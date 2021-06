Top 10 des matchs sous Hansi Flick : Épisode 3 — Borussia Dortmund 0-1 Bayern Munich

28e journée de Bundesliga

26 mai 2020

Parc Signal Iduna, Dortmund

S’aligner: Neuer — Pavard, Boateng (Hernandez 85), Alaba, Davies — Goretzka, Kimmich — Gnabry (Martinez 88), Muller, Coman (Perisic 73) — Lewandowski

Buteurs : Aucun/Kimmich 43′

Accumulation de match

Après une longue pause en raison de la pandémie de COVID-19, la Bundesliga est devenue la première grande ligue européenne à repartir à la mi-mai. Le Bayern Munich est revenu à l’action avec une victoire de routine 2-0 sur l’Union Berlin, avant (en quelque sorte) de venger sa défaite 1-5 contre l’Eintracht Frankfurt avec une victoire 5-2. Assis au sommet de la Bundesliga avec un écart de quatre points entre eux et Dortmund, deuxième, le Bayern a fait face à un voyage intimidant au Westfalenstadion pour un match crucial dans la course au titre.

Dortmund était également en bonne forme avec la signature d’Erling Haaland en hiver, marquant des buts à gauche et à droite, et une victoire leur permettrait de réduire l’écart au sommet à seulement un point avec six matchs supplémentaires à jouer. Le Bayern, quant à lui, pourrait effectivement mettre fin à la course au titre avec une victoire contre les Noirs et les Jaunes. Tout se résumait à cela, le Klassiker le plus important de la saison.

Le beau but de Joshua Kimmich a suffi pour la victoire. Photo d’Alexandre Simoes/Borussia Dortmund via .

Résumé du match

Dortmund était la meilleure équipe lors des premières étapes, Haaland forçant un dégagement de Jerome Boateng avec quelques secondes au compteur. Mais le Bayern a grandi dans le jeu et a commencé à tourner la vis à sa guise. Alphonso Davies était à surveiller, car il a une fois dribblé trois défenseurs avant d’être exclu de justesse par Mats Hummels, et est allé à plein régime pour empêcher une contre-attaque d’atteindre Haaland.

Juste avant la mi-temps, le Bayern a décroché l’or. Le ballon a été ping-pong au bord de la surface de réparation avant de trouver Joshua Kimmich. Kimmich n’a pas hésité et a réussi à frapper le ballon à environ 20 mètres, passant son tir au-dessus du faux pied Roman Burki.

La seconde mi-temps a été une affaire égale, les deux équipes ayant eu leurs chances, mais aucune n’a vraiment porté ses fruits. Dortmund s’est approché le plus près lorsqu’un tir de Mahmoud Dahoud a été paré par Manuel Neuer, et le Bayern a presque scellé l’accord lorsque Robert Lewandowski a frappé le poteau. Mais plus aucun but n’était à venir et le Bayern est finalement sorti vainqueur de justesse.

Pourquoi ce match était-il spécial ?

Si je devais choisir un jeu du mandat de Hansi Flick qui a vraiment défini son style, ce serait celui-ci. Je n’avais jamais vu le Bayern presser comme il l’a fait dans ce match depuis très longtemps ; en fait, je ne pense pas l’avoir jamais vu sous Pep Guardiola, Carlo Ancelotti et Niko Kovac. Le Bayern a été implacable dans son pressing dans ce match, les onze joueurs se déplaçant comme une unité cohérente en attaque et en défense. Chaque joueur, de Neuer à Lewandowski, devait lancer, peu importe où se trouvait le ballon, et les joueurs n’ont jamais cessé de bouger pendant 90 minutes. Les niveaux d’endurance que l’équipe a montrés étaient absolument étonnants, d’autant plus qu’il s’agissait de leur deuxième match en l’espace de quatre jours. Bien sûr, le jeu n’était pas parfait dans tous les aspects, mais c’était une belle déclaration sur la façon dont Flick voulait entraîner son équipe, et cela a fonctionné à merveille.

Bien sûr, je ne peux pas mentionner ce jeu sans évoquer les ramifications qu’il a eues sur la course au titre. Nous en reparlerons plus tard, mais c’était la première fois cette saison que le Bayern avait une telle avance en tête du classement. Une avance que le Bayern n’abandonnerait pas pour le reste de la saison, cet écart de sept points était un énorme pas vers le titre de Bundesliga.

Conséquences

Après avoir fait un pas de géant vers la Meisterschale, le Bayern a repris ses activités ce week-end avec une victoire 5-0 sur Fortuna Düsseldorf. Une semaine difficile avec le Bayer Leverkusen et le Borussia Mönchengladbach a suivi, mais les hommes de Flick ont ​​réussi ce test avec brio avec deux victoires également, ne les laissant qu’à une victoire de la gloire. Cette victoire a été remportée dans un Weserstadion pluvieux avec une victoire 1-0 sur le modeste Werder Brême. Deux autres victoires contre Fribourg et Wolfsbourg plus tard, le Bayern a hissé le trophée tant convoité sur le terrain de ce dernier.

Non seulement cela, mais le Bayern a également atteint une troisième finale consécutive DFB-Pokal avec une victoire 2-1 contre Francfort, et une semaine seulement après ce triomphe à Wolfsburg, ils ont battu Leverkusen 4-2 à l’Olympiastadion pour défendre avec succès leur doublé national. L’équipe a ensuite pris une pause d’un mois avant de se remettre au travail, ce que nous couvrirons dans l’épisode de demain.