Top 10 des matchs sous Hansi Flick : Épisode 1 — FC Bayern 4-0 Borussia Dortmund, 9 novembre 2019

Nous avons vu des matchs brillants sous Hansi Flick, et nous avons décidé de faire une série présentant les 10 meilleurs matchs que le légendaire entraîneur nous a donnés. Ces critiques examineront l’accumulation, le match lui-même, la signification du match et les conséquences. Prendre plaisir!

Bundesliga, 11e journée

9 novembre 2019

Allianz Arena, Munich

S’aligner: Neuer — Pavard, Martinez, Alaba, Davies — Kimmich, Goretzka (Thiago 72) — Gnabry (Coutinho 70), Muller, Coman (Perisic 75) — Lewandowski

Buteurs : Lewandowski 17′, 76′; Gnabry 46′ ; Hummels 80′(OG)/Aucun

Match Buildup

Hansi Flick n’aurait pas pu demander un plus grand lever de rideau pour son mandat au Bayern Munich. Bien qu’il ait battu l’Olympiacos 2-0 lors de son premier match après avoir remplacé l’ancien entraîneur Niko Kovac, Flick n’avait pas fait grand-chose pour convaincre ses sceptiques et prouver qu’il serait un digne remplaçant du Croate.

Quelques jours seulement après la victoire sur les Grecs, le Borussia Dortmund, son rival pour le titre, se profilait lors du premier match de Bundesliga de Flick. Le moral de l’équipe étant déjà au plus bas après une humble défaite 1-5 contre l’Eintracht Francfort il y a une semaine, c’était un match à faire ou à mourir pour Flick et ses hommes. Un match qui allait façonner le reste de la saison. Comment le Bayern s’en sortirait-il ?

Résumé du match

Malgré les premières inquiétudes selon lesquelles le Bayern trouverait Dortmund difficile, l’équipe locale était en grande partie en contrôle dès le coup d’envoi, et Robert Lewandowski a rapidement ouvert le score en dirigeant un centre de Benjamin Pavard.

Serge Gnabry a également trouvé le chemin des filets mais a inscrit son but pour hors-jeu. Cet appel n’a pas pu empêcher Gnabry de rester longtemps sur la feuille de match, car l’international allemand s’est connecté avec un centre de Thomas Muller pour doubler le score juste après la mi-temps.

Robert Lewandowski jouera un rôle clé en aidant le Bayern Munich à vaincre le Borussia Dortmund lors du premier match de Hansi Flick à la barre.Photo de TF-Images/.

Alors que le score penchait déjà fortement en faveur du Bayern, Dortmund a rassemblé quelques occasions mais ne les a pas utilisées, Paco Alcacer faisant son meilleur effort au large du poteau. Les Black and Yellows ont payé le prix de leur manque de buts un quart d’heure avant le temps plein, lorsque Lewandowski et Muller ont joué un joli doublé pour que le premier marque son deuxième but du match.

La situation n’a fait qu’empirer pour Dortmund lorsque Mats Hummels, qui avait été transféré à Dortmund du Bayern cet été, a mis le ballon dans ses propres filets quatre minutes plus tard. Ironiquement, le dernier but de Hummels pour le Bayern avant son transfert est venu contre Dortmund. Peut-être a-t-il confondu les deux côtés ?

Et c’était tout. Une victoire éclatante 4-0 pour les Bavarois, qui ont récupéré une fierté bien méritée.

Pourquoi ce match était-il spécial?

Bien que ce match n’était techniquement pas le premier match de Hansi Flick, il n’en était pas moins significatif. Cela a montré à la Bundesliga que le Bayern n’était pas champion en titre sans raison et qu’il était toujours une force avec laquelle il fallait compter malgré un début de saison instable.

Cela a également marqué un retour bienvenu au jeu « de type Bayern ». Pressage dur, attaques fluides et rapides, coups efficaces, c’était un style qui s’était perdu au club depuis le départ de Jupp Heynckes. C’était un style qui avait valu au Bayern un triplé et qui les gagnerait beaucoup plus plus tard. Le Bayern jouait comme l’équipe que tout le monde craignait en 2013, et c’était un retour à une manière de football qui était presque synonyme d’eux.

Flick a fait taire beaucoup de ses sceptiques avec ce seul jeu et a également impressionné pas mal de neutres. Compte tenu des dégâts subis par l’équipe sous Kovac, ce fut un revirement étonnamment rapide, et le Bayern n’a plus jamais regardé en arrière à partir de ce moment.

Conséquences

Le Bayern occupait toujours la troisième place même après cette victoire, mais cela allait bientôt changer. Le prochain match de Flick s’est également terminé par une victoire 4-0, cette fois contre Fortuna Düsseldorf, et bien que son équipe ait subi des défaites consécutives contre le Bayer Leverkusen et le Borussia Mönchengladbach, trois victoires consécutives lors des trois derniers matches de championnat de l’année ont mis le Bayern en bonne voie pour rentrer dans la course au titre.