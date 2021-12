Top 10 des FD d’entreprise offrant actuellement des taux d’intérêt jusqu’à 7,48 %

L’une des caractéristiques les plus attrayantes des FD d’entreprise est le taux d’intérêt plus élevé que les FD bancaires.

La nouvelle variante COVID-19 Omicron constituant une menace pour la reprise économique de l’Inde, il est essentiel d’explorer les options pour faire le bon investissement et rester à flot de la hausse de l’inflation. Malgré la baisse des taux d’intérêt sur l’épargne bancaire, il existe encore des moyens de vous offrir des taux d’intérêt plus élevés et de vous aider à obtenir de bons rendements dans un contexte d’incertitude économique.

Les dépôts à terme d’entreprise peuvent être une option à explorer pour les investisseurs, car il existe des sociétés de financement non bancaires qui offrent des taux d’intérêt lucratifs.

La Reserve Bank of India a pris une série de mesures au cours des deux dernières années et a évité tout changement qui pourrait entraver la demande et les sentiments des investisseurs. Lors de sa dernière réunion d’examen de la politique monétaire, la RBI a maintenu les taux des prises en pension inchangés à 4%. En fait, la banque apex avait révisé ses taux directeurs pour la dernière fois le 22 mai 2020 pour relancer la demande en abaissant les taux d’intérêt à un plus bas historique.

C’est le moment de tirer le meilleur parti de cette situation et en tant qu’investisseur, vous devez connaître le marché au quotidien. Actuellement, plusieurs banques publiques et privées ainsi que des sociétés de financement du logement proposent des taux d’intérêt compris entre 5,75 % et 7,48 % par an sur les dépôts à terme des entreprises. C’est plus élevé que ce que l’on obtient habituellement en FD et en épargne bancaire, selon Bankbazaar.

Les FD d’entreprise ou les FD d’entreprise sont un type de dépôt comme les FD bancaires. Les FD d’entreprise les mieux notés offrent la sécurité de rendements assurés et la flexibilité de choisir le mandat. L’une des caractéristiques les plus attrayantes de ces FD d’entreprise est le taux d’intérêt plus élevé que les FD bancaires. Les mandats des FD d’entreprise peuvent aller de 12 mois à 120 mois.

Les investisseurs ne doivent pas non plus oublier de vérifier les notations de crédit des FD des sociétés et il leur est conseillé d’investir uniquement dans les sociétés notées AAA, AA et AA+ par des agences telles que Crisil, ICRA, CARE, etc.

Les FD d’entreprises de premier ordre sont non seulement considérés comme sûrs, mais ils sont également susceptibles de vous offrir des taux d’intérêt plus élevés sur votre dépôt. Notez également que les FD d’entreprise sont entièrement imposables selon la tranche de revenu de l’investisseur.

Voici les 10 meilleurs taux et notes de FD d’entreprise sur la base desquels vous pouvez prendre votre décision d’investissement. Vous pouvez évaluer vos options et choisir les FD d’entreprise qui vous offrent les rendements les plus élevés et la liberté de choisir le mandat. Veuillez noter que le tableau ci-dessous n’est pas exhaustif et n’inclut pas les entreprises qui n’acceptent actuellement pas de nouveaux dépôts.

Derniers taux et évaluations de la société FD

Données au 8 décembre 2021. Tous les émetteurs accordent un taux d’intérêt supplémentaire de 0,25% aux personnes âgées, à l’exception de Shriram City Union et Shriram Transport qui donnent 0,40%, tandis que Sundaram Home Finance et Sundaram Finance donnent 0,50%. Les données montrent le taux d’intérêt le plus élevé pour le dépôt fixe cumulatif inférieur à 1 crore de Rs dans la plage de durée correspondante. Données extraites du site Web de l’entreprise respective.

Compilé par BankBazaar.com

