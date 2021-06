Top 10 des matchs sous Hansi Flick : Épisode 9 — Bayern Munich 4-2 Borussia Dortmund

24e journée de Bundesliga

6 mars 2021

Allianz Arena, Munich

S’aligner: Neuer — Sule, Boateng (Martinez 69), Alaba, Davies — Kimmich, Goretzka — Sane (Hernandez 90+1), Muller (Choupo-Moting 90+1), Coman (Gnabry 66) — Lewandowski

Buteurs : Lewandowski 26′, 44′(p), 90′, Goretzka 88’/Haaland 2′, 9′

Accumulation de match

Après une Coupe du monde des clubs couronnée de succès, le Bayern Munich était de retour en Bundesliga. Cependant, la fatigue du voyage les a liés à un maigre match nul 3-3 contre l’équipe promue Arminia Bielefeld et à une défaite 1-2 contre l’Eintracht Frankfurt, que les Bavarois avaient battu 5-0 dans le Hinrunde. Les matchs allaient bientôt se dérouler vite et le Bayern devait se remettre sur pied s’il voulait continuer sur sa lancée.

Heureusement, une victoire 4-1 à l’extérieur contre la Lazio en Ligue des champions a remonté le moral de l’équipe, et une victoire 5-1 contre Cologne a dissipé tous les doutes qui subsistaient alors que le Bayern revenait sur la bonne voie. Mais bien sûr, les prochains adversaires du Borussia Dortmund étaient une autre histoire. Eh bien, techniquement non, je suppose.

Dortmund avait ses propres problèmes, commençant l’année de manière assez précaire. Ils avaient lancé le Ruckrunde avec une seule victoire lors de leurs quatre premiers matchs, et étaient également sans victoire lors de leurs deux derniers matchs contre le Hinrunde. Cela dit, ils connaissaient également le succès en Ligue des champions et entraient dans leur voyage à Munich après deux victoires consécutives en championnat. Le Bayern serait-il capable de calmer leur humeur ?

Résumé du match

Le début de match du Bayern était horrible. À peine deux minutes plus tard, l’effort à longue distance d’Erling Haaland a dévié le pied de Jerome Boateng et dépassé Manuel Neuer. Le match n’avait même pas dix minutes lorsque Haaland a marqué le deuxième de la soirée pour Dortmund après avoir mis fin à une contre-attaque rapide et à un recul de Thorgan Hazard.

Mais le Bayern n’était pas étranger aux retours, et la poursuite était lancée lorsque Robert Lewandowski a marqué un simple tap-in après un jeu de jambes sophistiqué de Leroy Sane. Le Bayern a pris ce but comme un tournant et a commencé à dominer les débats, étant récompensé juste avant la mi-temps lorsque Kingsley Coman a obtenu un penalty que Lewandowski a converti pour égaliser les scores. C’était le 30e but de Lewandowski en championnat de la campagne.

Dortmund a fini par perdre son attaquant vedette Haaland à cause d’une blessure en seconde période, mais n’a pas été découragé alors qu’il se battait face à face avec les champions du record. Leur résistance a été brisée à deux minutes de la fin, cependant, alors que Leon Goretzka a repris de volée un dégagement défectueux. Avant que Dortmund n’ait eu la moindre chance de réagir dans le peu de temps qui leur restait, Lewandowski a terminé son tour du chapeau, tirant un tir bas dans le coin inférieur après avoir reçu une passe d’Alphonso Davies.

Pourquoi ce match était-il spécial ?

Lorsqu’une équipe perd normalement 2-0, vous vous surprendrez probablement à penser « Oh, c’est fini, cette équipe est grillée ». Mais le Bayern n’était pas du genre à tomber sans combattre. Ils avaient renversé un déficit de deux buts pour la deuxième fois cette saison, après leur victoire 5-2 sur Mayence en janvier. Mais c’était très spécial dans la mesure où leurs adversaires étaient des rivaux du titre Dortmund, contre lesquels il n’est jamais facile de jouer. Cela montrait l’esprit combatif que l’équipe avait en eux et qu’ils ne prendraient pas non pour une réponse, même dans les situations les plus extrêmes.

Comme mentionné ci-dessus, le Bayern était revenu après retour cette saison-là, perdant presque des points mais les récupérant néanmoins. Si leur esprit avait été plus faible, le Bayern n’aurait jamais été champion d’Allemagne et n’aurait pas remporté tous les trophées à gagner. Ce match a été le joyau des retours du Bayern, et ce fut un immense plaisir de les voir se battre pour chaque point possible. Eh bien, bien sûr, cela aurait été plus confortable s’ils avaient simplement gagné sans avoir à revenir tout le temps par derrière. Mais bon, une victoire est une victoire.

Par ailleurs, Hansi Flick a fini par remporter chacun des cinq matches qu’il a disputés contre Dortmund en tant qu’entraîneur du Bayern. Même Jupp Heynckes n’a pas un tel record. Marquant 15 fois en cinq matchs et n’en concédant que six, le Bayern de Flick a dû aimer jouer contre Dortmund. C’est l’une de ces petites choses qui vous manqueront après le départ de Flick du club.

Conséquences

Le Bayern est entré dans la phase chargée de la saison après sa victoire, avec des matchs difficiles contre des adversaires difficiles à venir. La blessure au genou de Lewandowski lors de la prochaine pause internationale n’a rien arrangé, mais au crédit de l’équipe, ils ont fait de leur mieux dans les circonstances. Trois victoires consécutives en championnat contre le Werder Brême, Stuttgart et le RB Leipzig ont permis au Bayern de maîtriser fermement la course au titre, et malgré un match nul contre l’Union Berlin et une défaite contre Mayence, le Bayern a gagné quand c’était nécessaire, et a fini par décrocher le Meisterschale avec deux jeux à revendre.

Dortmund, quant à lui, languissait cinquième après sa défaite à Munich, mais ils ont tourné leur saison de manière spectaculaire, entamant une séquence de victoires qui les a vus terminer troisièmes de la Bundesliga et se qualifier directement pour la Ligue des champions, sans parler d’un DFB-Pokal triomphe également. Ils ont également aidé le Bayern en battant Leipzig et en leur assurant plus ou moins le titre du Bayern.