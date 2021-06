Top 10 des matchs sous Hansi Flick : Épisode 8 — FC Bayern 1-0 Tigres UANL

Épisode 8. Bayern Munich 1-0 Tigres UANL

Finale de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA

11 février 2021

Stade de la ville de l’éducation, Al Rayyan

S’aligner: Neuer — Pavard, Sule, Hernandez, Davies — Alaba, Kimmich — Sane (Musiala 73), Gnabry (Tolisso 64), Coman (Costa 73) — Lewandowski ( Choupo-Moting 73)

Buteurs : Pavard 59’/Aucun

Accumulation de match

Le Bayern Munich avait remporté toutes les compétitions auxquelles il avait participé en 2020. Un seul autre trophée était à gagner : la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA. Si le Bayern remportait ce trophée, il compléterait un sextuple historique et deviendrait l’une des équipes les plus titrées du football mondial à ce jour. Avec la façon dont l’équipe de Hansi Flick jouait à l’époque, très peu de gens doutaient qu’ils auraient du mal à remporter la Coupe du monde des clubs. Eh bien, à l’exception d’une minorité bruyante qui a déclaré que les champions sud-américains Palmeiras « venaient » (en réalité, ils ne sont même pas montés sur le podium).

Mais juste après la victoire 1-0 du Bayern sur le Hertha Berlin en Bundesliga, l’équipe s’est retrouvée clouée au sol à l’aéroport de Berlin Brandenburg lors de son départ pour le Qatar pour le tournoi, en raison d’une combinaison de mauvais temps et d’heures de couvre-feu. En conséquence, l’équipe a dû passer toute la nuit dans un avion et à peine atterrir au Qatar juste un jour avant son match d’ouverture contre les champions d’Afrique Al Ahly. De plus, le Bayern a rencontré des problèmes supplémentaires lorsqu’il a perdu Jerome Boateng et Thomas Muller pour des raisons personnelles et COVID-19, respectivement. Que deviendrait l’équipe à la fois épuisée physiquement et mentalement ?

Heureusement, les Bavarois n’ont fait qu’une bouchée d’Al Ahly alors qu’un doublé de Robert Lewandowski les a vus se qualifier pour la finale avec une victoire 2-0. Les champions nord-américains Tigres les attendaient, ayant envoyé Palmeiras en troisième place en séries éliminatoires. Ils allaient être plus qu’un match pour le Bayern, qui faisait maintenant face à un affrontement à faire ou à mourir entre l’histoire et l’échec.

Résumé du match

Bien que les Tigres aient commencé fort, le Bayern a rapidement pris le contrôle et a eu le ballon au fond des filets via Joshua Kimmich, dont l’effort à longue distance s’est dirigé vers le coin inférieur. Cependant, Lewandowski a été jugé avoir aveugle le gardien de but d’une position de hors-jeu, et le but a été exclu, bien que de manière discutable. Leroy Sane a ensuite touché le montant après un corner rapide de Serge Gnabry, mais les équipes sont finalement entrées dans un 0-0 à la mi-temps.

Juste avant l’heure de jeu, un centre de Kimmich a été accueilli par Lewandowski, dont la collision ultérieure avec le gardien a fait tomber le ballon sur Benjamin Pavard, qui a tapé à bout portant. Le but a été déclaré hors-jeu en premier, mais VAR a estimé que Lewandowski était en jeu cette fois, et le Bayern a fait la percée.

Il ne s’est rien passé de très important après le but, le Bayern se rapprochant des occasions de Corentin Tolisso et Douglas Costa, tandis que Tigres a fait peur au Bayern lorsqu’un centre a failli être rencontré par leur meilleur buteur Andre-Pierre Gignac. Mais plus aucun but n’était à venir pour le reste de la rencontre, le Bayern a tenu bon pendant la trentaine de minutes restantes, et l’arbitre a sifflé à plein temps. Le Bayern Munich, champion d’Europe, est désormais champion du monde.

Pourquoi ce match était-il spécial ?

Ce titre a été rendu encore plus doux du fait que l’équipe avait surmonté tous les défis susmentionnés qui inquiétaient tant de fans. Tout le crédit à l’équipe, ils n’ont pas laissé ces revers les retenir, et ils ont mérité le titre et se sont couverts de gloire. Quand il y a une volonté, il y a un moyen, des mots plus vrais n’ont jamais été prononcés.

Aussi, un seul mot : sextuple. C’est tout.

Conséquences

Le Bayern n’est ainsi devenu que la deuxième équipe de l’histoire du football à remporter tous les trophées à gagner en l’espace d’un an, après le FC Barcelone en 2009. Ce faisant, ils ont officiellement remporté le titre de “meilleure équipe du monde”, et ajouté encore un autre trophée à leur armoire déjà bombée. Sur une note plus petite mais toujours importante, ils ont également assuré qu’ils porteraient un badge doré brillant sur leur poitrine pour le reste de l’année.

Bien que Lewandowski n’ait pas réussi à terminer meilleur buteur, il a remporté le Ballon d’or du tournoi après avoir livré deux bonnes performances lors des deux matchs du Bayern et avoir été nommé Homme du match en demi-finale. Kimmich a été récompensé par le Bronze Ball ainsi que le prix de l’Homme du match lors de la finale.

Le Bayern a légèrement faibli lors de ses deux prochains matches de Bundesliga en raison de la fatigue globale subie lors de la Coupe du monde des clubs. Cependant, ils ont rapidement repris le chemin de la victoire et ont poursuivi leur saison couronnée de succès.