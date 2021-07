Toosii lance l’édition Deluxe de “Merci d’avoir cru”

Toosii a surpris les fans en abandonnant l’édition de luxe de sa célèbre mixtape 2021, Thank You For Believing. L’ensemble contient 10 nouvelles chansons, intitulées Thank You For Believing (The Manifestation).

Toosii, qui a dépassé le milliard de flux mondiaux combinés à travers toutes ses chansons à ce jour, a donné une performance puissante lors de la semaine dernière Festival Rolling Loud. Aujourd’hui, il a partagé son nouveau single électrisant, “spin music” Ft. Fivio Foreign, qui est le dernier morceau de The Manifestation. La vidéo officielle, également publiée aujourd’hui, reflète l’énergie cinétique de la chanson, sautant entre des scènes de VTT, de fêtes et de chambres pendant que Toosii et Fivio se produisent – le tout rendu avec une gamme vertigineuse d’objectifs, d’angles de caméra et d’effets spéciaux. Jerami Lam, qui a réalisé la vidéo de « Jumpin » de Fivio.

Le rappeur/compositeur Fivio Foreign basé à Brooklyn – connu pour des succès tels que “Big Drip” (et le remix certifié Gold avec Quavo et petit bébé), “Unruly” et “Trust” – a également collaboré récemment avec Lil Tjay, Polo G, Russ Millions et Tion Wayne, entre autres.

Toosii lancera la tournée Thank You For Believing, sa toute première sortie aux États-Unis, à l’automne. Les billets sont en vente mais partent rapidement avec des spectacles à New York, Boston et Chicago déjà complets. Une date du 6 novembre a été ajoutée à Cleveland et le spectacle du 22 novembre à Atlanta a été déplacé dans une salle plus grande, en raison de la demande de billets. Toosii rejoindra Gucci Mane & Friends au Mississippi Coast Coliseum à Biloxi le 28 août et se produira dans des festivals à venir tels que Lollapalooza, Limites de la ville d’Austin, et Rolling Loud LA.

Achetez ou diffusez Merci d’avoir cru (La manifestation).

Merci de croire (la manifestation) Tracklist :

Partie 1 – Merci d’avoir cru

dans mes yeux

ce que ça coûte

Latto 5’5 pi

fenêtre baissée

boutique ft. Da Baby

baise marier tuer

soit prudent

fin de la conversation

plus grande tempête

tic tic

riche n**** ft. Key Glock

de nouveau ensemble

dé rouge

Partie 2 – La Manifestation

putain

sur quoi je suis

laissez-moi savoir ft. Hotboii

comme j’étais

voleur dans la nuit

mercedez pt. 2

icky vicky

les vrais

coeur froid

spin music ft. Fivio Foreign