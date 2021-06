Top 10 des matchs sous Hansi Flick : épisode 10 — Bayern Munich 5-2 FC Augsburg

Épisode 10. Bayern Munich 5-2 FC Augsbourg



Bundesliga Journée 34

22 mai 2021

Allianz Arena, Munich

S’aligner: Neuer — Pavard, Boateng (Martinez 60), Hernandez, Davies — Kimmich, Alaba (Tolisso 74) — Gnabry (Sane 60), Muller (Choupo-Moting 74), Coman (Musiala 60) — Lewandowski

Buteurs : Gouweleeuw 9′ (OG), Gnabry 22′, Kimmich 33′, Coman 43′, Lewandowski 90’/Hahn 67′, Niederlechner 72′

Accumulation de match

Sur le papier, ce match n’avait rien de spécial. Le Bayern Munich avait remporté son titre de Bundesliga il y a deux jours, et il n’y avait que de la fierté à jouer. Oui, on peut dire qu’ils avaient besoin de sauver une certaine fierté après leur match nul 2-2 contre Fribourg lors de la journée précédente, mais les champions ne pouvaient pas être mathématiquement renversés de leur place, quel que soit le résultat.

Les adversaires d’Augsbourg avaient également peu de chances de gagner, ayant déjà obtenu une autre saison en Bundesliga. Mais n’ayant gagné qu’une seule fois lors de leurs six derniers matchs, ils recherchaient probablement une certaine fierté, plus que le Bayern en fait.

Du côté de Munich, il y avait encore quelques choses qui ont rendu le match plus spécial qu’il n’y paraissait. D’une part, Robert Lewandowski n’était qu’à un but de battre le record de Gerd Muller pour le plus grand nombre de buts en une seule saison de Bundesliga. Lewandowski et Muller étaient à égalité à 40 buts chacun, et il restait à voir si le Polonais pourrait battre ce record après l’une des saisons les plus prolifiques de sa carrière. Le match a également servi de match d’adieu au trio de départ Javi Martinez, Jerome Boateng et David Alaba, sans parler de l’entraîneur Hansi Flick et des entraîneurs adjoints Hermann Gerland et Miroslav Klose. Serait-ce une fin heureuse pour toutes les personnes impliquées?

Résumé du match

Le Bayern a commencé avec Boateng et Alaba dans les onze premiers, Martinez étant assuré de venir à un moment donné. Les champions n’ont pas perdu de temps pour entrer sur la feuille de match, le centre de Serge Gnabry étant transformé dans le filet des visiteurs par le capitaine d’Augsbourg Jeffrey Gouweleeuw après seulement neuf minutes. Gnabry a ensuite marqué son propre but lorsqu’il s’est connecté avec le ballon après qu’il ait été ping-pong dans la zone.

Lucas Hernandez a concédé un penalty bon marché au milieu de la première mi-temps, mais Manuel Neuer a refusé Daniel Caligiuri avec un solide arrêt. Le Bayern a répondu par l’intermédiaire de Joshua Kimmich, qui a tiré à bon compte à une trentaine de mètres. Dix minutes plus tard, Kingsley Coman a également marqué un effort à longue distance, bien que son tir soit plus une flèche basse que la fusée haute de Kimmich.

Lewandowski poursuivait ce but insaisissable mais a été refusé à plusieurs reprises par la défense adverse et le gardien Rafal Gikiewicz. Pour aggraver les choses, le Bayern a concédé une tête sur coup franc d’Andre Hahn. À peine cinq minutes plus tard, les visiteurs ont réduit de moitié l’écart grâce à un but de Florian Niederlechner.

Mais c’était la fin de la tentative futile d’Augsbourg de revenir, et le Bayern a pris son temps pour honorer Boateng et Alaba car ils ont tous deux été remplacés avant le temps plein. Martinez, quant à lui, est entré sur le terrain dans la dernière demi-heure du match pour voir sa carrière en Bundesliga se terminer.

Tous les yeux étaient maintenant rivés sur Lewandowski alors que les minutes passaient. Mais voilà, il a atteint son objectif, et de manière dramatique. Juste au moment où l’horloge sonnait quatre-vingt-dix, l’effort à longue distance de Leroy Sane a été raté par Gikiewicz, et Lewandowski a bondi sur le deuxième ballon pour marquer son 41e but de la campagne, battant un record vieux de 40 ans.

Pourquoi ce match était-il spécial ?

C’était un adieu approprié pour tant de gens. Boateng, Alaba et Martinez ont pu faire leurs adieux avec style, tout comme les entraîneurs au départ. Le trio a terminé sa carrière au Bayern avec une cargaison de trophées chacun, dont deux triples, un sextuple et une tonne de Bundesligas. Ils vont beaucoup manquer au Bayern, non seulement pour leur précieuse expérience, mais aussi pour le travail acharné qu’ils mettent constamment dans le club. Cette éthique de travail n’est pas quelque chose que des centaines de millions d’euros vous mèneront n’importe où.

Il a également marqué la fin d’une ère réussie sous Hansi Flick. Flick n’était en aucun cas un entraîneur parfait, il n’y a rien de tel. Mais il était la chose la plus proche d’un entraîneur parfait que le Bayern avait vu depuis longtemps, et il a terminé son parcours au Bayern avec sept trophées en l’espace de seulement deux ans. C’est impressionnant. Quelle meilleure façon de dire au revoir à un entraîneur défini par son style offensif audacieux qu’avec une victoire éclatante qui mettait en vedette ledit style exact ?

Bien sûr, ce match n’aurait pas été complet sans le but record de Lewandowski. Lewandowski a connu la meilleure saison de championnat de sa carrière, remportant le prix du meilleur buteur et marquant 41 buts en seulement 29 matchs. Sans sa blessure, cela aurait pu être plus. Je suppose que nous ne le saurons jamais.

Sur une plus petite note, ce match était unique en ce sens qu’il mettait en vedette le Bayern portant son nouveau maillot extérieur de la saison. Normalement, le dernier match de la saison présenterait le nouveau kit à domicile, comme c’est le cas depuis de nombreuses années. Mais cette année, pour une raison quelconque, le kit extérieur est sorti en premier et a été porté lors de la dernière journée de match. En fait, au moment de la rédaction, le nouveau kit maison n’a toujours pas été publié. Mais peu se plaignent ; en fait, le nouveau kit élégant noir et or était un bon choix à porter lors d’une journée si spéciale.

Et enfin, ce n’était pas seulement un adieu pour les fidèles du Bayern, mais aussi pour l’arbitre Markus Schmidt, qui a officié le dernier match de sa carrière avant de prendre sa retraite.

Conséquences

L’équipe du Bayern a reçu ses médailles et la Meisterschale peu de temps après le coup de sifflet final. Le capitaine Neuer a cédé le trophée à Martinez, Boateng et Alaba pour le soulever en premier, tout comme il l’a fait à Franck Ribery, Arjen Robben et Rafinha lors de leur départ de Munich il y a deux ans. Quel gentleman.

Lewandowski a également reçu son quatrième Torjagerkanone consécutif, ayant terminé meilleur buteur de la Bundesliga à chaque saison depuis 2017/2018.

L’équipe a ainsi mis fin à une saison dramatique, divertissante et finalement réussie, après avoir remporté quatre trophées et écrit l’histoire. Mais il y avait peu de temps pour se reposer pour la plupart de l’équipe, car le Championnat d’Europe était à nos portes. Neuer et ses compatriotes allemands se sont rendus en Autriche pour rejoindre Die Mannschaft, tandis que le reste des internationaux a fait de même avec leurs équipes nationales. Espérons un Euros amusant et excitant!