Top 10 des jeux de société et TCG de super-héros pour 2021 et 2022

Les super-héros ne se limitent pas aux films et aux jeux vidéo, car GameCentral examine certains des meilleurs jeux de table de Marvel, DC et autres.

Les bandes dessinées sont une grosse affaire. Même si le film Eternals de Marvel a été mal évalué, il a toujours été un succès financier majeur, tout comme les autres films de 2021 Shang-Chi et Black Widow. Le prochain Spider-Man: No Way Home fera certainement encore mieux, ce qui signifie que Marvel, et les films de super-héros en général, continueront d’avoir une énorme influence sur la culture pop pendant encore longtemps.

Se rendre à la boutique de bandes dessinées Forbidden Planet à Londres était comme traverser le Chemin de Traverse, pour visiter une petite boutique de la taille d’un placard à mi-chemin de Denmark Street. À l’époque, les bandes dessinées étaient livrées dans des sacs en plastique gras et avec des étiquettes de prix élevées, mais cela valait la peine de pouvoir lire des bandes dessinées dans les tunnels du CERN, où j’ai passé mon enfance près du Grand collisionneur de hadrons (mon père est un physicien des particules).

Naturellement, j’espérais désespérément que tous les rayonnements subatomiques me donneraient des super pouvoirs, mais le plus proche que j’aie jamais été d’être un super-héros est d’effrayer les navetteurs dans le bus avec mon masque facial Razer Zephr de style Bane. Eh bien, ça et jouer à des jeux.

De nos jours, les bandes dessinées sont courantes et Forbidden Planet a déménagé dans des locaux beaucoup plus grands. Plutôt que d’être seulement appréciés par une petite clique de nerds, les histoires et les personnages étranges ont été recréés dans certains des films et émissions de télévision les plus populaires que le monde ait jamais vus.

Malgré ce succès, les jeux vidéo de super-héros ont été en grande partie une affaire de hasard, avec très peu de toute sorte jusqu’à relativement récemment. Marvel’s Avengers a été un échec surprise et, bien que le récent jeu Guardians Of The Galaxy ait été bien meilleur, l’échec de son prédécesseur semble en avoir éloigné de nombreuses personnes.

Encore une fois, c’est Spider-Man qui finit par sauver la situation, mais si vous voulez jouer vous-même au super-héros, les jeux de table ont un bien meilleur bilan de qualité.

Le jeu de figurines Batman de Knight Models est incroyable avant même que vous ne commenciez à jouer avec, les modèles capturant parfaitement l’apparence de diverses itérations de bandes dessinées des personnages. Les miniatures fonctionnent uniquement comme des objets de collection, mais elles sont soutenues par un riche ensemble de règles et de bonnes mécaniques de base sur table.

Vous contrôlez une équipe de personnages, bons ou mauvais, alors que vous les déplacez dans les rues de Gotham pour tenter de vaincre d’autres équipages. Le gameplay est un mélange d’activation de chaque personnage et de cartes à jouer de votre deck d’objectifs personnalisé pour marquer des points de victoire et utiliser des ressources. L’équipe de Batman doit envoyer des détectives à la traîne dans les rues et les ruelles pour débusquer les suspects et marquer des cartes Vif d’or, tandis que les méchants essaient de rester non détectés et de poser des pièges.

Le protocole de crise de Marvel ne semblait pas très intéressant lors de sa première sortie, car il s’agissait d’un jeu gratuit au début, mais il existe maintenant un pool de figurines suffisamment important pour créer des équipes passionnantes qui ont commencé à faire tourner les têtes. Il fonctionne de la même manière que le Batman Miniature Game, chaque pack d’extension ajoutant au moins deux nouveaux personnages et un véhicule ou un bâtiment, comme l’ensemble Deadpool et Taco Truck qui comprend également le personnage de blague Bob, Agent of Hydra.

Il s’agit de l’une des sorties les plus attendues de ces derniers mois, car elle comprend non seulement les deux personnages, mais aussi un joli terrain de fond sur lequel ils peuvent se battre. Le système de jeu simple voit chaque modèle s’activer avec deux actions de base. Chaque figurine peut ensuite accumuler de l’énergie grâce à vos mouvements spéciaux et à vos attaques puissantes. Vous devez ensuite remplir des objectifs et empêcher votre adversaire de terminer les siens pour gagner votre partie. Même les dés personnalisés et les bâtons de mesure qui se tortillent sont cool et montrent que beaucoup de réflexion et d’efforts ont été investis dans le système.

Extrêmement populaire en tant que jeu de cartes en direct, chaque nouveau pack ajoute des héros, des cartes de joueur et des méchants supplémentaires qui offrent un défi décent et obligent les joueurs à travailler ensemble. Pour ceux qui souhaitent investir, cela signifie un nouveau contenu constant pour un excellent jeu coopératif. La construction du deck est très simple et tous les personnages se sentent distinctifs, avec une grande variété de capacités et d’options différentes.

Vous jouez contre le jeu, qui agit comme le méchant, et chaque joueur humain choisit une carte qui a un héros d’un côté et son alter ego de l’autre, comme Spider-Man et Peter Parker. Il n’y a jamais une voie évidente vers le succès et vous devez donc vraiment réfléchir au côté de la carte à jouer et à la stratégie à adopter. Une mécanique solide et des choix intéressants font de ce jeu un gagnant.

Magic: The Gathering semble également avoir attrapé le virus des super-héros avec Streets Of New Capenna qui devrait arriver en 2022. New Capenna est un nouveau plan d’existence dans l’univers de Magic et se déroule dans une sombre métropole de grain et de glamour, construite par des anges mais maintenant dirigé par des familles de criminels démoniaques. L’art conceptuel, montrant des personnages ressemblant à un croisement entre Thanos et Angel, a certainement suscité l’intérêt des fans.

Dans les années 80, le jeu de rôle de super-héros classique Champions a donné à Dungeon Masters la possibilité de créer des mondes de super-héros complexes et des personnages personnalisés, mais maintenant des joueurs de rôle plus modernes comme Masks: A New Generation aident à mettre en valeur l’angoisse des super-héros adolescents du millénaire.

Les statistiques de jeu de rôle sont appelées étiquettes et représentent la façon dont les personnages se perçoivent, tels que Saviour, Superior, Freak, Danger et Mundane. Ceux-ci changent à mesure que la perception qu’ont les personnages d’eux-mêmes est façonnée par leurs décisions et leurs interactions avec les autres. Avec un mélange capiteux d’action et d’émotion, il fait un travail brillant en personnifiant le genre des super-héros en utilisant la politique d’identité des lancers de dés.

Jouer le rôle de l’un de vos héros préférés dans une demi-coquille, ou de leurs amis, n’est pas seulement une excuse pour déguster une pizza, mais une façon amusante de profiter d’un jeu de rôle miniature qui ne prendra pas toute la nuit pour jouer. Dans Change Is Constant, vous vous frayez un chemin à travers des scénarios qui racontent les histoires des dernières bandes dessinées IDW et, selon le mode de jeu, les missions prennent généralement entre 30 minutes et deux heures.

Vous choisissez votre campagne à partir de la bande dessinée d’aventure incluse, ce qui est une belle touche nostalgique. Chaque scénario comprend les conditions de victoire pour les héros et les méchants, le nombre de figurines qui seront dans la bataille et la disposition de la carte – qui comprend différents terrains qui peuvent changer ce que vos héros peuvent voir et comment ils peuvent se déplacer. C’est un excellent jeu coopératif qui vaut la peine d’être acheté uniquement pour les dés et les jetons de pizza.

Splendor est déjà un jeu de société à base de cartes bien connu, mais ce qui impliquait auparavant les marchands de pierres précieuses pendant la Renaissance a maintenant été adapté pour l’univers Marvel. Comme vous l’avez probablement déjà deviné, l’accent est désormais mis sur les Infinity Gems, alors que vous essayez de rassembler une équipe de héros pour les rassembler tous avant que Thanos ne les attrape.

À chaque tour, vous pouvez soit choisir des ressources, soit recruter des héros pour gagner des points et des bonus à l’infini. Plus vous rassemblez de héros dans votre équipe, plus vous disposez de ressources pour récupérer des cartes de niveau supérieur. Le jeu se termine lorsqu’un joueur parvient à déclencher la phase finale et réclame l’Infinity Gauntlet. Les illustrations de Marvel Spelndor sont magnifiques et c’est un jeu étonnamment addictif qui peut être appris en cinq minutes et apprécié pendant des heures.

Bien qu’il n’introduise rien de nouveau en termes de mécanique, il s’agit d’un jeu de cartes coopératif simple et rapide avec les X-Men. Sautez dans le Blackbird pour voyager à travers le monde dans des missions défiant la mort pour recruter de nouveaux mutants, capturer des criminels, protéger des vies innocentes et jouer avec un mélange de personnages vétérans comme Rogue, Wolverine et Storm et de nouveaux héros comme Magik et Forge. Avec huit scénarios au choix, vous rencontrerez également des méchants classiques de X-Men comme Magneto, Dark Phoenix et le Hellfire Club.

Gerard Way a créé quelque chose de beau et d’intrigant dans la bande dessinée Umbrella Academy et maintenant, ces personnages complexes et convaincants ont trouvé leur chemin, via Kickstarter, sur la table. Bien qu’il ne soit pas à la hauteur de son homologue comique en termes de cohérence, c’est un jeu époustouflant, où chaque joueur choisit un membre de la famille pour agir comme sa carte de héros, puis place une carte de vie en dessous. Vaincre les méchants n’est généralement pas si difficile, mais dans la bataille finale, ils reviennent tous à la vie et doivent être vaincus une deuxième fois. Cela aura plus de sens si vous êtes un fan, mais vous trouverez également des règles révisées en ligne pour rendre les parties plus compréhensibles.

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();