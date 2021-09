Top 10 des groupes de punk hardcore : des groupes pionniers

Le punk a échoué dans sa mission de détruire le statu quo, mais il a engendré un sous-genre plus dur, plus rapide et plus politiquement conscient, connu sous le nom de hardcore en Amérique du Nord du début au milieu des années 80. Ici, nous saluons les 10 meilleurs groupes de punk hardcore et leur son, leur fureur et leur éthique de bricolage qui ont depuis influencé des genres plus récents tels que le thrash metal, le rock alternatif et l’emo.

Inadaptés

Les Misfits du New Jersey ont mélangé des tempos rapides et thrash et des images de films d’horreur dans leurs paroles et leur look. Leur premier album en 1982, Walk Among Us, a engendré par inadvertance un autre sous-genre, le « noyau d’horreur ».

Germes

Mené par feu Jan Paul Beahm (AKA Darby Crash) et le futur guitariste de Nirvana/Foo Fighters Pat Smear, Germs a sorti le premier single punk DIY de LA, “Forming”, en juillet 1977.

Mauvaise religion

Défiant le manifeste punk, Bad Religion a incorporé des harmonies vocales et des solos de guitare (toux) dans sa musique, mais le premier album du groupe californien en 1982, How could Hell Be Any Worse ?, fait toujours rage.

Les Minutemen

Le son punk-pop excentrique et éclectique du trio californien The Minutemen a fortement influencé ce que nous appelons maintenant « alt.rock ». Leur troisième album, Double Nickels On The Dime, reste un achat incontournable.

Hüsker Dü

Ce trio de Minneapolis comprenait deux grands auteurs-compositeurs-interprètes, Bob Mold et Grant Hart. Ils ont ensuite signé avec Warner Bros, mais leur premier album en 1981, Land Speed ​​Record, est toujours un classique du hardcore bouillonnant.

cercle secousses

Le quatuor hardcore de Los Angeles, Circle Jerks, a été formé par l’ancien chanteur de Black Flag, Keith Morris. Lors de leurs débuts furieux en 1980, Group Sex, ils ont déferlé sur 14 pistes en seulement 16 minutes.

Mauvais cerveaux

Mené au chant par HR, le quatuor américano-américain Bad Brains, basé à Washington DC, a mélangé des racines spirituelles reggae avec du punk rock fulgurant. Leur premier 45 tours, “Pay To Cum”, est toujours tout à fait incendiaire.

Menace mineure

Également de DC, Minor Threat était dirigé par le futur leader de Fugazi et patron de Dischord Records, Ian MacKaye. Leur hymne anti-ivresse, “Straight Edge”, était une toute nouvelle philosophie en soi.

Drapeau noir

Groupe de hardcore pionnier du sud de la Californie avec le guitariste Greg Ginn et le chanteur Henri Rollins dont le catalogue comprend des classiques nihilistes tels que Damaged de 1981.

Kennedys morts

Formé à la fin des années 1970, le catalogue sans égal de ce groupe controversé de San Franciscain comprend à la fois des 45 tours intemporels (« Holiday In Cambodia ») et des albums tels que Plastic Surgery Disasters.

Vous pensez que nous avons raté l’un des 10 meilleurs groupes de punk hardcore comme les légendes de la scène hardcore de New York comme Agnostic Front ou Cro-Mags ? Qu’en est-il des pionniers d-beat Discharge, Negative Approach ou Youth Brigade ? Dites-nous ci-dessous vos meilleurs groupes de punk hardcore et lancez le débat !