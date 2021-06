Top 10 des matchs sous Hansi Flick : Épisode 2 — Chelsea 0-3 FC Bayern, 25 février 2020

Nous avons vu des matchs brillants sous Hansi Flick, et nous avons décidé de faire une série présentant les 10 meilleurs matchs que le légendaire entraîneur nous a donnés. Ces critiques examineront l’accumulation, le match lui-même, la signification du match et les conséquences. Prendre plaisir!

UEFA Ligue des champions 8es de finale aller

25 février 2020

Pont de Stamford, Londres

S’aligner: Neuer – Pavard, Boateng, Alaba, Davies – Kimmich, Thiago(Goretzka 90) – Gnabry(Tolisso 85), Muller, Coman(Coutinho 66) – Lewandowski

Buteurs : Aucun/Gnabry 51′, 54′, Lewandowski 76′

Accumulation de match

Après avoir réservé sa place en huitièmes de finale de la Ligue des champions avec six victoires en six matches de groupe, le Bayern Munich a dû relever un défi de taille sous la forme de Chelsea. En raison de leur histoire plutôt désagréable avec les Londoniens, les fans du Bayern du monde entier espéraient que Flick et ses hommes vengeraient la finale qui restera anonyme. Plus facile à dire qu’à faire, bien sûr.

Le Bayern était en grande forme, entrant dans le match sans défaite au cours de la nouvelle année et ayant perdu des points en un seul match contre le RB Leipzig (0-0). Mais c’était la Ligue des champions. Une compétition qui offre une opposition de meilleure qualité que la Bundesliga. Reste à savoir si le Bayern pourrait briller en dehors de l’Allemagne après avoir été humilié l’année précédente par une autre équipe de Premier League. Inutile de dire que ce n’était pas un voyage sans pression à Londres.

Robert Lewandowski était l’une des rares forces perturbatrices contre Chelsea.Photo de Stephanie Meek – CameraSport via .

Résumé du match

Le Bayern a commencé le match de manière moins exubérante que d’habitude, même si cela ne veut pas dire qu’il n’a pas eu ses chances. En fait, sans le gardien adverse Willy Caballero, le Bayern aurait probablement tué l’égalité à la mi-temps. Non seulement cela, mais les boiseries sont également venues à la rescousse de Chelsea lorsque la tête de Thomas Muller a secoué la barre transversale. Mais Chelsea n’allait pas non plus tomber sans se battre, et Manuel Neuer devait être vigilant pour maintenir le score à 0-0.

La seconde mi-temps était beaucoup plus unilatérale. À peine dix minutes après la reprise, Serge Gnabry a joué un une-deux avec Robert Lewandowski et a inscrit le premier match devant les fidèles du Bayern. Trois minutes plus tard, Lewandowski s’est accroché à un long botté de dégagement de Neuer, et lui et Gnabry ont échangé quelques passes avant que ce dernier ne fasse rouler le ballon dans le coin le plus éloigné pour doubler le score.

Le jeu étant soudainement ouvert, Chelsea a eu du mal à revenir dans le match, mais a subi un autre coup alors que Lewandowski prenait les choses en main cette fois. Le mérite du but de Lewandowski, cependant, devrait revenir à Alphonso Davies. Le Canadien a laissé trois joueurs dans la poussière alors qu’il a déchiré le flanc gauche et l’a carré à Lewandowski, qui l’a terminé facilement.

La misérable soirée de Chelsea s’est terminée par l’expulsion de Marcos Alonso après avoir frappé Lewandowski au visage alors qu’il se battait pour le ballon, et le Bayern est rentré à Munich avec un avantage de trois buts.

Pourquoi ce match était-il spécial ?

La domination du Bayern dans la ligue n’était pas passée inaperçue, mais peu leur ont vraiment accordé le crédit qu’ils méritaient. Ce match a été le match qui a attiré l’attention que le Bayern méritait pleinement. Hormis une victoire 7-2 sur Tottenham Hotspur en phase de groupes, le Bayern n’avait jamais ressemblé à d’immenses prétendants au titre, car, eh bien, il ne s’agissait que de la phase de groupes. Mais ce match a montré que le Bayern était toujours sérieux en Ligue des champions, renversant une solide équipe de Chelsea avec peu de difficulté.

Cela a également remis Serge Gnabry sur la carte. Gnabry avait connu une séquence sèche en Ligue des champions depuis ses quatre buts lors de la victoire susmentionnée contre les Spurs. Le monde en est venu à apprécier à nouveau Gnabry et son talent basé à Londres après son doublé contre Chelsea, et ils n’oublieraient pas son nom de si tôt. Alphonso Davies a également brillé dans ce match avec sa passe décisive, mettant également son nom à l’honneur.

Dans l’ensemble, ce match était la première étape de ce qui s’est avéré être un huitième de finale très réussi de la Ligue des champions pour le Bayern. Sur une note un peu plus sombre, il reste également le dernier match de Ligue des champions auquel les fans du Bayern étaient présents jusqu’à présent. On croise les doigts pour que les fans soient bientôt de retour dans le stade.

Conséquences

Après avoir conquis une avance de trois buts, le Bayern a poursuivi son histoire à succès en Bundesliga et en DFB-Pokal, marquant neuf buts et n’en concédant aucun lors de ses trois prochains matchs. Cette statistique devient encore plus impressionnante lorsque l’on tient compte de l’absence de Robert Lewandowski, qui s’est blessé au genou contre Chelsea.

La pandémie de COVID-19 a obligé le Bayern à s’arrêter brutalement en mars, mais heureusement, le tournoi de la Ligue des champions a repris en août, et le Bayern, accompagné d’un Lewandowski entièrement rajeuni, a envoyé Chelsea 4-1 au match retour. réserver leur place pour les quarts de finale. Lewandowski a marqué deux fois et aidé deux fois dans ce match, ayant ainsi contribué aux sept buts du match nul du Bayern avec Chelsea cette saison-là.