Top 10 des actions avec une exposition au Bitcoin ⋆ Crypto nouveaux médias

Microstrategy vient d’empocher 177 millions de dollars de BTC supplémentaires entre le 1er juillet et le 23 août. Cela porte les réserves totales de l’entreprise de Michael Saylor à 5,3 milliards de dollars en bitcoins. Parmi les autres grands acheteurs d’entreprise, citons Tesla, Square et Galaxy Digital Holdings.

La société de business intelligence ne peut pas obtenir assez de bitcoin. Et ce n’est pas la seule entreprise extrêmement pertinente et proactive dans le secteur de la haute technologie ou de l’investissement à être ce Bitcoin incroyablement haussier. En fait, Michael Saylor dit qu’il a été l’une des influences sur Elon Musk qui a conduit Tesla à empiler du bitcoin dans son bilan.

Voici 10 autres sociétés cotées en bourse qui donnent au portefeuille d’actions de tout investisseur une exposition aux actions de la croissance des prix du bitcoin ainsi qu’à l’innovation et à l’entreprise d’entreprise dans un seul instrument :

1. Tesla (NASDAQ : TSLA)

Tesla a emballé le bitcoin lourd avec un achat monstre plus tôt cette année, portant ses avoirs actuels à quelque 42 902 BTC d’une valeur de 2 milliards de dollars en USD aujourd’hui. Malgré une certaine controverse en cours de route, les documents les plus récents ont révélé que le géant des véhicules électriques d’Elon Musk n’avait même pas vendu la moitié de sa position.

2. Galaxy Digital Holdings (OTCMKTS : BRPHF)

Le poids lourd institutionnel du bitcoin dans la haute finance, Galaxy Digital Holdings possède aujourd’hui quelque 16 400 BTC d’une valeur de 784 millions de dollars US.

3. Voyager Digital Limited (OTCMKTS : VYGVF)

Les 12 260 BTC de Voyager Digital d’une valeur d’environ 586 millions de dollars américains constituent aujourd’hui un bon pool de liquidités pour soutenir son échange d’actifs numériques.

4. Square Inc (NYSE : SQ)

Paiements numériques rapides et faciles L’opérateur de CashApp, Square Inc, s’est très tôt tourné vers le bitcoin avec de gros achats pour soutenir les services de garde. Après plusieurs autres achats, il contient aujourd’hui 8207 BTC d’une valeur de 392 millions de dollars US.

5. Marathon Digital Holdings (NASDAQ : MARA)

Alors qu’elle développe rapidement ses opérations minières en Amérique du Nord, Marathon Digital Holdings détient aujourd’hui quelque 5 784 bitcoins d’une valeur de 276 millions de dollars US.

6. Coinbase Global (NASDAQ : COIN)

L’action Coinbase Global a connu une période difficile depuis sa cotation directe en avril 2021, peut-être en raison du timing du marché de la grande course haussière du bitcoin et de la capitulation avec la cotation Coinbase. La société détient 4 482 BTC ou 214 millions de dollars US. En outre, la société a présenté son intention de continuer à accumuler davantage d’actifs numériques dans un avenir proche.

7. Groupe Bitcoin SE (OTCMKTS : BTGGF)

Bitcoin Group SE est la société de capital-risque crypto basée à Herford, en Allemagne, qui a aidé à créer la première banque crypto du pays à partir d’investissements précoces dans des échanges cryptographiques locaux. La société possède quelque 3 947 BTC ou 188 millions de dollars américains.

8. Hut 8 Mining Corp (NASDAQ : HUT)

Hut 8 est une société minière canadienne de blockchain avec un cool 3 522 bitcoin à son nom. Cela vaut aujourd’hui quelque 168 millions de dollars américains ou 212 millions de dollars canadiens. Pas mal, hein ?

9. Action Blockchain Riot (NASDAQ : RIOT)

Avec 2 243 BTC dans ses livres, d’une valeur d’environ 107 millions de dollars aujourd’hui, après l’ouverture de son opération d’extraction de bitcoins à Rockdale, au Texas, Riot est devenue la “plus grande société d’exploitation et d’hébergement de Bitcoin cotée en bourse en Amérique du Nord, mesurée par la capacité totale développée”.

10. Silvergate Capital (NYSE : SI)

La société californienne Silvergate Capital (également connue sous le nom de Silvergate Bank) a commencé à fournir des services numériques à ses clients il y a des années. Au deuxième trimestre 2021, il a prélevé 4,3 milliards de dollars de dépôts auprès de clients de crypto-monnaie.

