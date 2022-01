Top 10 des jeunes joueurs NBA : Luka Doncic, Trae Young…

La NBA compte de grandes stars totalement contrastées appelées à dominer la compétition comme LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, Kawhi Leonard ou MVP récents Giannis Antetokounmpo ou Nikola Jokic. Mais, en plus de ces joueurs confirmés, la meilleure ligue du monde a du sang neuf de la plus haute qualité avec des joueurs qui défoncent déjà la porte et qui sont appelés à dominer la ligue pour la prochaine décennie.

Top 10 des joueurs de moins de 25 ans en NBA :

un. Luka doncic (22 ans, Dallas Mavericks)

Statistiques 2021-22 : 24,9 ppg, 8,0 rpg, 8,8 apg, 1,2 ppg, 44,5 FG%

deux. Amenez des jeunes (23 ans, Atlanta Hawks)

Statistiques 2021-22 : 28,4 ppg, 3,9 rpg, 9,5 apg, 2,8 3PTM, 46,0 FG%

3. Ja morant (22 ans, Grizzlis de Memphis)

Statistiques 2021-22 : 25,1 ppg, 5,7 rpg, 6,7 apg, 1,4 ppg, 48,9 % FG

Quatre. Sion williamson (21 ans, pélicans de la Nouvelle-Orléans)

Statistiques 2021-22 : n’a pas fait ses débuts

5. Jayson tatum (23 ans, Celtics de Boston)

Statistiques 2021-22 : 25,6 ppg, 8,6 rpg, 3,8 apg, 2,8 3PTM, 41,7 FG%

6. Jamal Murray (24, Denver Nuggets)

Statistiques 2021-22 : n’a pas fait ses débuts

sept. Tyler héros (21 ans, Miami Heat)

Statistiques 2021-22 : 20,4 points par match, 4,9 rpg, 4,0 par match, 2,7 3PTM, 43,0 % FG

8. Boule LaMelo (20 ans, Charlotte Hornets)

Statistiques 2021-22 : 19,6 ppg, 7,3 rpg, 7,6 fpg, 1,8 spg, 42,5 FG%

9. Bam Adebayo (24 ans, Miami Heat)

Statistiques 2021-22 : 18,7 ppg, 10,2 rpg, 3,2 apg, 1,1 spg, 51,9 FG%

dix. Deandre Ayton (23 ans, Phoenix Suns)

Statistiques 2021-22 : 17,0 ppg, 11,1 rpg, 1,6 apg, 0,8 bpg, 62,6 FG%

Autres étoiles :

Shai Gilgeous Alexander (Oklahoma City Thunder, 23 ans), Jarrett Allen (Cleveland Cavaliers, 23 ans), Darius Garland (Cleveland Cavaliers, 21 ans), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves, 20 ans), Brandon Ingram (New Orleans Pelicans, âge 24 ans), Evan Mobley (Cleveland Cavaliers, 20 ans), De’Aaron Fox (Sacramento Kings, 24 ans), Miles Bridges (Charlotte Hornets, 23 ans), Lonzo Ball (Chicago Bulls, 24 ans), Jordan Poole ( Golden State Warriors, 22 ans).