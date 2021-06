Top 10 des matchs sous Hansi Flick : Épisode 5 — Paris Saint-Germain 0-1 FC Bayern

Épisode 5 : Paris Saint-Germain 0-1 Bayern Munich



UEFA Ligue des champions Final

23 août 2020

Estadio da Luz, Lisbonne

S’aligner: Neuer — Kimmich, Boateng (Sule 26), Alaba, Davies — Goretzka, Thiago (Tolisso 87) — Gnabry (Coutinho 69), Muller, Coman (Perisic 69) — Lewandowski

Buteurs : Aucun/Coman 60′

Accumulation de match

C’était ça. Le grand. Après sept ans d’attente, le Bayern Munich était de retour en finale de la Ligue des champions. Une seule victoire de plus les séparait non seulement de leur sixième Coupe d’Europe, mais aussi d’un deuxième triplé continental historique. Le Bayern était-il à la hauteur ? À en juger par leur parcours jusqu’à la finale, cela en avait certainement l’air. Tous les clubs ne peuvent pas à eux seuls détruire Tottenham Hotspur, Chelsea et le FC Barcelone en une seule saison. Mais pourraient-ils franchir cette dernière étape ?

Les adversaires du Paris Saint-Germain avaient jusque-là eu un tournoi incertain à Lisbonne. Il leur a fallu deux buts dans les arrêts de jeu pour battre l’Atalanta en quarts de finale, et bien qu’ils aient éliminé le RB Leipzig 3-0 en demi-finale, ils étaient loin d’être parfaits. Mais ils étaient motivés, ils avaient une équipe de classe mondiale et un entraîneur de classe mondiale. Ce serait leur toute première Ligue des champions s’ils la remportaient, sans parler de leur tout premier triplé. Les milliards dépensés pour les joueurs vaudraient enfin quelque chose.

L’histoire devait être écrite, peu importe qui remportait le titre. Est-ce que ça allait être rouge ou bleu à Lisbonne ?

Hansi Flick a mené le Bayern Munich à un parcours incroyable en Ligue des champions pour la saison 2019/2020. Photo de Julian Finney / UEFA / Handout / Agence Anadolu via .

Résumé du match

Contrairement à ses quelques matchs précédents, le Bayern a été prudent lors des premières étapes. Naturellement, peut-être, étant donné que c’était la finale. Cette prudence a permis à Paris d’avoir quelques chances, en particulier lorsque Neymar a dû être refusé par deux gros arrêts de Manuel Neuer. Le Bayern n’était cependant pas trop passif, comme l’a montré Robert Lewandowski, qui a été démenti par les boiseries. Une grosse frayeur s’est produite sur le coup de la mi-temps lorsque Kylian Mbappe a intercepté une passe égarée de David Alaba, mais le Français a tiré directement sur Neuer pour que le score reste bloqué à zéro.

La mi-temps allait et venait et les deux équipes se tenaient toujours à distance. Il ne s’est pas passé grand-chose pour plaire aux deux côtés au fil d’une heure, mais à ce moment-là, Joshua Kimmich a fouetté un somptueux centre pour qu’un Kingsley Coman non marqué se dirige au second poteau. Le Bayern était en tête.

Paris a augmenté sa mise avec un sentiment d’urgence, mais deux occasions d’Angel di Maria et de Marquinhos ont été bloquées par Neuer, qui a été exceptionnel dans la nuit. Les meilleurs moments du capitaine du Bayern sont survenus dans les dernières minutes lorsqu’il a sauvé un tir à bout portant de Mbappe avec sa jambe. Certes, Mbappe était de toute façon hors-jeu, mais c’était quand même un bel arrêt.

Et quelques minutes plus tard, le coup de sifflet final a retenti. Le Bayern Munich était champion d’Europe.

Kingsley Coman a ramené le vainqueur du match à Lisbonne. Photo de Manu Fernandez/Piscine via .

Pourquoi ce match était-il spécial ?

Ce jeu était un autre exemple de la façon dont Hansi Flick voulait que son équipe joue. Oui, les niveaux de pressing avaient légèrement baissé et la ligne défensive n’était plus aussi haute qu’avant (ce qui n’en disait pas trop), mais la philosophie générale du jeu était la même, et elle est restée la même pour 90 minutes. Jamais Flick n’a changé son approche, ordonnant à ses joueurs de simplement appuyer sur Paris au point qu’ils ne pourraient pas enchaîner une attaque décente. C’était un excellent exemple de mise en valeur de vos points forts et de la façon dont cela peut porter ses fruits. Comparez cela à Manchester City de Pep Guardiola, qui a abandonné son plan de match normal pour quelque chose de complètement différent, et qui a été éliminé des quarts de finale en conséquence.

De plus, ce match était évidemment spécial car nous avons remporté la Ligue des champions, et un triplé en plus. Pas d’autre commentaire.

Conséquences

Le Bayern a remporté la Ligue des champions avec onze victoires en onze matchs, marquant 43 buts au passage. Jamais auparavant une équipe n’avait remporté la Ligue des champions en remportant chacun de ses matchs. Le Bayern n’est également devenu que la deuxième équipe à remporter deux triplés, et Flick est devenu le premier entraîneur à remporter un triplé après avoir pris ses fonctions de manager par intérim. Par ailleurs, Neuer est devenu le premier capitaine à remporter trois trophées en trois mois consécutifs ; la Bundesliga en juin, la DFB-Pokal en juillet et la Ligue des champions en août. Parlez de faire l’histoire.

Inutile de dire que toute l’équipe a fait la fête toute la nuit, avec des faits saillants tels que Flick lancé en l’air par ses joueurs à plusieurs reprises, Javi Martinez à la batterie et Lucas Hernandez portant le trophée sur la tête comme un chapeau plutôt lourd. Ce fut une soirée inoubliable pour toutes les personnes impliquées.