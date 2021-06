Top 10 des matchs sous Hansi Flick : Épisode 7 — Bayern Munich 4-0 Atletico Madrid

UEFA Ligue des champions Phase de groupes 1re journée

21 octobre 2020

Allianz Arena, Munich

S’aligner: Neuer — Pavard (Sarr 74), Sule, Alaba, Hernandez — Goretzka (Martinez 83), Kimmich, Tolisso — Muller (Davies 83), Lewandowski (Choupo-Moting 83), Coman (Costa 74)

Buteurs : Coman 28′, 72′; Goretzka 41′; Tolisso 66’/Aucun

Accumulation de match

Le Bayern Munich a commencé sa nouvelle saison avec succès après succès. Ils ont remporté tous les matchs sauf un en Bundesliga et ont récolté plus d’argenterie après avoir triomphé en Supercoupes d’Europe et d’Allemagne. Il restait à voir s’ils pourraient reproduire leur succès en Ligue des champions.

Le Bayern avait été entraîné dans un groupe difficile avec le Red Bull Salzbourg, le Lokomotiv Moscou et l’Atletico Madrid. Salzbourg avait montré qu’ils avaient beaucoup de combat et de désir la saison précédente, et les voyages à l’extérieur en Russie ne sont pas des promenades dans le parc. Mais bien sûr, le plus gros défi était la puissance espagnole de l’Atletico Madrid. Le Bayern avait affronté l’Atletico quatre fois en 2016, gagnant deux fois et perdant deux fois. Les résultats étaient tous très proches, et même lorsque le Bayern était sorti victorieux, ce n’était jamais facile.

Il n’aurait pas pu y avoir de plus grand lever de rideau pour la campagne du Bayern en Ligue des champions. Pourraient-ils le faire compter contre les Espagnols ?

Kingsley Coman un doublé sur la feuille de match contre l’Atletico Madrid.Photo d’Alexander Hassenstein/.

Résumé du match

Ce sont les visiteurs qui ont eu la première chance du match, mais le Bayern a presque immédiatement pris le contrôle de la procédure et a commencé à repousser de plus en plus l’Atletico. Après une rafale d’attaques du Bayern, les hôtes ont pris les devants juste avant la demi-heure lorsque Joshua Kimmich a remporté le ballon à environ 25 mètres du but et l’a tendu à Kingsley Coman, qui a terminé froidement à bout portant. Coman a ainsi inscrit le premier but du Bayern en Ligue des champions deux saisons de suite.

Un autre ballon gagné en haut du terrain a permis au Bayern de marquer son deuxième but. Cette fois, c’est Robert Lewandowski qui a intercepté une passe arrière capricieuse et l’a ouvert à Coman. Le Français trouva à son tour un Léon Goretzka banalisé de l’autre côté de la surface de réparation et l’Allemand tira pour doubler le score.

Juste après la mi-temps, Joao Felix de l’Atletico a marqué mais a été refusé par le drapeau de hors-jeu. Les Espagnols étaient néanmoins motivés et se sont créés des occasions, mais n’ont pas porté leurs fruits. Le Bayern a tué le match plus tard lorsqu’un coup franc rebondi a trouvé son chemin vers Corentin Tolisso, qui a déclenché une roquette à 30 mètres dans le coin supérieur. Il était encore temps pour Coman d’obtenir son deuxième de la soirée après une brillante course en solo qui a laissé toute la défense de l’Atletico pour morte.

Dix minutes plus tard, l’arbitre a soufflé à plein temps et le Bayern est devenu un vainqueur dominant et pleinement mérité.

Corentin Tolisso a inscrit un but pour le Bayern Munich lors d’une victoire 4-0. Photo par Alexander Hassenstein/.

Pourquoi ce match était-il spécial ?

Ce match était des plus spéciaux car c’était un résultat auquel personne ne s’attendait. En raison de la nature étroite des résultats susmentionnés entre les deux équipes, les fans s’attendaient à une autre affaire serrée. Au lieu de cela, ils ont eu une éruption complète. Le Bayern a toujours eu une longueur d’avance sur l’Atletico et il n’a jamais semblé qu’il était en danger. Penser que le Bayern pouvait livrer ce genre de coups à l’une des défenses les plus serrées du monde était pour le moins choquant, voire un peu effrayant. En fait, l’Atletico n’avait pas encaissé un seul but en quatre matches de Liga jusque-là, mais en a encaissé quatre en un contre le Bayern.

Hansi Flick a de nouveau marqué la Ligue des champions en sortant victorieux de la bataille tactique avec le patron de l’Atletico, Diego Simeone. Simeone avait mené son équipe à un titre de champion et à deux finales de Ligue des champions, et s’était imposé comme l’un des meilleurs entraîneurs du monde. Personne ne s’attendait à ce qu’il s’effondre aussi impuissant contre le Bayern, mais il l’a fait venir. Flick a déjoué l’Argentin à chaque tour, contrant son contre-plan et exposant son propre plan à la perfection. Pour en savoir plus sur la qualité de Flick contre l’Atletico, cliquez ici.

Dans l’ensemble, c’était une immense victoire sur l’un des adversaires les plus coriaces que le Bayern pouvait tirer, et une déclaration claire au reste de l’Europe leur disant que le Bayern Munich n’était pas le champion en titre pour rien.

Conséquences

La course incessante du Bayern en Ligue des champions s’est poursuivie tout au long des phases de groupes, remportant 2-1 à Moscou et 6-2 (!) À Salzbourg. Une victoire 3-1 au match retour contre les Autrichiens a permis au Bayern de remporter le groupe avec deux matches à jouer, et ils ont finalement obtenu cinq victoires et un match nul sur six matches, le seul nul étant à l’extérieur de l’Atletico avec une formation très expérimentale. .

Une victoire de 6-2 au total contre la Lazio en huitièmes de finale a donné au Bayern un match revanche contre le Paris Saint-Germain. Malheureusement, les Bavarois ont terminé leur saison de Ligue des champions en quarts de finale après une amère défaite aux buts à l’extérieur. Mais étant donné qu’ils se sont affrontés avec une poignée de blessures, de malchance et plus encore, on peut affirmer avec confiance que le Bayern a été éliminé avec dignité. Ce n’était pas la saison qu’ils voulaient, mais ce n’était pas non plus un échec complet.

Pendant ce temps, l’Atletico a quand même réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale malgré sa lourde défaite, mais a été éliminé par les futurs champions Chelsea. Cependant, ils ont sauvé leur fierté à la fin de la saison de manière catégorique en remportant la Liga pour la première fois en sept ans.