Toon sans manager se dirige vers la côte sud pour le choc de la Premier League

Newcastle sans manager fait le long voyage vers la côte sud pour affronter Brighton ce week-end.

Les Toon n’ont pas encore nommé de remplaçant pour Steve Bruce, mais sont sur le point de conclure un accord avec l’ancien patron de Bournemouth, Eddie Howe.

Brighton affronte Newcastle samedi soir et ce sera en direct sur talkSPORT

Newcastle est toujours sans victoire cette saison et a perdu 3-0 contre Chelsea la dernière fois.

Brighton, quant à lui, se porte toujours bien ce trimestre et est revenu de deux points pour remporter un brillant point à Liverpool le week-end dernier.

Ils n’ont pas gagné lors de leurs cinq derniers matchs – avec quatre nuls et une défaite – et voudront y remédier samedi soir.

Brighton v Newcastle: commentaire talkSPORT

Ce choc de Premier League débutera à 17h30 le samedi 6 novembre.

La couverture complète de l’AMEX sera exclusivement en direct sur talkSPORT, avec notre préparation d’avant-match à partir de 17h.

Lynsey Hipgrave sera votre hôte et les commentaires proviendront d’Alex Crook et de l’ancien attaquant de West Ham David Connolly

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple storeAndroid – Télécharger depuis Google PlayRadio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AMLA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

Eddie Howe devrait devenir le nouveau patron de Newcastle Brighton v Newcastle: Nouvelles de l’équipe

Brighton restera sans Danny Welbeck et Steven Alzate.

Mais Dan Burn pourrait revenir après une blessure au genou.

Taylor Richards pourrait également être de retour dans l’équipe après un problème de dos.

Newcastle a un bilan de santé irréprochable dans celui-ci.

Paul Dummett et Elliot Anderson sont des absents de longue date.

Brighton contre Newcastle : qu’est-ce qui a été dit ?

Le patron de Brighton, Graham Potter : « Nous entrons dans le match après le match nul 2-2 de samedi dernier à Liverpool. C’était un match passionnant et une excellente performance de l’équipe et peu de gens pourraient affirmer que nous ne méritions rien du match.

« Devenir 2-0 à Anfield, contre une équipe de la capacité et du caractère de Liverpool, aurait pu conduire à un après-midi beaucoup plus difficile, mais il faut remercier nos joueurs de revenir dans le match, et le but fantastique d’Enock Mwepu est venu à la perfection temps pour nous.

« À la mi-temps, il y avait une conviction collective que nous pouvions continuer sur le devant de la scène en seconde période. C’est ce qui s’est passé et je n’aurais pas pu être plus fier de l’équipe. Nous avons fait preuve de courage, de désir et de conviction contre une équipe fantastique et je suis sûr que nos fans qui ont fait le voyage ont apprécié.

« La liste des rencontres a été implacable ces derniers temps, mais nous voulons nous assurer que nous entrons dans la trêve internationale avec une autre bonne performance ce soir.

«Nous affrontons une équipe de Newcastle United qui n’a peut-être pas obtenu les résultats auxquels elle s’attendrait cette saison, mais qui a encore un certain nombre de joueurs très dangereux dans son équipe.

«Nous savons que nous devrons être au même niveau que celui que nous avons montré la semaine dernière si nous voulons obtenir un résultat positif du match.

« Il y a eu des spéculations cette semaine que Newcastle pourrait être sur le point de nommer un successeur à Steve Bruce, mais mon vieil ami Graeme Jones reste en charge par intérim et j’ai hâte de l’accueillir à l’Amex ce soir. »

.

Potter a organisé un retour brillant contre Liverpool à Anfield Brighton contre Newcastle: faits sur le match Brighton n’a jamais perdu lors des huit précédentes rencontres de Premier League avec Newcastle (W4 D4), les Seagulls n’ayant concédé qu’un seul but lors de ces huit matchs. Newcastle a affronté Brighton sans jamais gagnant plus souvent que n’importe quelle autre équipe de Premier League (D4 L4). Brighton a remporté les deux rencontres de Premier League contre Newcastle 3-0 la saison dernière – les six matchs précédents entre les équipes de la compétition n’avaient produit que quatre buts combinés (Brighton 3, Newcastle 1). Newcastle n’a marqué qu’avec l’un de ses 96 tirs en Premier League contre Brighton et Hove Albion (1,0%) – depuis 2017-18, ce taux de conversion est le plus bas des 344 instances d’une équipe. a eu au moins 50 tentatives contre un autre adversaire au cours de cette période. Brighton a remporté 16 points lors de ses 10 premiers matchs de championnat cette saison (W4 D4 L2), son record après 10 matchs de haut niveau en une saison. Deux défaites sont leur plus petit nombre à ce stade d’une saison de haut niveau, égalant leur record en 1981-82 (W3 D5 L2). Newcastle United n’a remporté aucun de ses 10 premiers matches de championnat cette saison (D4 L6) – les Magpies n’ont jamais connu un plus long début de saison sans victoire. Ils ont disputé plus de 10 matches de championnat sans victoire entre décembre 2007 et mars 2008 (13 matches). Brighton n’a remporté que quatre de ses 26 matches de Premier League contre des équipes commençant la journée dans la zone de relégation (D12 L10), marquant une seule fois lors de leurs sept derniers matches contre les trois derniers. Leur taux de victoires de 15,4% dans ces matchs est le deuxième plus bas de toutes les équipes à jouer dans plus d’une saison de Premier League, devant Bradford City (12,5%). Newcastle a le plus grand nombre de buts attendus (xG) contre tous les équipe de Premier League cette saison (20,2), alors que seul Norwich a encaissé plus de buts (25) que les Magpies (23). Ils sont également l’une des deux seules équipes qui cherchent encore à garder une cage inviolée dans la compétition cette saison, avec Watford. L’attaquant de Newcastle Callum Wilson marque en moyenne un but ou une passe décisive toutes les 50 minutes au stade Amex en Premier League (2 buts, 2 passes décisives), marquant dans les deux départs là-bas lorsqu’il jouait pour Bournemouth. Parmi les 152 joueurs à avoir joué au moins 200 minutes à l’Amex, Wilson a le meilleur ratio de minutes par but ou de passe décisive au stade. ).