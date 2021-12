Top 10 des buts de l’Allemagne en 2021

Cela a été une année pour Die Mannschaft. Certains diront que c’est réussi, d’autres pas tellement. Certains diraient que c’était une lueur d’espoir, tandis que d’autres diraient que cela laissait beaucoup à désirer. Quoi qu’il en soit, l’Allemagne a marqué beaucoup de buts cette année et nous avons décidé de choisir notre top 10. Profitez-en !

#dix. Leon Goretzka contre l’Islande

Photo par INA FASSBENDER/. via .

Groupe J de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022, 1re journée

But marqué : 1-0, FT : 3-0

Nous commençons notre liste avec le premier but de l’année de l’Allemagne, et il n’a pas fallu longtemps pour se matérialiser. À peine deux minutes s’étaient écoulées lors du premier match de qualification de l’Allemagne pour la Coupe du monde lorsque Joshua Kimmich a envoyé le ballon dans la surface, où Serge Gnabry attendait sur place pour que Leon Goretzka tire un tir précis dans le coin inférieur. C’était un objectif si simple mais efficace qui résumait presque parfaitement ce que le football allemand est censé être. Il a également mis en évidence le jeu combiné du trio vedette du Bayern Munich, montrant à quel point le Bayern est présent dans l’équipe nationale allemande.

#9. Ilkay Gündoğan contre Lettonie

Photo de Lars Baron/.

Convivial international

But marqué : 2-0, FT : 7-1

Le dernier match amical de l’Allemagne avant l’Euro 2020 n’avait que peu de sens à part remonter le moral, mais cela ne veut pas dire qu’il n’y avait pas de bons objectifs. Prenez celui-ci de Manchester City Ilkay Gündoğan. Après avoir reçu une passe de son compatriote Kai Havertz, Gündoğan a joué un une-deux avec un défenseur adverse avant de lancer un somptueux tir dans la lucarne avec l’extérieur de son pied faible. C’était un beau but, et ce n’est pas parce que l’opposition était modeste en Lettonie que la nature artistique du but doit être méprisée. Ce but n’était que pure compétence et précision, tout le mérite du buteur Gündoğan.

#8. Serge Gnabry contre la Lettonie

Photo de Lars Baron/.

Convivial international

But marqué : 5-0, FT : 7-1

Un autre but du massacre de Lettonie fait partie de cette liste, cette fois de la botte de Serge Gnabry, mais vraiment, au moins 70 pour cent du crédit devrait revenir à Mats Hummels. L’alun du Bayern a joué une belle passe à longue distance de sa propre moitié avec l’extérieur de sa botte directement dans le chemin de Gnabry, qui l’a fait une demi-volée dans l’autre côté du but. La passe de Hummels était la définition du jeu d’accumulation des défenseurs, ce qui est si important de nos jours. Et bien sûr, rien ne devrait être retiré de la finition de Gnabry, qui était cool, calme et recueillie. Il donne l’impression que c’est si facile. Maintenant, s’il pouvait juste faire ça pour son club aussi…

#sept. Ridle Bakou vs Liechtenstein

Photo de Markus Gilliar/.

Groupe J de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022, 9e journée

But marqué : 7-0, FT : 9-0

La plus grande victoire allemande de l’année est survenue lors d’un match à mort contre les ménés du Liechtenstein. L’équipe de Hansi Flick avait déjà scellé sa place au tournoi de l’année prochaine avant le coup d’envoi, mais l’Allemagne n’avait pas l’intention d’être conciliante avec ses voisins. Le score était de 6-0 lorsque cette beauté a été marquée par Ridle Baku, qui a enroulé le ballon dans le poteau avec son pied gauche depuis le bord de la surface de réparation. Un but dont même les meilleurs gauchers du monde seraient fiers. Le but aurait été particulièrement spécial pour le jeune de Wolfsburg, car le match s’est déroulé dans le stade où il exerce son métier. L’Allemagne allait marquer deux fois de plus pour couronner un 9-0, mais le but de Bakou était le meilleur du groupe.

#6. Serge Gnabry contre l’Arménie

Photo de Markus Gilliar/.

Groupe J de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022, 5e journée

But marqué : 1-0, FT : 6-0

La route de l’Allemagne vers le Qatar n’a pas été facile au début, mais leur premier match contre l’Arménie a été brillant dès le début. Cinq minutes seulement s’étaient écoulées lorsque Serge Gnabry a inscrit son premier du match. Timo Werner a donné le ballon à Leon Goretzka, et le milieu de terrain du Bayern n’a pas hésité à lancer une passe parfaite jusqu’aux pieds de Gnabry, qui a fouetté d’une demi-volée directement dans le filet latéral sous un angle aigu. Ce n’était pas trop différent de son but contre Barcelone en Ligue des champions l’année dernière – lob de Goretzka, arrivée sans escale. La demi-volée ressemblait également à sa frappe susmentionnée contre la Lettonie. Je suppose que Gnabry est juste aussi bon quand le ballon est dans les airs.

#5. Serge Gnabry contre la Roumanie

Photo par Alexander Hassenstein/.

Groupe J de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022, 7e journée

But marqué : 1-1, FT : 2-1

L’Allemagne de Hansi Flick a relevé son premier vrai défi lorsqu’elle a perdu un but à la mi-temps contre la Roumanie, à domicile rien de moins. Il fallait qu’il se passe quelque chose pour faire bouger les choses et faire tourner le jeu en leur faveur. Heureusement, quelque chose s’est produit, et rapidement aussi. Environ sept minutes après la reprise, Serge Gnabry, faisant sa troisième et dernière apparition sur cette liste, a décoché un tir spéculatif juste à l’extérieur de la surface qui s’est frayé un chemin dans le coin inférieur. C’est un but qui est sorti de nulle part et qui a stupéfié les joueurs roumains tout en soutenant celui de l’Allemagne. C’est alors que l’Allemagne allait avoir le jeu fermement à sa portée. Mais ils n’avaient pas encore gagné, ce qui nous amène à notre prochain objectif…

#4. Thomas Müller contre la Roumanie

Photo de Markus Gilliar/.

Groupe J de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022, 7e journée

But marqué : 2-1, FT : 2-1

Après l’égalisation de Gnabry, l’Allemagne a commencé à tourner la vis et a rattrapé la Roumanie. Il ne manquait plus qu’un but. L’entraîneur Flick a décidé de mettre la pression et a fait appel à son bien-aimé as du Bayern, Thomas Müller. Et voilà, der Raumdeuter a fait la même chose qu’il a si souvent fait pour Flick sous sa tutelle au Bayern. Dix minutes avant la fin, Leon Goretzka a tapé (sans jeu de mots) sur un corner, et Müller est sorti de nulle part pour taper et finalement renverser la vapeur. Un but tellement…Müller. Un objectif important qui est né de la confiance mutuelle entre un joueur et son manager. L’Allemagne a fini par gagner ce match et ils étaient bel et bien sur la voie de la qualification.

#3. Timo Werner contre Macédoine du Nord (2)

Photo par Alex Grimm/.

Groupe J de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022, 8e journée

Buts marqués : 2-0/3-0, FT : 4-0

Timo Werner n’a certes pas eu trop de matchs impressionnants pour son pays, mais c’était l’un de ces rares. Après que son coéquipier de Chelsea, Kai Havertz, ait donné l’avantage à l’Allemagne contre la Macédoine du Nord, Werner est entré sur la feuille de match avec un doublé bien réussi. Le premier but était une bonne fin, mais il a été amélioré par l’exquise passe décisive de Thomas Müller en talons hauts. Le deuxième but était un splendide effort enroulé du bord de la surface, un peu comme le but de Bakou contre le Liechtenstein. Grâce à ces beaux buts, l’Allemagne a réservé son billet pour le Qatar avec deux matchs à jouer. Espérons que Werner pourra reproduire ses récentes bonnes performances en finale.

#2. Jonas Hofmann contre l’Arménie

Photo de Roland Krivec/DeFodi Images via .

Groupe J de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022, 5e journée

But marqué : 5-0, FT : 6-0

Nous revenons à la victoire de l’Arménie à Stuttgart pour notre avant-dernière entrée sur cette liste. Jonas Hofmann est en passe de devenir une excellente option pour le poste d’arrière droit allemand, un poste qui n’a pas été parfaitement pourvu depuis la retraite du grand Philipp Lahm. L’homme du Borussia Mönchengladbach a couronné son bon parcours pour son pays avec cet effort spectaculaire contre l’Arménie. Un corner capricieux s’éloigna du but arménien, mais Hofmann était sur place pour se précipiter et déclencher un coup de foudre d’une vingtaine de mètres jusque dans le coin inférieur. Pas une mauvaise façon de marquer votre premier but international. Pas mal du tout. Hofmann marquera également le dernier but allemand de l’année, également contre l’Arménie.

#1. Leon Goretzka contre la Hongrie

Photo de Markus Gilliar/.

UEFA Euro 2020 Groupe F Journée 3

But marqué : 2-2, FT : 2-2

Le résident du Bayern Munich, Hulk, a commencé notre liste, et maintenant il va la terminer. L’Allemagne était un but contre la Hongrie lors de son dernier match de groupe de l’Euro 2020 et risquait une autre sortie embarrassante de la phase de groupes d’un tournoi majeur. Qui de mieux pour intervenir qu’un joueur du FC Bayern dans un match joué dans son stade ? Jamal Musiala a fait du bon travail en tirant quelques défenseurs avant de faire rouler le ballon au milieu de la surface. Le premier tir de Timo Werner a été bloqué, mais Leon Goretzka a récupéré le ballon libre et l’a envoyé dans le coin inférieur, six minutes avant la mort. Le but a instantanément propulsé l’Allemagne de la dernière à la deuxième place du groupe, et la Mannschaft a réservé son billet pour les huitièmes de finale, garantissant que le dernier tournoi international de Joachim Löw ne se terminerait pas par un désastre. De plus, la célébration du cœur de Goretzka envers les ultras hongrois racistes et homophobes derrière le but était un bonus.

Photo de Laurens Lindhout/Soccrate/.

Quel but de l’Allemagne avez-vous préféré cette année ? Faites le nous savoir dans les commentaires!