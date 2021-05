Top 10 des boxeurs livre pour livre au monde, y compris Canelo Alvarez et Tyson Fury alors que Josh Taylor se classe parmi les cinq premiers

Josh Taylor a rempli son destin en battant Jose Ramirez pour remporter les titres incontestés des super-légers à Las Vegas.

L’Ecossais a terrassé son ennemi américano-mexicain à deux reprises, le soulignant d’être couronné roi WBA, WBC, IBF et WBO.

Cela a eu un impact sur sa place dans le classement livre pour livre, mais qui est le numéro un maintenant?

Floyd Mayweather et Manny Pacquiao sont d’anciens rois livre pour livre

L’argument livre pour livre est probablement l’un des plus controversés du sport et chaque supporter semble avoir une opinion unique à ce sujet.

Certains classent les meilleurs combattants du monde en se basant uniquement sur la manière de leurs performances – à quoi ils ressemblent.

Certains les classent uniquement en fonction de leur curriculum vitae et évaluent qui a les meilleures victoires enregistrées.

Certains prennent également en compte d’autres facteurs tels que l’activité et les résultats officiels, ce qui signifie que le tout devient un gros gâchis déroutant.

Par conséquent, talkSPORT.com va présenter ses critères (basés à peu près sur les critères livre pour livre de Ring Magazine) pour cette liste dès maintenant:

CRITÈRES

Résultat – Le résultat officiel tient toujours et l’emporte finalement sur les autres facteurs. Les trois autres sont tous également importants. Performance – La manière dont un combattant gagne ou perd. Résumé – Les adversaires battus / titres gagnés. Activité – À quelle fréquence un combattant se bat contre une opposition de haut niveau

10. Juan Estrada (41-3, 28 KO)

Ed Mulholland / Salle de match

La carrière distinguée de Juan Estrada l’a vu devenir un champion du monde en deux divisions en poids mouche et super-poids mouche. Son ultime match revanche l’emporte sur Srisaket Sor Rungvisai et Roman Gonzalez le propulse dans le top dix.

9. Tyson Fury (30-0-1, 21 KO)

Ryan Hafey / PBC

Après avoir détrôné Wladimir Klitschko en 2015, la vie et la carrière de Tyson Fury sont devenues incontrôlables. Cependant, il a depuis remarquablement tout changé et est revenu pour assommer Deontay Wilder, se rétablissant comme le meilleur poids lourd du monde.

8. Errol Spence (27-0, 21 KO)

Errol Spence, champion des poids welters WBC et IBF, a maintenant construit un record impressionnant depuis la défaite de Kell Brook pour revendiquer la ceinture en 2017. Spence a arrêté Lamont Peterson avant de dominer également Mikey Garcia, Danny Garcia et de s’unifier contre Shawn Porter.

7. Vasyl Lomachenko (14-2, 10 KO)

Mikey Williams / Meilleur classement

Après une carrière amateur historique de 396-1, le double médaillé d’or olympique Vasyl Lomachenko est devenu professionnel et a sauté directement dans des affrontements de classe mondiale. L’Ukrainien est depuis devenu un champion des trois poids, battant Gary Russell Jr, Nicholas Walters, Guillermo Rigondeaux et Jorge Linares, mais a été détrôné par Teofimo Lopez.

6. Teofimo Lopez (16-0, 12 KO)

Mikey Williams / Meilleur classement

Teofimo Lopez a pris d’assaut le classement livre pour livre avec sa victoire par décision sur Vasyl Lomachenko. Le jeune américain KOd Richard Commey en deux tours pour remporter initialement le titre IBF des poids légers et est maintenant également le champion WBA, WBC ‘franchise’ et WBO.

5. Josh Taylor (18-0, 13 KO)

Mikey Williams / Top Rank via .

Josh Taylor a conquis le tournoi WBSS super-léger de manière spectaculaire, battant Ivan Baranchyk et Regis Prograis unifiant les titres WBA et IBF. Depuis, il a battu Jose Ramirez – un autre champion invaincu – pour que les ceintures WBC et WBO soient couronnées roi incontesté.

4. Oleksandr Usyk (18-0, 13 KO)

Oleksandr Usyk a nettoyé toute sa division, devenant champion incontesté des poids cruiser en 16 combats. L’Ukrainien a passé tous ses plus gros tests dans les villes natales de ses adversaires, voyageant pour battre Mairis Briedis en Lettonie, Murat Gassiev en Russie et Tony Bellew au Royaume-Uni. Il cherche maintenant à répéter l’exploit chez les poids lourds.

3. Naoya Inoue (20-0, 17 KO)

. ou concédants de licence

La championne du monde japonaise à trois poids Naoya Inoue a déjà foudroyé les rangs des poids mouches légers et des super-mouches, et est maintenant un roi unifié des poids coq. Lors de son dernier combat, le joueur de 26 ans a conquis le tournoi World Boxing Super Series lors du “ combat de l’année ” 2019 avec Nonito Donaire.

2. Terence Crawford (37-0, 28 KO)

Mikey Williams / Meilleur classement

L’Américain Terence Crawford a remporté des titres mondiaux dans trois catégories de poids, y compris devenir le roi incontesté des super-légers. Cependant, il n’a pas encore fait face à l’opposition d’élite. Le champion des poids welters WBO se classe si fortement en fonction de ses réalisations et de la manière de ses victoires, mais doit s’unir avec les autres poids welter s’il veut devenir le roi livre pour livre.

1. Canelo Alvarez (56-1-2, 36 KO)

Canelo a un certain nombre de noms impressionnants sur sa feuille de victoire, notamment Gennady Golovkin, Miguel Cotto, Daniel Jacobs, Billy Joe Saunders Callum Smith, Erislandy Lara, Shane Mosley, Amir Khan et Austin Trout. Alors que certains d’entre eux ont suscité la controverse, le KO décisif du Mexicain contre Sergey Kovalev chez les poids légers le cimente comme notre roi livre pour livre.