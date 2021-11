toothsi cordes à Arjun Kapoor pour sa dernière campagne

Dans la publicité, Arjun Kapoor raconte comment les dispositifs de retenue en métal ont rendu son enfance angoissante

Dentsi s’est associé à l’acteur Arjun Kapoor pour leur dernière campagne sur les gouttières transparentes. Dentsi tire parti de la campagne pour informer les jeunes clients indiens de la chance qu’ils ont d’avoir le choix d’utiliser des gouttières transparentes au lieu d’appareils orthodontiques conventionnels en métal. Le film publicitaire intitulé » Vous avez de la chance, il y a de la dentsi « , dépeint Arjun Kapoor exprimant son mécontentement d’avoir dû porter des bretelles métalliques gênantes dans son enfance, ce qui entraîne des insécurités et des problèmes d’estime de soi dans sa vie d’adolescent.

Selon le Dr Arpi Mehta, co-fondateur et PDG de toothsi, avec cette campagne, le rôle de l’entreprise est beaucoup plus important que jamais. « Le serrage des brackets, les remplacements de fils et les rendez-vous orthodontiques ne sont pas quelque chose que les jeunes d’aujourd’hui attendent avec impatience. Néanmoins, avec l’arrivée du relooking du sourire de toothsi, le redressement des dents est passé d’une nécessité redoutée à une forme de soin de soi. Depuis la fondation de toothsi, nous avons travaillé avec diligence pour éliminer les problèmes liés aux appareils orthodontiques conventionnels et offrir aux clients une solution contemporaine, sans tracas et plus attrayante pour un public plus large, tout en offrant des services dans le confort de leur foyer. il ajouta.

Il est inhabituel qu’une célébrité de renom révèle ses vulnérabilités et ses insécurités à ses téléspectateurs, et c’est précisément cet élément qui rend la publicité d’Arjun Kapoor réaliste, selon la société. Dans la publicité, Arjun Kapoor raconte comment les dispositifs de retenue en métal ont rendu son enfance angoissante et comment il aurait été préférable qu’il ait eu la possibilité d’utiliser les gouttières transparentes de toothsi à la place.

L’équipe de plus de 1000 spécialistes de toothsi a conçu et personnalisé plus de 45 000 plans de sourire à ce jour. D’ici la fin de 2021, toothsi prévoit de concevoir 50 000 plans de relooking de sourire, prolongeant ainsi sa trajectoire de développement exceptionnelle. À la suite de leurs levées de fonds de série A et de série B de 5 millions de dollars et 20 millions de dollars, respectivement, la société cherche maintenant à élargir son empreinte géographique à travers le pays afin de réaliser des relookings de sourires plus époustouflants. La marque est actuellement présente dans 11 villes dont Mumbai, Ahmedabad, Delhi/NCR, Chandigarh, Hyderabad, Bengaluru et Pune.

