Top 10 des nouvelles habitudes de génération d’argent des millennials en 2021 CLASSEMENT : Du day trading à l’influence sur ce que vous faites avec votre argent !

La génération Y a grandi parallèlement aux évolutions technologiques rapides et comprend donc la facilité des plateformes numériques. Image représentative/Pixabay

Les Millennials sont apparemment la génération la plus privilégiée de tous les temps en termes d’accès aux moyens de gérer et de gagner de l’argent. Désormais, d’un simple clic sur quelques boutons, ou en quelques minutes, ils peuvent investir, économiser, dépenser et faire bien d’autres choses qui étaient inimaginables il y a quelques années à peine. Cependant, chaque nouveau privilège financier s’accompagne de nouveaux besoins financiers qui ne cessent de changer. Surtout pour les millennials, leurs besoins financiers évoluent rapidement. Et, d’où leurs habitudes de gagner de l’argent.

Par exemple, jusqu’en mars 2020, avant le début de la pandémie de Covid-19, les millennials en Inde étaient célèbres, ou plutôt tristement célèbres, pour avoir fait des folies dans un mode de vie new age qui exigeait de lourdes dépenses. Mais, contrairement aux générations plus âgées, les milléniaux n’hésitaient pas à dépenser gros même si cela nécessitait de s’endetter via des paiements par carte de crédit ou des prêts personnels. Cependant, les priorités financières de la génération Y ont changé rapidement dès que la pandémie a commencé à montrer ses couleurs laides, entraînant des pertes d’emplois et des réductions de salaire à travers le pays.

L’Inde a l’une des plus grandes populations millénaires au monde, formant environ 34% de la population du pays. Les millennials ont grandi parallèlement aux évolutions technologiques rapides et comprennent donc la facilité des plateformes numériques. Même lorsqu’il s’agit d’investissements et de questions d’argent, ils préfèrent de plus en plus les actifs achetés numériquement qui correspondent à leur vie trépidante et à leurs aspirations.

LIRE AUSSI | Voici l’argent! Principales industries avec la plupart des millennials ayant plus de 100 crore de dollars (classé)

Alors que la période pré-covid pour les milléniaux était moins consacrée à l’épargne et à l’investissement qu’aux dépenses, dans le monde post-covid, ils semblent plus intéressés à gagner et à économiser de l’argent rapidement par tous les moyens possibles, y compris les paris boursiers risqués et les crypto-monnaies non réglementées.

Être à la maison pendant les blocages et un accès facile aux applications d’investissement ont donné des ailes aux nouvelles habitudes de gagner de l’argent des millénaires, qui ne se limitent pas aux marchés boursiers ou aux crypto-monnaies. Au contraire, ils explorent joyeusement de nombreuses autres options. Cet article explique 10 de ces nouvelles habitudes lucratives de la génération Y :

1. Day trading, investissement en bourse, introductions en bourse

Les blocages et le travail à domicile ont donné à de nombreux milléniaux suffisamment de temps pour suivre l’évolution du marché boursier. L’accès à des applications mobiles faciles à utiliser comme Zerodha, Groww et Upstox a fait du day trading une option de revenu secondaire lucrative pour la génération Y.

Les milléniaux indiens sont également optimistes quant aux introductions en bourse de sociétés new-age comme Zomato, Paytm, etc. Ils n’ont pas peur des risques boursiers

2. Investir, négocier des crypto-monnaies

Même si les crypto-monnaies ne sont pas réglementées dans le pays, les millennials sont la plus grande force derrière la popularité de ces actifs numériques new-age en Inde. Le co-fondateur de Crypto Kanoon, Kashif Raza, affirme que l’accès facile aux échanges cryptographiques via les applications mobiles et l’intérêt actif des modèles de rôle de la génération Y comme Elon Musk ont ​​encore poussé les millénaires vers les crypto-monnaies.

LIRE AUSSI | L’avenir de Bitcoin est-il sûr ? Et si la Chine interdisait complètement le minage de cryptomonnaies ?

Les millennials en général sont attirés par une culture consistant à gagner un revenu passif sur leur temps et leurs investissements. « Les investissements cryptographiques sont très populaires pour ce groupe d’âge, en fait, plus de 50 % de nos investisseurs sont des milléniaux. Les rendements à long terme des actifs cryptographiques comme le bitcoin et l’éther sont l’une des raisons de cet intérêt croissant », déclare Avinash Shekhar, co-PDG de ZebPay.

« Un autre est que les Millennials sont ouverts à l’apprentissage de cette nouvelle technologie (Blockchain) et à l’exploration des nouvelles opportunités qui l’accompagnent – ​​la finance décentralisée ou Defi, le jalonnement, les pools de liquidités, les NFT sont des opportunités si nouvelles et tendance », ajoute-t-il.

Gaurav Dahake, fondateur et PDG de Bitbns, a noté de « nouvelles stratégies d’investissement passionnantes » que beaucoup de gens utilisent principalement parmi les jeunes. Il dit qu’à mesure que l’âge progresse, leur modèle d’investissement évolue également. Ainsi, par exemple, alors que les adolescents et le début de la vingtaine s’adonnent davantage au trading de crypto, les seniors envisagent des formes d’investissement plus évoluées telles qu’un plan à revenu fixe ou un SIP aligné sur plusieurs objectifs.

3. Perfectionnement

C’est probablement le meilleur moment où les gens peuvent exiger un chèque de paie proportionnel aux compétences qu’ils maîtrisent. Les progrès technologiques rapides rendent les apprentissages collégiaux redondants avec chaque paie qui passe, créant une forte demande de personnes qualifiées sur le marché du travail. La génération Y a senti cette opportunité et se perfectionne par tous les moyens possibles. Pas étonnant que les plateformes d’amélioration des compétences numériques et d’éducation comme Upgrad aient connu une augmentation massive du nombre d’inscriptions.

Bien que l’amélioration des compétences soit quelque chose pour lequel les milléniaux doivent dépenser de leur portefeuille, ils le font volontiers pour rechercher des emplois mieux rémunérés sur le marché.

4. Influencer les habitudes financières des autres

De nombreux milléniaux ont commencé à influencer les habitudes de gain d’argent des autres via des plateformes en ligne comme YouTube, Twitter et LinkedIn ou via les blogs. Dans le processus, ils ont non seulement gagné des centaines de milliers de consommateurs réguliers pour chaque contenu qu’ils ont mis en ligne, mais ont également gagné de l’argent réel. Ce n’est pas une surprise de nos jours que quiconque sait quelque chose se précipite pour distribuer son investissement, économiser et gagner de l’argent Gyan à travers des vidéos, des articles et même des podcasts.

LIRE AUSSI | Comment une startup basée à Bengaluru résout les problèmes de carte de crédit de la génération Z et de la génération Y – tranche par tranche

5. Créer de la valeur à partir de l’économie des concerts

De multiples plateformes en ligne permettent aux Millenials de gagner de l’argent supplémentaire, en dehors du travail régulier, en utilisant au mieux leurs compétences grâce à des concerts indépendants.

Selon Priti Rathi Gupta, fondateur de LXME, alors que les milléniaux doivent travailler sur leurs dépenses, leur épargne et leurs habitudes d’investissement à long terme, en étant plus soucieux de leur argent. Une leçon que l’on peut en tirer est de tirer parti des opportunités de revenus. L’économie des concerts d’aujourd’hui a permis à la génération d’utiliser efficacement ses compétences et ses capacités et de créer de la valeur.

7. Automatiser la création de richesse

Les Millennials créent une nouvelle habitude de gagner de l’argent en automatisant le processus d’investissement ou de création de richesse lui-même !

Swapnil Bhaskar, chef d’entreprise chez Niyo Money, a déclaré à FE Online : « Actuellement, ils le font en mettant en place un prélèvement automatique pour leurs investissements en fonds communs de placement plus près de la date à laquelle leur salaire est crédité. À l’avenir, ils pourront configurer des déclencheurs pour un investissement automatisé tout au long du mois en fonction des transactions sur leur compte d’épargne lié.

LIRE AUSSI | Comment obtenir des rendements stables dans un environnement très incertain

8. Prêt numérique

Le prêt numérique via diverses plateformes en ligne est devenu l’une des nombreuses nouvelles habitudes lucratives de la génération Y.

En fait, un récent sondage du club LenDen a révélé que les milléniaux dominent à la fois les prêts et les emprunts numériques sur sa plate-forme. Bhavin Patel, co-fondateur et PDG de LenDenClub, déclare que les prêts P2P sont l’une des industries financières à la croissance la plus rapide en Inde en raison de ses prouesses technologiques, de la simplicité de la plate-forme et de son immunité à la volatilité du marché.

Expliquant pourquoi les millennials s’intéressent aux prêts numériques, Patel a déclaré : « Les millennials d’aujourd’hui sont motivés par le besoin de se renseigner en permanence sur les nouvelles avenues d’investissement et sur tout ce qui touche au numérique. Ils reconnaissent l’importance d’avoir un portefeuille diversifié qui combine une stratégie d’investissement à long terme et des rendements à deux chiffres pour générer un revenu passif substantiel. Avec des rendements en baisse sur les dépôts fixes et l’imprévisibilité des actions, ils sont constamment à la recherche de nouvelles avenues d’investissement.

9. Investir dans l’or numérique

Selon Ashraf Rizvi, fondateur et PDG de Gilded, l’or numérique devient de plus en plus l’actif de choix parmi les milléniaux pour créer et protéger la richesse. Les millennials recherchent une facilité d’investissement et des rendements plus élevés, mais aussi des actifs qui les aident à répondre à leurs besoins ambitieux et constituent un bon corpus d’urgence.

LIRE AUSSI | Salarié? Explorez des options d’investissement alternatives où vous pouvez garer votre argent pour un revenu passif

« Cette génération férue de technologie met l’accent sur des applications pratiques et rapides. Étant donné que l’or numérique est disponible sur votre smartphone, les milléniaux 24/7/365 gravitent vers la commodité et la sécurité qu’il offre, en particulier à la lumière de la pandémie. Non seulement l’or numérique bénéficie d’une facilité d’achat et de vente, mais l’utilisateur évite également les frais d’intermédiaire ou les frais de revente. De plus, comme l’or numérique permet l’achat de petites quantités (à partir de 1 gramme seulement), le budget n’est pas une contrainte pour le jeune professionnel ou l’épargnant en début de carrière », a déclaré Rizvi.

10. Posséder des propriétés fractionnaires

La propriété fractionnée de la propriété est devenue un nouveau concept d’investissement auquel les millennials s’intéressent. Shiv Parekh, fondateur de hBits, déclare que la propriété fractionnée « est un outil d’investissement qui convient le mieux aux jeunes car il apporte des rendements meilleurs et sécurisés, car l’immobilier commercial (CRE) offre des rendements plus élevés. Il offre un flux de revenus régulier qui peut s’ajouter généreusement aux revenus existants. Les contrats de location longue durée et l’augmentation des loyers assurent un flux constant de revenus ajustés en fonction de l’inflation afin qu’ils soient financièrement indépendants. Parekh dit que hBits a vu environ 30% d’investissements dans des actifs fractionnaires entrepris par les millennials et que cela augmente.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.