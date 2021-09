Top 10 des actions Reddit les plus en vogue aujourd’hui

Les actions Reddit continuent d’être un sujet brûlant parmi les commerçants de mème et de détail qui cherchent à suivre les dernières tendances.

En tant que tel, nous plongeons dans la conversation avec un aperçu de certaines des meilleures tendances sur Reddit WallStreetBets.

Tendances des actions Reddit

SPDR S&P 500 ETF Fiducie (NYSEARCA :ESPIONNER) le stock est en légère baisse mais se classe en tête avec 443 commentaires sur 17 publications.

SmileDirectClub (NASDAQ :SDC) l’action est en hausse de 12% avec 37 commentaires sur 27 publications.

Palantir Technologies (NYSE :PLTR) le stock est en train de baisser un peu aujourd’hui alors que 352 commentaires en parlent sur 21 messages.

GameStop (NYSE :GME) le stock est en baisse de plus de 1% avec le bavardage d’aujourd’hui comprenant 281 commentaires sur 36 messages.

Corps de plage (NYSE :CORPS) le stock est en baisse de plus de 1% avec 116 commentaires sur 15 messages.

Divertissement AMC (NYSE :AMC) l’action chute de plus de 1% avec 89 commentaires sur 24 publications.

Lucide (NASDAQ :LCID) l’action grimpe de près de 9 % avec 70 commentaires sur sept publications.

Clover Health Investments (NASDAQ :CLOV) le stock est en légère baisse avec 65 commentaires sur 14 publications.

Micro-systèmes avancés (NASDAQ :DMLA) l’action chute de plus de 1% aujourd’hui avec 46 commentaires répartis sur cinq publications.

Alibaba (NYSE :BABA) l’action a bondi de plus de 2% vendredi après-midi et clôt la liste Reddit Stocks avec 42 commentaires sur huit publications.

Bien sûr, il y a plus d’actions que les investisseurs voudront connaître aujourd’hui que les préférées de Reddit !

Heureusement pour les traders, nous avons une large couverture en ce qui concerne les actions chaudes en mouvement vendredi. Cela inclut ce qui a penny stock Produits pharmaceutiques Corvus (NASDAQ :CRVS) montant plus haut, ce qu’il faut savoir Ginkgo Bioworks (NYSE :ADN) rendu public aujourd’hui, ainsi que le dernier Asie Haut Débit (OTCMKTS :AABB) nouvelles. Vous pouvez vous familiariser avec tous ces sujets en suivant les liens ci-dessous !

