. Top 10 des pilotes de Formule 2 de 2021 · .

La Formule 2 a présenté un nouveau format de week-end – et un calendrier très étalé, dominé par les circuits urbains – pour 2021.

Chaque pilote du plus haut niveau des séries junior cherche à se démarquer, dans l’espoir d’un passage en Formule 1 ou au-delà, mais avec d’énormes pauses entre les manches et une quantité punitive de courses en grille inversée, ce fut une année difficile pour le récolte junior.

À la fin de la saison à Abu Dhabi, Oscar Piastri a été sacré champion dès sa toute première saison dans la série tandis que Prema a confortablement décroché le titre par équipes. Mais qui a fait la plus forte impression des 29 pilotes qui ont participé à au moins une manche du championnat de Formule 2 cette année ?

10. Felipe Drugovich – UNI-Virtuose



Championnat : 8e – Pôles : 0 – Victoires : 0 – Podiums : 2 – Points : 105

Seul pilote à figurer sur cette liste sans victoire en course, la deuxième année de Drugovich en F2 a été techniquement plus réussie que la première, terminant une place plus élevée au championnat pour se classer huitième, mais avec moins de moments marquants que 2020.

Il a particulièrement bien performé à Monaco, terminant deuxième dans la première course de sprint et troisième dans le long métrage – un modèle que Drugovich a répété pour ses seuls autres podiums de l’année, à Abu Dhabi.

9. Liam Lawson – Hitech



Championnat : 9e – Pôles : 1 – Victoires : 1 – Podiums : 3 – Points : 103

Lawson a eu une campagne bizarre en 2021, concourant à temps plein à la fois en DTM et en Formule 2. Il a presque remporté le titre dans le premier – grâce à une finale controversée – mais était considérablement moins remarquable en F2.

Gagner la première course de la saison semblait être une déclaration, mais ce n’était pas un Lawson jamais vraiment soutenu pour le reste de l’année. Sa forme l’a vu embourbé au milieu de terrain pendant la majeure partie de la saison, une deuxième place à Djeddah le seul autre remarquable.

8. Jehan Daruvala – Carlin



Championnat : 7e – Pôles : 0 – Victoires : 1 – Podiums : 4 – Points : 113

La saison 2020 de Daruvala a été fortement affectée par le manque de pièces de rechange et l’attente d’un moteur de remplacement presque toute l’année. Sa campagne 2021 aurait pu être l’occasion de tenir la promesse qu’il avait montrée lors des dernières manches de l’année dernière, mais les choses ne se sont jamais vraiment arrangées pour le pilote Carlin.

Il a commencé l’année avec un podium à Bahreïn et l’a terminé avec une victoire à Abu Dhabi, mais a eu du mal à atteindre son rythme de qualification et ses performances en course pendant la majeure partie de la saison.

7. Dan Ticktum – Carlin



Championnat : 4e – Pôles : 0 – Victoires : 2 – Podiums : 7 – Points : 159,5

Comme pour toute année, 2021 aurait pu être celle de Ticktum. Un passage à Carlin et une dose de maturité ont semblé freiner sa tendance aux messages radio émotifs et Ticktum est sorti des blocs en ayant l’air considérablement plus développé en tant que pilote qu’il n’avait terminé 2020.

La victoire dans une course de sprint autour de Monaco est de bon augure pour son prochain passage en Formule E, mais la forme de Ticktum s’est estompée dans la seconde moitié de la saison. L’un des pilotes pour qui les grands écarts du calendrier semblaient être une distraction trop importante.

6. Jüri Vips – Hitech



Championnat : 6e – Pôles : 0 – Victoires : 2 – Podiums : 6 – Points : 120

Junior quelque peu oublié de Red Bull, Vips a finalement eu la chance d’une campagne F2 à temps plein en 2021, après avoir marqué un podium lors de sa suppléance en trois tours au DAMS l’année dernière.

Les performances de Vips à Monaco – lorsqu’il a pris la troisième place – et à Bakou – où il a remporté la deuxième course de sprint et le long métrage consécutif – ont été exceptionnellement bonnes et il semblait prendre de l’ampleur alors que le championnat se dirigeait vers Silverstone, prenant un autre podium. Ensuite, une série de malchance en fin de saison, prenant quatre abandons dans les onze dernières courses, a été le malheureux coup dur à toute prétention pour une place parmi les trois premiers.

5. Richard Verschoor – MP Motorsport



Championnat : 11e – Pôles : 0 – Victoires : 1 – Podiums : 1 – Points : 56

Cela peut sembler étrange d’avoir un pilote qui n’a pas terminé la saison 2021 si haut, mais les performances de Verschoor n’étaient certainement pas la raison pour laquelle il a perdu son siège. Malgré le manque de financement pour continuer chez MP Motorsport avant les deux dernières manches à Djeddah et Abu Dhabi, Verschoor a marqué 56 des 75 points de l’équipe et sa seule victoire, dans la course de sprint de Silverstone.

La Formule 2 est une série spécifique mais sans aucun doute, surtout avec le châssis actuel, certaines équipes sont mieux équipées que d’autres pour régler les voitures. Compte tenu des performances relatives des autres pilotes de MP, Verschoor se distingue comme une victime de la hausse des coûts dans les courses de série junior qui méritait une meilleure chance que ce qu’il a obtenu.

4. Robert Shwartzman – Prema



Championnat : 2e – Pôles : 0 – Victoires : 2 – Podiums : 7 – Points : 192

Pour un pilote qui a terminé deuxième dans les points, Shwartzman a connu une année étrangement anonyme. Il a remporté deux victoires en sprint à Bakou et Silverstone et trois autres podiums, mais a été constamment battu par son coéquipier Prema Piastri.

Shwartzman est diplômé de F2 cette saison, après deux années légèrement déroutantes pour le champion F3 2019. Bien que le format à double grille inversée cette année n’ait définitivement pas rendu service à Shwartzman et que les abandons à Bahreïn et à Monaco aient semblé saper sa confiance, les jours où il pouvait trouver le rythme, il était souvent le seul pilote à défier Piastri pour les pôles et a montré performances particulièrement audacieuses sur les circuits urbains.

3. Guanyu Zhou – UNI-Virtuose



Championnat : 3e – Pôles : 1 – Victoires : 3 – Podiums : 7 – Points : 183

Bien que Zhou n’ait pas réussi à devenir vice-champion lors des dernières manches précipitées de l’année, ils sont également venus après qu’il avait déjà été annoncé qu’il passerait en Formule 1 avec Alfa Romeo et n’affecterait donc pas sa carrière. Le pilote UNI-Virtuosi a commencé l’année en force, remportant la pole de Bahreïn et des victoires en course, puis remportant deux victoires consécutives lors de la première course de sprint de Monaco.

Les courses de sprint n’ont cependant pas été particulièrement gentilles avec Zhou pendant le reste de la saison, Zhou n’ayant pas pu tirer le meilleur parti des départs en grille inversée. Deux victoires décisives en course de fond et deux autres deuxièmes places l’ont maintenu en jeu pour les premières places.

2. Théo Pourchaire – ART



Championnat : 5e – Pôles : 1 – Victoires : 2 – Podiums : 3 – Points : 140

Le plus jeune vainqueur de course de Formule 2 est un choix facile pour le deuxième cette saison. Bien que Pourchaire n’ait pas retrouvé le rythme de la recrue Piastri en fin de saison, il n’est pas difficile d’imaginer que sans se casser la main à Bakou, il aurait pu vivre une année encore plus impressionnante.

L’ART de Pourchaire avait plus d’attirance pour les accidents que certaines voitures sur la grille, ce n’est surtout pas de sa faute, mais quand il a eu l’occasion de faire une course propre, il a fait preuve de maturité et d’un savoir-faire qui démentait à quel point il était jeune, à seulement 17 ans. Déjà inscrit pour la saison 2022, si Pourchaire peut continuer la forme qu’il a montrée cette année, alors il serait un fer de lance pour la course au titre.

1. Oscar Piastri – Prema



Championnat : 1er – Pôles : 5 – Victoires : 5 – Podiums : 9 – Points : 252,5

Piastri est entré en F2 en tant que champion de Formule 3 et, en tant que tel, avait des attentes importantes en lui. Surtout en conduisant pour Prema, il n’y avait probablement aucun endroit où se cacher. Mais de nombreux champions de F3 sont arrivés en Formule 2 ces dernières années sans être immédiatement dans le rythme du championnat turbocompressé et plus dépendant de la stratégie. Après tout, Shwartzman était dans la même position la saison dernière et n’a pas été en mesure de le faire fonctionner complètement dès le départ.

Piastri, cependant, a connu une saison recrue vraiment incroyable. Au cours d’une année longue et incohérente où les pilotes ont eu du mal à trouver un rythme entre les courses et où les week-ends de trois courses ont mis une immense pression sur les résultats, Piastri a décroché chaque pole position à partir de juillet. Malgré le format de grille inversée, Piastri a remporté cinq des onze courses au cours des quatre dernières manches. Même si son avance au titre n’est pas aussi écrasante que, disons, celle de Stoffel Vandoorne en GP2 en 2015, elle a néanmoins été complètement décisive. Parmi ses victoires, toutes étaient confiantes – Piastri excellait dans la gestion des pneus et de la course, évitait les collisions et avait sans aucun doute l’avantage de la vitesse sur tout autre pilote.

Son seul échec, stratégiquement, a été de le faire au cours de son année de recrue sans siège alpin pour lui permettre de franchir la dernière étape en F1.

