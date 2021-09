Top 10 des non-américains de la saison NBA 2021/2022

La NBA C’est un produit de plus en plus global, une compétition qui s’est ouverte sur le monde et est capable de recruter de grands talents de n’importe où sur la planète, de leur offrir un développement basket unique et d’enrichir la compétition. Certains des meilleurs joueurs de la ligue ne sont pas nés aux États-Unis et en examinant cette liste, nous réalisons l’énorme potentiel qui a émergé en dehors du pays dominant de ce sport :

Giannis Antetokounmpo

Nikola Jokic

Luka doncic

Joël embiid

Rudy Gobert

Jamal Murray

Ben Simmons

Shaï-Gilgeous Alexandre

Domantas Sabonis

Pascal Siakam