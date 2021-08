Top 10 des joueurs toujours disponibles dans Free Agency 2021

Les jours passent et l’avenir de certains joueurs très importants de la NBA reste en suspens. Il y a eu un grand mouvement autour de la Agence Libre 2021, mais des noms illustres continuent de défolier la marguerite et attendent cette offre qui les convaincra tant sur le plan sportif qu’économique. Il ne fait aucun doute que Lauri Markkanen reçoit le plus d’attention, pour son talent inné et sa capacité à continuer de progresser, mais il existe d’autres professionnels d’un niveau énorme qui sont toujours sur le marché, comme indiqué par nbaanalysis.net.

Lauri Markannen

Paul Millsap

James Ennis III

Avery Bradley

Denzel Valentin

JJ Redick

DeMarcus Cousins

Dennis Smith Jr

Jeff Teague

Wesley Matthieu