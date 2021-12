Top 10 des buts du Bayern Munich en 2021

Une autre année, un autre camion de buts du Bayern Munich à savourer. Il y a eu des records battus, de belles frappes et des victoires mémorables tout autour. Ce n’était pas facile, mais nous avons sélectionné exactement dix des meilleurs efforts de l’équipe du Bayern cette année. Profitez!

Photo par ANDREAS GEBERT/POOL/. via .

Bundesliga Journée 24, 2020/21

But marqué : 3-2, FT : 4-2

Ce ne serait pas une liste des 10 meilleurs buts sans une frappe contre Dortmund. Le Bayern s’est retrouvé mené 0-2 après seulement dix minutes lors du dernier Klassiker de la saison, mais est revenu à 2-2 grâce à un doublé de Robert Lewandowski. Alors que le match était à égalité et qu’il ne restait plus que quelques minutes au compteur, un centre de Thomas Müller a été effacé par erreur par la défense de Dortmund. Leon Goretzka s’est accroché au ballon libre et a décoché une volée non-stop qui a fléché dans le bas du poteau et dans le filet, complétant le retour du Bayern. Lewandowski terminerait son tour du chapeau quelques instants plus tard, mais parmi les quatre buts marqués ce jour-là, la frappe tardive de Goretzka était de loin le plus important.

Photo de Pedro Salado/Quality Sport Images/.

UEFA Ligue des champions Groupe E 6e journée, 2021/22

But marqué : 3-0, FT : 3-0

Dans la dernière édition du Bayern massacrant le FC Barcelone, cette beauté est apparue. Le Bayern menait déjà 2-0 avec des buts de Thomas Müller et Leroy Sané, lorsque cela s’est produit. Robert Lewandowski a lancé un long ballon vers Alphonso Davies, qui a encore une fois utilisé sa vitesse pour dépasser la défense et couper le ballon pour Jamal Musiala. Le jeune est rentré à la maison, et même si sa finition était cool et composée également, cet objectif était tout au sujet de l’accumulation. La passe de Lewandowski et la course de Davies ont été impeccables et ont montré l’excellence dans tous les domaines – vitesse, précision, puissance et tout le reste.

#8. Robert Lewandowski contre Arminia Bielefeld

Photo par Adam Pretty/.

Bundesliga Journée 21, 2020/21

But marqué : 1-2, FT : 3-3

Le premier match du Bayern de retour de sa campagne sextuple de Coupe du Monde des Clubs n’a pas été facile. Ils se sont retrouvés à deux à la maison à Bielefeld, et avaient désespérément besoin d’une étincelle créative. Heureusement, Robert Lewandowski a donné exactement cela à son équipe. L’attaquant polonais a attrapé le lob de David Alaba dans la surface avec sa poitrine et, sans hésitation, s’est retourné sur place et a balayé une douce volée non-stop dans le coin le plus éloigné. C’était un objectif apparemment simple, exécuté à la perfection par l’éventuel meilleur buteur de la saison. Bien que le Bayern ait concédé un autre but, ils ont finalement riposté pour sauver un point en faisant match nul 3-3. Dans un match riche en moments forts, le but de Lewandowski était définitivement l’un des points forts.

#sept. Robert Lewandowski contre Bayer 04 Leverkusen

Photo par Alex Gottschalk/DeFodi Images via .

Bundesliga 8e journée, 2021/22

But marqué : 1-0, FT : 5-1

C’était premier contre deuxième lorsque le Bayern a affronté Leverkusen au début de la saison, mais toute idée que le match serait une affaire serrée a été dissipé après seulement quatre minutes. Un coup franc fouetté par Joshua Kimmich a été accueilli par un simple centre de Dayot Upamecano. Robert Lewandowski est arrivé à la fin dudit centre et s’est connecté avec un petit coup vicieux et effronté qui a abasourdi toute la défense de Leverkusen sur son chemin dans le coin inférieur. Il est déjà assez difficile de marquer des buts en talons hauts depuis n’importe quelle position, mais en faire un sans escale dans les airs dans une boîte bondée est tout simplement spectaculaire. Leverkusen a été abasourdi au début, et ils ne se sont jamais remis, friables et docilement en seconde période pour d’autres buts de Lewandowski, Thomas Müller et Serge Gnabry.

#6. Robert Lewandowski contre Borussia Mönchengladbach

Photo de Matthias Schrader – Piscine/.

Bundesliga 32e journée, 2020/21

But marqué : 3-0, FT : 6-0

Une victoire du Borussia Dortmund sur le RB Leipzig signifiait que le Bayern était sacré champion de Bundesliga avant même de donner le coup d’envoi contre le Borussia Mönchengladbach. Cependant, les Bavarois n’avaient pas l’intention d’aller doucement avec les Foals. Les buts de Robert Lewandowski et Thomas Müller ont permis au Bayern de mener 2-0 lorsque les deux buteurs se sont combinés pour créer ce chef-d’œuvre. Müller a fait passer le ballon au fond de la surface de réparation où Lewandowski a frappé à la maison une belle volée de ciseaux qui est entrée au premier poteau de Yann Sommer. Cela a rappelé des souvenirs de la volée de ciseaux lors de cette victoire fatidique 5-1 contre Wolfsburg il y a six ans, et même si ce n’était pas aussi impressionnant, c’était toujours un objectif à retenir. Lewandowski a complété son tour du chapeau plus tard sur place, et Kingsley Coman et Leroy Sané ont également marqué pour humilier Gladbach 6-0.

#5. Robert Lewandowski contre SL Benfica

Photo de Boris Streubel/.

UEFA Champions League Groupe E, 4e journée, 2021/22

But marqué : 5-2, FT : 5-2

Cette soirée particulière de Ligue des champions a vu cinq beaux buts du Bayern, mais c’est leur cinquième qui a été le meilleur du groupe. Manuel Neuer a reçu une passe en retrait et l’a botté vers le haut du terrain. Le ballon est tombé d’une manière ou d’une autre directement devant Robert Lewandowski, qui a brisé le piège du hors-jeu, s’est retrouvé en tête-à-tête avec le gardien qui avançait et l’a calmement passé au-dessus de sa tête, hors de ses gants et dans le filet. Cela a été exécuté rapidement et efficacement, et c’était un exemple qui montrait que chaque joueur, même le gardien de but de l’équipe du Bayern, peut être une menace pour ses adversaires. La passe décisive était la deuxième de Neuer sous les couleurs du Bayern, après sa première lors de la finale DFB-Pokal 2020. Devinez qui a bénéficié de cette aide ? Vous l’avez deviné, Lewandowski.

#4. Robert Lewandowski contre VfL Wolfsbourg

Photo par Alexander Hassenstein/.

Bundesliga 17e journée, 2021/22

But marqué : 4-0, FT : 4-0

Ah, Wolfsbourg. L’un des adversaires préférés de Robert Lewandowski. Les fans du Bayern se souviendront avec émotion de son déchaînement de cinq sur neuf en 2015 qui a battu toutes sortes de records. Eh bien, Lewandowski a battu un autre record lors de sa dernière rencontre avec Wolfsburg. Le capitaine polonais avait marqué 42 buts en championnat toute l’année jusque-là, et un de plus lui permettrait de battre le record du plus grand nombre de buts en Bundesliga en une seule année. À quelques minutes de la fin, le lob de Dayot Upamecano a été réduit par une tête de Jamal Musiala, et Lewandowski a frappé à bout portant avec une autre volée de ciseaux, battant ce record avec style.

#3. Leroy Sané vs VfL Bochum/SL Benfica

Photo par Alexander Hassenstein/.

Bundesliga 5e journée/UEFA Champions League Groupe E 3e journée, 2021/22

But marqué : 1-0/1-0, FT : 7-0/4-0

Oui, nous savons qu’il y a deux buts ici, mais nous ne pouvions pas choisir l’un plutôt que l’autre. Les deux étaient de superbes golazos sur coup franc marqués par Leroy Sané, recroquevillés contre le mur et nichés dans le coin inférieur. Les deux ont été frappés à des endroits similaires, à quelques mètres à l’extérieur de la surface, légèrement sur le côté droit. Les deux ont fait la percée dans ce qui se traduirait par des victoires éclatantes pour le Bayern. Les deux ont consolidé le statut de Sané en tant que tireur de coup franc du pied gauche après le départ de David Alaba. Et enfin, les deux ont été marqués alors qu’ils portaient des maillots sombres avec de magnifiques passepoils dorés. C’est comme de la poésie, ça rime presque.

#2. Robert Lewandowski contre FC Augsbourg

Photo par Alexander Hassenstein/.

Bundesliga Journée 34, 2020/21

But marqué : 5-2, FT : 5-2

La course au titre de Bundesliga était déjà terminée lorsque le Bayern a affronté Augsbourg lors de la dernière journée de la saison, mais il y avait encore quelque chose en jeu. Robert Lewandowski poursuivait le record de 40 ans de Gerd Müller pour marquer le plus grand nombre de buts en une seule saison de Bundesliga. Après avoir égalé le score de la légende avant le coup d’envoi, Lewandowski a tout essayé pour marquer ce but insaisissable qui écrirait définitivement son nom dans les livres d’histoire. Mais le temps n’était pas de son côté, et son effort semblait vain. Juste au moment où l’horloge sonnait quatre-vingt-dix, cependant, cela arriva. Leroy Sané a lâché un effort puissant que le gardien n’a pu que parer droit dans la trajectoire de Lewandowski. Le Polonais a été le plus rapide au ballon lâche et il a contourné le gardien pour marquer son 41e but record en championnat de la saison, gagnant le respect éternel des fans du monde entier.

#1. Robert Lewandowski contre Dynamo Kiev

Photo de Sebastian Widmann/.

UEFA Champions League Groupe E 5e journée, 2021/22

But marqué : 1-0, FT : 2-1

C’était une nuit enneigée à Kiev quand le Bayern a affronté, eh bien, Kiev. Les conditions étaient difficiles pour tout joueur qui osait jouer sur ce terrain gelé, ou pour tout joueur à l’exception de Robert Lewandowski. Pas même un quart d’heure n’avait été joué lorsque le prolifique Polonais a décroché l’or. Un tir capricieux dans la surface a ricoché sur un défenseur, envoyant le ballon haut dans les airs. Une fraction de seconde plus tard, Lewandowski a réussi un coup de pied ridicule à vélo pour clouer le ballon au fond des filets. Les coups de pied à vélo ne sont pas trop rares, mais combien de joueurs peuvent tenter cela dans la neige ? Seuls ceux qui avaient le courage, la confiance et la détermination nécessaires, et Lewandowski les avait tous. C’était un objectif à retenir pour les années à venir, et Lewandowski lui-même l’a nommé comme le meilleur but qu’il a marqué toute l’année. Eh bien, c’était aussi le meilleur but que le Bayern a marqué cette année.

Quel objectif avez-vous préféré cette année ? Faites le nous savoir dans les commentaires!