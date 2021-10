Top 10 des favoris MVP de la NBA

Le MVP de la ligue régulière est la récompense la plus prestigieuse qu’un joueur puisse recevoir dans la NBA. Presque tous les plus grands de l’histoire l’ont reçu. Dans certains cas plusieurs fois (Kareem en a six, plus que quiconque, Russell et Jordan cinq, Chamberlain et LeBron quatre…). Quelques jours avant le début de la nouvelle saison, les paris laissent un groupe clair de favoris, dirigé par le même joueur qui, à cette époque, était déjà le premier dans les listes de presque tous les bookmakers. Bien que Luka Doncic n’ait même pas réussi à inscrire les trois finalistes de 2021 (il était sixième), le Slovène se place à nouveau en tête des prétendants. Dans ce cas, il semble qu’avec quatre rivaux plus puissants et cinq autres qui apparaissent à ce stade comme des alternatives de rang inférieur. Voici les 10 favoris :

Luka doncic

Top favori de tous les bookmakers. Pourtant, il y a quelques jours, les directeurs généraux des 30 franchises l’ont placé derrière Kevin Durant dans la course. Qui a les plus grands dons du pythonisme ? À l’heure actuelle, le Slovène, déjà bien installé dans l’élite de la ligue après avoir terminé les deux dernières années dans le meilleur quintette de la saison, aspire à devenir l’un des plus jeunes MVP de l’histoire. Sans changements substantiels dans l’alignement des Mavericks, sa performance sera à nouveau au cœur des aspirations de son équipe. Une bonne saison des Mavs le catapulterait au prix.

Kevin Durant

Le meilleur joueur qui semble être la meilleure équipe et le plus grand prétendant au titre. S’il joue à son niveau et que les Nets sont à la hauteur de ses attentes, il sera difficile de lui arracher la récompense. Contre lui, il joue avec James Harden comme partenaire, dont nous parlerons plus tard, et que cette année seule vaut l’excellence. Tout ce qui tombe en dessous de l’encours, même s’il se termine au mois de juin, soustraira automatiquement les options.

Giannis Antetokounmpo

Après deux MVP d’affilée, l’an dernier, il est descendu du podium. En retour, il était MVP de la finale et, bien sûr, champion NBA. Le changement ne l’a sûrement pas affecté. Ce qu’il a aussi gagné, c’est le respect de toute la ligue, qui n’a finalement pas contesté son importance en tant que leader et son esprit de vainqueur. Renforcé de ce que nous savions tous, même ceux qui ne voulaient pas l’admettre, qu’il est l’un des meilleurs joueurs de la planète, cette année, il peut à nouveau se battre pour le MVP. S’il l’emporte, il sera au niveau de Moses Malone, Larry Bird et Magic Johnson, et avec seulement cinq joueurs d’avance au classement historique. Presque rien.

Joël embiid

Pour beaucoup le meilleur centre de la ligue, il a vu comment l’année dernière il a perdu le prix aux mains de… Un autre centre (Nikola Jokic). Ses problèmes de blessures, qui lui ont déjà valu le prix de la recrue de l’année, sont son plus grand ennemi dans ce combat. La saison dernière, il a raté 21 matchs, la précédente 22. Il n’y a pas eu d’année qui n’ait été sans jouer au moins 18 matchs de saison régulière. C’est une dalle énorme dans la course MVP, près de 25% de la ligue ne joue pas. S’il peut se débarrasser de ce fardeau, quelque chose de difficile à assumer à ce stade de sa carrière, il sera aussi préféré que n’importe qui d’autre.

Stephen Curry

Après une saison 19-20, à peine jouée en raison d’une blessure à la main, le meneur des Warriors est revenu la saison dernière au meilleur niveau de sa carrière. Une phrase audacieuse prenant en compte de qui on parle, mais qui se nourrit de chiffres et de sensations. Cependant, il lui suffisait seulement d’être troisième dans le vote pour le dernier MVP. DANS la même situation qu’Anteto en termes de nombre de récompenses (à la recherche de son troisième), peu de temps après le retour de Klay Thompson, il est évident que les Warriors finiront au-dessus de la huitième place en mai. Si Curry rejoue au même jeu, il discutera du prix avec toute la loi.

James Lebron

Éternel candidat qui n’a plus remporté le prix depuis 2013. Il y a deux saisons il était sur le point de l’obtenir, ce qui l’aurait mis à la hauteur de Bill Russell et Michael Jordan, mais au final Giannis l’a pris. S’il le prenait, il le ferait à 37 ans, ce qui ferait de lui le plus vieux joueur de l’histoire à l’avoir obtenu (le record est détenu par Karl Malone avec 35 en 1999). La vérité est que s’il continue d’être un facteur déterminant dans le jeu, peu à peu d’autres stars le dépassent, certaines jeunes et d’autres moins, dans l’imaginaire collectif. Bien qu’il ne puisse pas encore être exclu, il semble de plus en plus difficile pour lui de rattraper Jordan dans les MVP.

Nikola Jokic

Le Serbe défendra le prix depuis une position toujours difficile. Bien qu’Antetokounmpo l’ait fait juste avant de gagner, très peu ont réussi à répéter deux années de suite en tant que MVP. Le retour de Jamal Murray, il semblerait qu’en janvier, puisse donner un coup de pouce aux Nuggets, ce qui aide toujours une nomination de joueur. De plus, Jokic a montré que ce qu’il a fait la saison dernière n’était pas une fleur d’un jour et on peut s’attendre à ce qu’il soit à un niveau similaire.

Damien Lillard

Un de ces joueurs pour qui il semble que la reconnaissance individuelle ait toujours été un peu en deçà de ce qu’il mérite. Il est probable que vous manquiez de régularité pour être éligible à 100% à ce prix et que votre franchise ne vous aidera pas. Portland est un petit marché et l’équipe, une habituée des playoffs, n’est jamais un vrai prétendant au ring. Lillard a menacé de demander le transfert et de porter une chemise différente de celle des Blazers pour la première fois de sa carrière, mais finalement les choses semblent s’être calmées… Pour l’instant. Si vous êtes toujours là, vos options sont réduites.

Amenez des jeunes

Dans ce qui sera sa quatrième saison dans la ligue, Trae apparaît pour la première fois dans le top 10 avant le début de la saison. Un joueur spécial et différent, avec un talent inné en attaque, qui malgré son jeune âge s’est avéré être un leader sur le terrain capable de mener son équipe jusqu’aux dernières finales à l’Est. Au niveau du classement, il semble difficile pour les Hawks de faire un pas en avant par rapport à la saison dernière (ils étaient cinquièmes). Individuellement, Trae peut s’améliorer. Ce MVP peut-il vous arriver un peu tôt dans votre carrière ? Peut être. Mais nous sommes sans aucun doute face à un gagnant potentiel dans les années à venir.

James durcir

La Barba a joué l’un des meilleurs ballons de basket de sa carrière l’année dernière à Brooklyn. Peu se souviennent de la farce quand il a quitté Houston, car au final si vous jouez bien (et il joue très bien), c’est ce qui reste. En le basant, Steve Nash a tiré le meilleur parti de son style de jeu dans une équipe qui n’a pas besoin de jouer tout ce qui passe entre ses mains. Il a réduit sa production de score, qui dans les Rockets a atteint des chiffres d’une autre époque, mais en retour, il est devenu un joueur d’équipe qui améliore ses coéquipiers. Le problème avec sa candidature, c’est qu’il a Kevin Durant devant lui et ce sont de gros mots. Et le danger pour les deux, plus pour l’attaquant que pour lui, c’est qu’au moment du vote ils se prennent des voix en représentant la même équipe.