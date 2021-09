Top 10 des meilleures villes du Royaume-Uni où se rendre si vous souffrez d’allergies | Royaume-Uni | Nouvelles

L’indice EU Allergy Index de Supplement Place a révélé la liste après avoir analysé les hospitalisations liées aux allergies, les taux d’asthme locaux et la qualité de l’air. Les statistiques ont toutes été comptées et classées pour donner à chaque site britannique un score global d’allergie. Plus de huit millions de personnes au Royaume-Uni ont reçu un diagnostic d’asthme. Voici les trois meilleurs endroits qui sont considérés comme les meilleurs endroits à visiter et qui déclencheront le moins probablement des symptômes d’allergie.

1. Score d’allergie de Liverpool : 8,72

La ville anglaise qui convient le mieux aux personnes allergiques à la recherche d’un séjour est Liverpool, qui est arrivée en tête avec un score d’allergie de 8,72. Cette ville côtière a une excellente qualité de l’air, avec un score aussi bas que trois sur l’indice de qualité de l’air, et un faible taux d’asthme local de 6,40 %.

2. Score d’allergie d’Ipswich : 8,63

Ipswich a le deuxième meilleur score d’allergie de 8,63. Cela est dû à un très faible taux d’admissions à l’hôpital liées aux allergies, à seulement 46,5 pour 100 000, combiné à un score d’indice de qualité de l’air presque parfait de un.

3. Score d’allergie au derby : 8,62

Derby prend la troisième place pour être bon pour les personnes allergiques, avec un score d’allergie de 8,62. Cette ville de l’East Midland a une excellente qualité d’air, ayant également reçu un score AQI presque parfait de un.

L’équipe de Supplement Place a commenté comment vous pouvez combattre vos allergies estivales :

« Bien qu’il existe de nombreuses façons d’améliorer votre santé qui rendront l’été plus agréable, comme l’exercice, une alimentation équilibrée et la prise de suppléments vitaminiques appropriés, aucune d’entre elles ne vous empêchera d’être victime d’allergies estivales.

Vous pouvez renforcer votre système immunitaire pour lutter contre les allergies estivales en ajoutant des anti-inflammatoires tels que le gingembre frais à votre alimentation quotidienne et en consommant régulièrement du miel local.”

Ils ont ajouté : « Le miel local est une excellente option pour lutter contre le rhume des foins, car il familiarise votre corps avec les pollens locaux, permettant à votre système immunitaire de produire des anticorps pour contrer spécifiquement les plantes qui vous sont locales.

“Malheureusement, les avantages de manger du miel local mettent du temps à se développer, ce ne sera donc pas un moyen efficace de prévenir le rhume des foins pendant vos voyages. Alors, pourquoi ne pas planifier un voyage d’été qui vous éloignera du pollen et la pollution dans un endroit où vous pouvez respirer à l’aise et profiter des mois les plus chauds en toute tranquillité ? »