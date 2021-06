Top 10 des matchs sous Hansi Flick : Épisode 6 — Bayern Munich 8-0 Schalke 04 en Bundesliga

Bundesliga 1re journée

18 septembre 2020

Allianz Arena, Munich

S’aligner: Neuer — Pavard, Sule, Boateng (Richards 72), Hernandez — Kimmich, Goretzka (Tolisso 52) — Gnabry (Cuisance 72), Muller (Zirkzee 82), Sane (Musiala 72) — Lewandowski

Buteurs : Gnabry 4′, 47′, 59′, Goretzka 19′, Lewandowski 31′(p), Muller 70, Sane 72′, Musiala 81′

Accumulation de match

Le Bayern Munich revenait d’une saison stellaire, après avoir remporté le triplé en 2019/2020. Maintenant, après une pause un peu plus courte, ils devaient repartir. Un gros match contre Schalke était le lever de rideau pour la nouvelle saison. Les Bavarois pourraient-ils être à la hauteur de leurs attentes élevées et poser à nouveau un jalon ? Hansi Flick pourrait-il produire un autre moment magique avec son équipe ?

La pause raccourcie signifiait que la Super Coupe DFL habituelle n’était pas le premier match de la saison. Au lieu de cela, la Bundesliga était en première ligne et le Bayern devrait frapper le sol en courant s’il voulait défendre avec succès la Meisterschale. C’était l’heure du départ.

Résumé du match

Il était évident dès le départ que le Bayern était sérieux. Un long botté de dégagement de Joshua Kimmich a trouvé Serge Gnabry au bord de la surface, et l’attaquant a filé sur le tir avant de marquer son premier but de la campagne avec seulement quatre minutes. Leon Goretzka a doublé le score alors qu’il tirait sur une mise à pied de Thomas Muller quinze minutes plus tard. Robert Lewandowski a ensuite porté le score à 3-0 avec un penalty bien tiré après avoir été victime d’une faute dans la surface.

Gnabry a doublé son score deux minutes après la reprise, tirant un ballon lâche dans un filet vide. Douze minutes plus tard, l’international allemand a complété son tour du chapeau en terminant une passe de la signature estivale Leroy Sane. La partie effrayante ? Il restait encore une demi-heure à Schalke à souffrir et d’autres buts s’ensuivaient.

À vingt minutes de la fin, Lewandowski a enregistré la passe décisive de la saison lorsqu’il a lancé le ballon d’un magnifique rabona dans le chemin de Muller, qui a volé à la maison avec son pied gauche. À peine deux minutes plus tard, Kimmich a joué une passe exceptionnelle directement à travers la défense de Schalke vers Sane, et le nouveau numéro 10 du Bayern a marqué son premier but pour le club. Il restait encore assez de temps à Jamal Musiala pour marquer son premier but pour le Bayern après une belle course et terminer avant que l’arbitre n’explose à temps plein et ne mette Schalke hors de sa misère.

Pourquoi ce match était-il spécial ?

C’était la plus grande victoire de Hansi Flick à la tête du Bayern, donc ça allait naturellement être spécial. Cela a non seulement posé un jalon pour les vainqueurs du triplé, mais a envoyé un message clair que leur domination était loin d’être terminée. L’équipe était là pour se battre, et ils l’ont fait. Il y avait encore plus d’histoire à écrire plus loin dans la saison, et il n’aurait pas pu y avoir un meilleur début.

Il s’agissait également de la plus grande victoire du Bayern en Bundesliga depuis 2017, lorsque les Bavarois ont détruit le Hamburger SV avec le même score. Même Jupp Heynckes n’avait pas réussi à gagner par huit buts nets en Bundesliga, bien que son équipe en ait marqué un de plus lors de sa victoire 9-2 lors de sa propre saison de triple victoire. L’adversaire? Vous l’avez deviné, Hambourg.

Oui, c’était contre Schalke, une équipe finalement vouée à finir en bas de la pile d’ici la fin de la saison, une équipe qui était vouée à l’échec avant même le début de la saison. Mais marquer huit buts n’est pas quelque chose qui arrive tous les jours, et c’était un sacré lever de rideau, donc je pense que cela mérite pleinement d’être en lice pour les matchs les plus mémorables sous Flick.

Conséquences

Après avoir commencé sa saison en beauté, le Bayern était à la recherche de plus d’argenterie quelques jours plus tard. Les Reds se sont rendus jusqu’en Hongrie pour disputer la Super Coupe de l’UEFA, au cours de laquelle ils ont battu Séville 2-1 pour remporter leur quatrième trophée de l’année. Javi Martinez était l’homme à briller, marquant dans deux Super Coupes consécutives pour remporter deux titres pour son équipe.

Bien que le Bayern se soit effondré sur une défaite 4-1 contre Hoffenheim à son retour en Allemagne, cette défaite est restée un simple incident alors qu’ils ont remporté un autre trophée en Super Coupe de la DFL et ont poursuivi leur bon début de saison.

Schalke, quant à lui, ne s’est jamais remis de sa bagarre contre les champions et n’a remporté que trois matchs en championnat toute la saison avant d’être relégué avec quatre matches à disputer.