Top 10 des concerts en Colombie en 2021

Après une longue période de confinement, durant laquelle tant de musiciens, équipes de production, organisateurs de spectacles, responsables culturels et surtout, le public, s’étaient réservés, l’envie de voir nos groupes préférés s’est accrue. La bonne nouvelle est que depuis le deuxième semestre de cette année, nous avons pu revenir sur différents scénarios dans ce contexte que certains appellent le « Post-pandémie ». Une sorte d’euphorie contenue, avec des masques entre les deux, sortait du coffre-fort dans lequel il avait été conservé avec des rencontres tant attendues, que même en petits groupes, on peut sentir la foule. C’est à propos de ça étreinte collective qui nous rassemble en présence des concerts. Aujourd’hui plus que jamais, les artistes mettent leur talent et leur cœur au service de la scène. Ainsi, le lien avec le public s’est renforcé de manière irremplaçable.

Ainsi, ressentant toute l’émotion de la musique live, nous présentons le top 10 des concerts dans divers coins du pays.

Quinceañera au Lido Pimienta, Barranquilla

Poivre du LidoElle est retournée aux Caraïbes, sa terre, après une longue saison sans partage avec le public qui l’a vue grandir, en tant que personne et en tant qu’artiste. Le décor : la cour de l’Alliance française, où leurs performances live ont commencé il y a plus de 10 ans. Sa nomination pour Grammy et des réalisations ainsi que de créer de la musique pour lui ballet new-yorkaisIls ont sans aucun doute été essentiels à la reconnaissance internationale du talent indéniable de Lido, mais c’est essentiellement la même jeune femme charismatique qui se donne complètement à son public et avec qui elle échange des blagues et des commentaires perspicaces sur son travail artistique et la vie elle-même. .

Avec un chœur de femmes caribéennes de la Université réformée et le Quatuor à cordes RioMar, Lido se abrió paso entre un público expectante que esperó toda una pandemia para volver a cantar con ella sus poderosos ritmos híbridos que van desde la cumbia a la electrónica, show que comenzó con una conversación y la presentación de la composición realizada para el ballet de New York. A la fin de ce premier instant, ce fut au tour d’interpréter quelques chansons de Miss Colombie et son large répertoire. Près de Walter Hernández, de Systema Solar interprété Je résiste et maintenant, avec un mélange de subtilité et de force sur scène. Cela a été suivi d’une performance émouvante de Nada aux côtés de Li Saumet de Bomba Estéréo, qui était également invité à cette « Quinceañero ». Le Lido a été comme un tourbillon qui a donné de l’énergie à tous les participants qui ont assisté à l’un des spectacles les plus intimes et les plus excitants de l’année.

Alcolirykoz, Medellín

Les vieux parleurs, les ninjas, les Alcolirykoz ils l’ont encore fait. Après presque deux ans sans concerts, ils ont présenté leur plus récent label dans leur ville natale, Medellín. Cet enregistrement s’appelle Aranjuez et ils, pour l’accueillir, ont fait un rituel de rap aux côtés de toute leur guilde de ninja. Ce concert est important car il a été si bien reçu qu’après avoir fait salle comble, ils ont ouvert une autre date et il a été complet en quelques heures. Avec le lancement d’Aranjuez à Medellín, l’Alcolirykoz a laissé un concert dans l’histoire dans l’un des lieux emblématiques et représentatifs du rock Paisa, le Théâtre en plein air Carlos Vieco.

La clôture de deux ans avec trois albums et une journée 100% made in Colombia dans l’un des lieux les plus représentatifs de la musique de la capitale et du pays. Oui, un groupe colombien indépendant et alternatif a rempli le Palais des sports. Ils étaient LosPetitFellas, qui pendant près de trois heures a passé en revue 10 années de carrière accomplies jusqu’à un travail honnête et constant.

La nuit du samedi 11 décembre 2021 restera dans la mémoire de tous ceux qui à un moment donné ont cru au groupe, qui les ont accompagnés, les ont vus, ont chanté leurs chansons. Une date historique pour tous les adeptes de la musique alternative colombienne, mais, surtout, pour un groupe qui continue de marquer l’histoire, qui s’améliore au fil des ans et qui se sent plus qu’à l’aise avec chacun de ses nouveaux défis.

La force vocale des femmes Pastusa représente l’élan volcanique qui vient du fait de grandir au pied de la Galères. Deux projets musicaux qui ont conquis les scènes locales et nationales ont donné à Pasto une soirée inoubliable pour toujours se souvenir des voix féminines du sud. C’est ainsi que Flor del Fango Rap et Briela Ojeda l’ont fait, dans le Festival Alto Retorno organisé par Roken Lab et Aforo Total au mois de juillet.

Le duo de rap féminin a élevé la voix avec un message de rage digne, avec des paroles féministes et un son impeccable en compagnie de leur DJ : rap sudiste, rap guaneñas. De son côté, la voix veloutée de Briela caressé l’âme des participants, dans l’interprétation des chansons qui font partie de Temple de Komodo (2021), le premier album de l’artiste de Nariño. Deux spectacles dans la même soirée qui ont démontré à quel point les mots prononcés dans le langage de la musique sont puissants et imparables.

Le 6 novembre, le Sultane de la vallée vécu un concert inédit. Les organisateurs de la Festival de tatouage de Cali Ils rêvaient d’offrir un concert Hip hop avec la plus haute facture de la ville et bien que la pandémie ait arrêté ce rêve, la situation sociale de Cali les a encouragés à travailler pour exalter les paroles urbaines.

Junior Zamora, Ali AK Mind, Niko RST, Dj Mike Style and Friends, Seven Onthemic, Melmak 69, Dj Jhon Carvajal et Alcolirykoz Ils ont rendu la nuit de Cali inoubliable. La tente des 50, située au sud de la ville a été le théâtre où des milliers de cœurs ont de nouveau vibré ensemble. La surprise de la nuit a été la collaboration entre les enfants d’Aranjuez et le Cali Philharmonic au milieu de leur tournée « La rue et la course », un spectacle impossible à résumer. Lors de leurs retrouvailles avec les concerts en face à face, les habitants de Cali ont scandé les succès du groupe Paisa et ont chanté devant un peuple résistant et résilient qui a fait l’un des meilleurs spectacles que la ville ait connu au milieu de la réactivation économique sur les réseaux sociaux.

le Conférencier du festival Il est devenu majeur : 18 ans musicalisant la scène artistique latino-américaine à travers un festival public basé dans la ville de Medellín. Cette année, après la pandémie, le pari du festival Son 100% colombien, donc son affiche était composée de groupes de tout le pays de divers genres tels que le rock, le punk, le métal, le reggae, l’électronique, l’auteur-compositeur, le hardcore. C’était un pari très intéressant et risqué pour un festival qui a toujours eu des quotas internationaux. Applaudissements pour Speaker pour ses 18 ans et pour le jeu pour les sons colombiens. Joyeux anniversaire.

Manjit 1 C’est le résultat de plus de 15 ans de carrière. Il contient, dans ses 15 coupes, expérience, maturité, croissance. C’était aussi l’excuse de Ali alias esprit de retrouver son public le samedi 16 octobre 2021 à Bogotá. L’humilité, le charisme et le dévouement pour son art, étaient des qualités reflétées dans un spectacle plein d’émotion. Une présentation avec la participation de Macko, Lalo Cortés et même la petite Emily dans une apparition surprise émotionnelle comme peu d’autres.

« Redémarrez votre système », était le message principal de cet événement qui a soulevé la musique indépendante faite en Cali, Colombie, Mexique et Chili. Avec un cartel de 26 groupes, la FIURA a participé à la réactivation culturelle à Cali en pleine pandémie. Pendant treize années consécutives, le Festival international Unirock FIURA accompagne la circulation des groupes locaux, nationaux et internationaux.

Comme toutes les plateformes de l’industrie musicale, 2020 les a obligés à avoir leur première version en ligne avec l’espoir de revenir sur scène et ce rêve s’est concrétisé les vendredi 22 et samedi 23 octobre 2021. Radionica, 94,5 FM, était présente pour la première temps de diffusion des concerts pour toute la Valle del Cauca pendant deux jours.

Des regroupements comme Elis Paprika, Blas de Lezo, Kamarada Alert et les rois de Chinguichingui Ils se sont démarqués dans leurs présentations sur une grande scène qui a une fois de plus mis en valeur le rock qui sonne et est fabriqué à Valle del Cauca. L’Universidad del Valle était la scène où plus de 3000 personnes ont chanté les chansons des groupes participants. Pendant les jours du festival, résistance, réflexion sociale, solidarité, résistance et énergie ont été les protagonistes dans les paroles des groupes qui ont participé activement aux mobilisations sociales dans notre pays. Un merveilleux espace de rencontre et de réactivation culturelle à travers lequel Caleños a réaffirmé son soutien aux projets indépendants et aux processus alternatifs de la Valle del Cauca.

La fusion live d’un groupe de Black Metal, avec un Orchestre symphonique, est sans aucun doute une expérience sonore imbattable. L’un des grands paris de la Festival de rock Galeras Dans sa version 2021 c’était pour rendre hommage au travail qu’Altars of Rebellion a développé depuis 2007, se démarquant sur la scène metal nationale comme un groupe qui propose son propre style avec des tendances symphoniques et mélodiques, une batterie débridée et des basses compactes aux coupes sèches. .

En novembre, ils ont ajouté leur talent à la vertueuse capacité d’interprétation de La Red De Escuelas De Formación Musical De Pasto, pour impacter la ville avec un spectacle symphonique spécial dans lequel ils ont présenté les chansons de Capital Phase of Karma (2021), leur plus récent album. . Malgré les impasses sonores qui ont suivi, le groupe et la symphonie ont permis aux riffs rapides et aux voix de gorge profonde de rejoindre le son gracieux des violons, clarinettes et chœurs vocaux. Un concert que vous pouvez revivre dans les 45 dernières minutes de cette vidéo :

Les scènes avec un public en personne commençaient tout juste à être réactivées lorsque Invisibles a fait son apparition à Barranquilla. Le groupe Samarie préparait sa circulation à travers les espaces régionaux et Barranquilla était la première destination. Le samedi 21 août, au Fête des satellites, avec des groupes comme No Futura de Cartagena, Biosatelite de Barranquilles autres groupes de la côte caraïbe, les Samarians sont arrivés présentant leur nouvelle chanson : « Les autres jours », un son doux, brut et suspendu, comme un résidu des réalisations et des frustrations de la dernière année rare. Devant un petit groupe de participants enthousiastes, Santa Marta, Barranquilla et toute la côte, ils se sont embrassés à travers la musique et le plaisir.