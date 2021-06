Top 10 des matchs sous Hansi Flick : Épisode 4 — FC Barcelona 2-8 FC Bayern

Nous avons vu des matchs brillants sous Hansi Flick, et nous avons décidé de faire une série présentant les 10 meilleurs matchs que le légendaire entraîneur nous a donnés. Ces critiques examineront l’accumulation, le match lui-même, la signification du match et les conséquences. Prendre plaisir!

UEFA Ligue des champions Quarts de finale

14 août 2020

Estadio da Luz, Lisbonne

S’aligner: Neuer — Kimmich, Boateng (Sule 74), Alaba, Davies (Tolisso 84) — Goretzka (Hernandez 84), Thiago — Perisic (Coman 67), Muller, Gnabry (Coutinho 74) — Lewandowski

Buteurs : Alaba (OG) 7′, Suarez 57’/Muller 4′, 31′, Perisic 21′, Gnabry 27′, Kimmich 63′, Lewandowski 82′, Coutinho 85′, 89′

Accumulation de match

Le Bayern Munich avait défendu avec succès son doublé national au cours des mois de mai, juin et juillet, avant de se concentrer sur les affaires inachevées en Ligue des champions. Après avoir éliminé Chelsea 3-0 lors du match aller des huitièmes de finale, le Bayern a peu travaillé le reste du match avec une victoire 4-1 à domicile pour les envoyer en quarts de finale.

Maintenant, la pandémie de COVID-19 a apporté quelques changements aux plans de l’UEFA. Au lieu de jouer le reste du tournoi dans son format habituel à domicile et à l’extérieur, les quarts de finale se joueraient dans un lieu neutre, Lisbonne, en matchs à une jambe. Un mini-tournoi, on pourrait l’appeler, un tournoi dans lequel si vous perdiez, vous étiez éliminé.

Barcelone a été choisi comme adversaire du Bayern lors du tirage au sort, et on ne pouvait pas en dire grand-chose à part ce qui a déjà été dit. Lionel Messi et ses sbires ont toujours été des adversaires redoutables, et malgré une saison difficile pour eux, on s’attendait à ce qu’ils donnent du fil à retordre aux Bavarois.

Ou alors ils pensaient.

Le Bayern Munich a laissé Lionel Messi et le FC Barcelone sous le choc. Photo de Manu Fernandez/Piscine via .

Résumé du match

Le Bayern n’a pas perdu de temps pour figurer sur la feuille de match avec un superbe une-deux entre Thomas Muller et Robert Lewandowski, ce qui a permis au premier de trancher le ballon dans le coin inférieur avec à peine quatre minutes. Barcelone a rapidement rétabli la parité avec un but contre son camp de David Alaba et a eu quelques occasions, mais ils ont tous échoué devant Manuel Neuer.

Prenant cela comme un signal d’alarme, le Bayern a commencé la déroute à la 21e minute, Ivan Perisic frappant à la maison un tir puissant sous un angle serré pour donner l’avantage à son équipe. Serge Gnabry a volé dans un joli lob de Leon Goretzka, et Muller a ajouté un autre but à son décompte lorsque Joshua Kimmich a fouetté un centre rapide de la droite. La mi-temps ne pouvait pas arriver plus tôt pour les Catalans, et le score était suffisant pour choquer le capitaine de Barcelone Messi dans le silence dans le vestiaire.

Pour donner un tout petit peu de crédit aux Espagnols, ils ont récupéré un but au début de la seconde période lorsque Luis Suarez a pris Jerome Boateng à contre-pied, mais encore une fois, les Bavarois impitoyables ont pris cela un peu trop personnellement. Alphonso Davies a effectivement tué le match lorsqu’il a contourné Messi, a sauté Arturo Vidal, a complètement embobiné Nelson Semedo et a dépassé Gerard Pique et Clement Lenglet pour carrér le ballon pour un Kimmich non marqué à exploiter.

Le Bayern était loin d’avoir fini, cependant, et le remplaçant Philippe Coutinho a mis le ballon sur une assiette pour que Lewandowski obtienne son but obligatoire. Le fournisseur est ensuite devenu buteur lorsque Muller a nourri Coutinho pour le but numéro sept, et son collègue remplaçant Lucas Hernandez a fourni à Coutinho un autre but dans les dernières minutes. Ironiquement, Coutinho était prêté par nul autre que Barcelone cette saison-là. Bon sang, ils ont dû regretter cet accord.

Peu de temps après, l’arbitre a soufflé à temps plein avant la fin des deux minutes supplémentaires, mettant Barcelone hors de sa misère.

Pourquoi ce match était-il spécial ?

Inutile de dire que c’était un match pour les livres d’histoire. Même si languissant était Barcelone, personne ne s’attendait à ce qu’ils encaissent huit buts en un seul match. C’est vrai, huit. Ce n’était pas qu’une simple défaite, c’était l’humiliation à son paroxysme. Le Bayern avait déjà embarrassé les Catalans avec un score total de 7-0 en route vers leur premier triplé, mais c’était autre chose. Encaisser plus de buts que ces deux matchs en un seul match était tout simplement impensable. Hansi Flick et ses hommes ont réalisé l’impensable.

La victoire a également renforcé le statut du Bayern en tant que grand favori du tournoi. Je veux dire, allez. Le soi-disant meilleur joueur du monde avait été réduit à une douce ombre de lui-même alors qu’un groupe de mastodontes allemands l’expulsait de lui et de ses coéquipiers. C’était l’une de ces victoires qui signalait simplement que cette équipe allait gagner ce tournoi, et qu’elle n’allait laisser rien se mettre en travers de son chemin. L’équipe nationale allemande a fait quelque chose de similaire au Brésil avant de remporter la Coupe du monde en 2014. Impitoyable, de sang-froid et terriblement destructeur, le Bayern avait montré au monde qu’il était l’équipe à battre dans le football mondial.

Il y a tellement de façons de décrire ce match, alors je vais essayer de le dire aussi simplement que possible : le Bayern avait réduit en miettes l’une des meilleures équipes du monde, et la partie effrayante était qu’ils n’avaient pas fini encore.

Conséquences

À leur crédit, Flick et ses hommes ne laissaient pas ce jeu leur monter à la tête. Ils ont recommencé à analyser, à s’entraîner et à répéter pour leurs prochains adversaires en demi-finale. Goretzka a peut-être apprécié un peu de schadenfreude lorsqu’il a détruit son idole d’enfance Messi, mais c’était tout. Ce n’était qu’une victoire et le Bayern est passé à autre chose. Il semblait certainement qu’ils avaient bien fait leur travail, car ils se sont qualifiés pour la finale après une victoire de routine 3-0 sur l’Olympique de Lyon.

Il était initialement prévu que le Bayern affronte Manchester City en demi-finale, mais apparemment, le résultat de Barcelone a tellement effrayé l’entraîneur de City Pep Guardiola qu’il a fini par changer la tactique de toute son équipe en quarts de finale contre Lyon pour se préparer à une éventuelle rencontre avec le Bayern. Cette décision s’est avérée coûteuse, puisque Lyon les a balayés 3-1. Cela montre à quel point la victoire dominante du Bayern a eu un impact important sur le tournoi.