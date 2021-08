Top 10 des crypto-monnaies à acheter sur une forte dynamique de prix

Vous cherchez une crypto-monnaie prometteuse à acheter ? Si vous l’êtes, vous êtes juste à temps. Le marché de la cryptographie a vu une bouffée d’air frais affluer dans l’espace depuis la fin du mois de juillet. Cela a vu plusieurs actifs cryptographiques se rallier, beaucoup testant à nouveau leurs sommets précédents. Dans ce guide, nous couvrons les dix principales crypto-monnaies à acheter en fonction de la forte dynamique des prix.

1. Bitcoin (BTC)

L’ascension de Bitcoin a commencé en 2017 lorsqu’il a bondi juste au nord de 20 000 $. Il a conservé la première place en tant que crypto-monnaie la plus précieuse pendant une grande partie des douze ans de séjour de l’industrie. La limite stricte de 21 millions de BTC a vu de nombreuses personnes l’appeler «or numérique» et beaucoup la considèrent comme l’une des meilleures crypto-monnaies à acheter. Cette conviction a été démontrée cette année lorsque BTC a atteint un niveau record (ATH) de 65 000 $ à la mi-avril. Cela a été suivi d’une tendance baissière majeure en mai, Bitcoin perdant 50% de sa valeur. Cependant, Bitcoin trouve progressivement ses marques. Après deux mois de négociation sous la barre des 40 000 $, le principal actif numérique a fait son retour et se négocie actuellement à 45 327,33 $.

Capital à risque

2. Ethereum (ETH)

Ethereum est une autre crypto-monnaie à acheter. Bien qu’il soit lié à la hanche aux fluctuations sauvages des prix Bitcoin, Ethereum a connu une croissance exponentielle.

Comme Bitcoin, la volatilité a également chuté de sa valeur record de 4 350 $ pour s’échanger à 1 810 $ pendant les marchés baissiers de juin et juillet. Compte tenu de sa forte reprise, il a bondi de plus de 50 % à 3 322,21 $ depuis début août et se négocie actuellement à 3 055,39 $, en baisse de 4,39 %.

L’ascension fulgurante de l’ETH est liée à la dernière version des mises à niveau de Londres, qui a vu le réseau Ethereum devenir déflationniste. Le réseau Ethereum est en train de passer à un protocole de preuve de participation (PoS).

3. Solana (SOL)

Appelé le « tueur d’Ethereum », et jusqu’à présent, Solana est l’une des meilleures crypto-monnaies à acheter. Il a dépassé son ATH de 55,91 $ et atteint actuellement 79,93 $, affichant une augmentation de 18,60 % au cours des dernières 24 heures. La blockchain Solana est plus rapide – avec 50 000 transactions par seconde (TPS) et rentable, ce qui en fait une alternative viable au réseau Ethereum. Les développeurs ont afflué vers le réseau Solana pour sa plus grande évolutivité.

Selon les données de Bitrue, le nombre d’utilisateurs vérifiant les paires SOL est en hausse de 800% par rapport à une semaine moyenne. Le volume des transactions et les commandes soumises ont également augmenté, les deux enregistrements ayant augmenté de 200 à 300 %. L’adoption continue de Solana en fait l’une des meilleures crypto-monnaies à acheter.

4. Cardano (ADA)

Cardano vise à créer une plate-forme blockchain plus durable sur le plan environnemental. Arborant un mécanisme de consensus PoS, Cardano est toujours en cours de développement mais a été largement adopté. La mise à niveau d’Alonzo du réseau devrait permettre aux développeurs de déployer des contrats intelligents sur le protocole.

Ce hard fork a fait grimper le prix de l’ADA d’un peu plus de 1 $ à 2,2530 $ le 14 août. Cependant, il s’est depuis refroidi et se négocie à 2 $, en baisse de 3,58%.

5. Pièce Binance (BNB)

Bien qu’il s’agisse d’un jeton de remise pour le plus grand échange crypto au monde en termes de volume de marché, Binance, BNB s’est rapidement imposé comme l’une des meilleures crypto-monnaies à acheter cette année. Se négociant en dessous de 40 $ au début de l’année, la BNB a bondi à 650 $ dans la chaleur du boom d’avril. Même s’il a considérablement baissé au cours des deux derniers mois, BNB a continué à maintenir son action sur les prix au-dessus de la barre des 300 $. Sa croissance phénoménale est liée à l’expansion de son écosystème de services par Binance. Au moment de mettre sous presse, BNB se négocie à 401,62 $, en hausse de 42,38 % le mois dernier.

6. Avalanche (AVAX)

Avalanche est une plate-forme blockchain qui fonctionne comme un échange mondial d’actifs. Il permet aux développeurs de lancer ou d’échanger toute forme d’actif et de le contrôler de manière décentralisée à l’aide de contrats intelligents. Selon l’équipe de développement, les transactions sur le réseau sont validées en une fraction de seconde.

La confiance croissante dans le protocole a vu son jeton AVAX augmenter de 142,30% au cours du dernier mois. S’échangeant actuellement à 24,31 $, il est en hausse de 3,26 % au cours des dernières 24 heures.

7. Audio (AUDIO)

Audius blockchain est un protocole de partage et de diffusion de musique décentralisé qui permet des interactions directes entre les créateurs et les auditeurs. Il permet à quiconque de distribuer, monétiser et diffuser du contenu audio sans aucune sanction. Son jeton AUDIO a été l’un des bénéficiaires de la résurgence du marché de la cryptographie. Le jeton numérique a grimpé de 126.01% au cours des sept derniers jours. S’échangeant à 3,45 $, AUDIO a augmenté de 12,38 % au cours des dernières 24 heures, ce qui en fait l’une des nouvelles crypto-monnaies à surveiller. Audius a récemment été lancé sur l’application populaire de partage de vidéos Tik Tok pour permettre aux utilisateurs d’Audius de partager facilement des sons.

8. Terra (LUNA)

Terra est un projet de stablecoin qui vise à réduire les problèmes de volatilité qui affligent les crypto-monnaies à grande capitalisation comme Bitcoin. Il propose des pièces stables indexées sur le dollar américain, le won sud-coréen et plusieurs autres. Son jeton LUNA a connu une croissance fulgurante le mois dernier, en hausse de 372,98%. Il se négocie actuellement à 28,62 $ et est en hausse de 11,22 % sur le graphique quotidien. LUNA peut ne pas se vanter d’une grande capitalisation boursière, mais c’est une crypto-monnaie de premier plan à acheter sur le long terme.

9. Axie Infini (AXS)

Axie Infinity est une plateforme de jeu basée sur la blockchain qui permet aux joueurs de gagner en jouant. Ici, les joueurs peuvent effectuer plusieurs activités, notamment collecter, élever, élever, combattre et échanger des personnages à base de jetons appelés Axies. Axie Infinity a explosé en popularité et a récemment célébré plus d’un milliard de dollars de ventes sur son marché de jetons non fongibles (NFT). Le jeton AXS s’est développé avec le protocole cryptographique et a bondi de plus de 300% en un mois. Il s’agit d’une crypto-monnaie de premier ordre à acheter alors que le jeu blockchain prend de l’ampleur dans les jours à venir.

Au moment de mettre sous presse, AXS se négocie à 70,21 $ et est en baisse de 9,01 %.

10. Ondulation (XRP)

Membre clé du top 10 des crypto-monnaies les plus précieuses, Ripple est un facilitateur de paiement transfrontalier basé sur la blockchain. Ripple permet aux principales institutions financières d’envoyer et de recevoir des devises et des données rapidement et pour un montant négligeable.

XRP est utilisé pour faciliter ces transactions. Malgré sa confrontation juridique actuelle avec la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, le XRP a continué de fonctionner remarquablement bien, ce qui en fait l’une des principales crypto-monnaies à acheter. Le XRP a augmenté de 96,93 % le mois dernier et de 19,63 % la semaine précédente. Il a grimpé à 1,288 $ le 15 août avec le marché plus large de la cryptographie. Au moment de mettre sous presse, il se négocie à 1,10 $, en baisse de 6,31%.

