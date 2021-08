Top 10 des plus gros contrats de Premier League à conclure au cours des dernières 24 heures de la fenêtre d’été

in

Le jour de la date limite de transfert peut être l’un des jours les plus excitants du calendrier du football.

Les clubs gèrent des efforts de dernière minute pour renforcer leurs équipes, car la paperasse et les accords se résument souvent au fil.

.

Le déménagement potentiel de Ronaldo à Manchester City pourrait aller jusqu’au bout de cette fenêtre

Le transfert potentiel de Cristiano Ronaldo à Manchester City pourrait se terminer tard et ici, talkSPORT.com examine certaines des meilleures offres de jour de date limite de transfert d’été en Premier League.

Wayne Rooney à Man United (27 millions de livres sterling)

. – .

Rooney a marqué l’un des meilleurs buts de tous les temps dans un derby de Manchester

Rooney a signé pour Manchester United le 31 août 2004 pour un coût initial de 20 millions de livres sterling avec des paiements supplémentaires de 7 millions de livres sterling.

Il a fini par jouer pour les Red Devils 559 fois, le sixième plus grand joueur de United.

Rooney a marqué un total de 253 buts pour le club, ce qui représente le plus grand nombre de buts dans l’histoire du club. Dans le processus, il a démoli plusieurs records de buts marqués en Premier League et dans le club lui-même.

Chelsea signe Claude Makelele (16 millions de livres sterling)

. – .

Claude Makelele a signé le 31 août 2003, en provenance du Real Madrid, pour 16 millions de livres sterling

Un énorme coup dans l’histoire de la signature de Chelsea a eu lieu dans les dernières heures de la date limite des transferts en 2003, avec l’arrivée de Makelele.

Zinedine Zidane a commenté le déménagement : « Pourquoi avez-vous besoin d’ajouter une couche d’or sur une Bentley, alors que vous avez déjà perdu le moteur ? Cela a martelé l’importance de Makelele pour le Real Madrid

Le milieu de terrain défensif a fait 217 apparitions pour Chelsea et après avoir signé, il est devenu partie intégrante de l’équipe du manager Jose Mourinho qui a remporté deux titres de champion consécutifs en 2005 et 2006.

Chelsea a eu un été chargé en dépensant 111 millions de livres sterling, ce qui à ce jour équivaudrait à environ 180 millions de livres sterling… mais la signature de Makelele en valait la peine.

Dimitar Berbatov signe pour Man United (30,75 millions de livres sterling)

Il semblait que Berbatov rejoignait Man City à un moment donné, mais Sir Alex Ferguson a volé une marche sur leurs rivaux en 2008.

« C’est une signature clé. Dimitar est l’un des meilleurs et des plus excitants attaquants du football mondial », a déclaré Fergie.

getty

Dimitar Berbatov et Sir Alex Ferguson

“Son style et ses capacités donneront à l’équipe une dimension différente et je suis sûr qu’il sera un joueur populaire auprès des fans.”

Le patron avait raison. Il est devenu populaire auprès des fans, mais pas seulement à United, mais tout le monde a pu apprécier le style de jeu du Bulgare.

Il a joué pour United un peu plus de 100 fois et a marqué 48 buts incroyables avant de déménager à Fulham en 2012.

Hugo Lloris et Clint Dempsey pour les Spurs

Le gardien de Tottenham Hotspur, Hugo Lloris, est en passe de faire plus de 300 apparitions pour le club.

Les Spurs ont signé Lloris et Dempsey le jour de la date limite 2012, portant le gardien de la France pour un total de 17 millions de livres sterling, tandis que les frais de transfert de Dempsey auraient été de 6 millions de livres sterling.

Les Spurs ont connu une excellente fenêtre de transfert cette année-là, en signant Emmanuel Adebayor, Jan Vertonghen et Mousa Dembele.

Mais le fait que Lloris ait été un aliment de base entre les bâtons de Tottenham au cours des neuf dernières années en dit long sur l’accord de fil.

Dempsey a marqué 50 buts pour Fulham avant de rejoindre les Spurs et il est devenu le plus gros revenu de l’histoire du football américain.

Ashley Cole à Chelsea

Souvent considéré comme le meilleur arrière gauche que l’Angleterre ait jamais vu, Chelsea a fait un geste de dernière minute pour Cole d’Arsenal en 2006.

Les Blues ont réussi à conclure l’accord dans les dernières heures de la date limite en échangeant William Gallas et 5 millions de livres sterling pour sécuriser l’arrière latéral alors âgé de 25 ans.

.

Ashley Cole a tout gagné à Chelsea – y compris la Ligue des champions en 2012

Une déclaration conjointe a été faite par les deux clubs plus d’une heure après l’expiration de la date limite pour annoncer que Cole, qui avait été fortement lié à un déménagement à Stamford Bridge pendant la fenêtre, était en fait un joueur de Chelsea.

Le défenseur a joué plus de 200 apparitions pour Chelsea et a trouvé un tas de trophées dans le processus, dont quatre FA Cups, un titre de Premier League, une Football League Cup, une Europa League et un trophée de Champions League.

Lucas Moura à Tottenham (23 millions de livres sterling)

Lucas Moura était le héros des Spurs après avoir réussi un triplé

Lucas Moura a rejoint Tottenham le jour de la date limite de transfert de la saison 2018/19 pour un montant de 23 millions de livres sterling.

Certains fans des Spurs pourraient prétendre que le triplé du Brésilien en demi-finale de la Ligue des champions 2019 pourrait bien valoir l’argent à lui seul.

Le milieu de terrain offensif a aidé Tottenham à revenir contre l’Ajax de 2-0 pour gagner 3-2 à l’extérieur, puis gagner au total.

Moura a joué pour le club plus de 100 fois depuis que Tottenham a réussi à sécuriser le Brésilien dans les dernières minutes de la fenêtre en 2012.

Harry Kane rejoint Norwich en prêt

. – .

Harry Kane dirige le ballon à Carrow Road en 2012 contre Man City. (Photo de Julian Finney/.)

Le même jour, Tottenham a fait le swoop pour Lloris et Dempsey, le 31 août 2012, Kane a été prêté à Norwich City.

La star de Tottenham n’a peut-être joué que cinq fois pour le club car son séjour à Carrow Road a été retardé par une blessure, mais il l’a dit et ses autres périodes de prêt ont fait de lui le joueur qu’il est aujourd’hui.

Kane a déclaré à l’ITV Football Show: “C’était probablement le moment de ma carrière où c’était le plus difficile – j’avais 19 ans et je pensais” si je ne peux pas jouer pour Norwich ou pour Leicester, même dans le championnat à l’époque, alors comment vais-je revenir et jouer pour Tottenham ?

“Entrer à Norwich à 19 ans, c’était juste faire un pas de plus et prouver que je peux marquer en Premier League.

« Mais je ne l’ai pas vraiment considéré comme ma dernière chance. Chaque fois que j’étais prêté, j’avais toujours en tête de revenir jouer pour les Spurs.

Tevez et Mascherano à West Ham United

D’une manière ou d’une autre, sous Alan Pardew, les Hammers ont stupéfié le football mondial en décrochant deux des meilleurs talents argentins pour des honoraires non divulgués.

West Ham United a acquis non pas un mais deux grands au cours des dernières 24 heures de la fenêtre de transfert en 2006.

Tevez n’a peut-être marqué que sept fois pour les Hammers, mais ces buts à eux seuls en font l’une des meilleures offres de jour limite.

L’attaquant a essentiellement sauvé West Ham avec ces sept buts, car ils sont tous survenus au cours des dix derniers matchs alors que le club luttait contre la relégation.

L’Argentin est allé à Manchester City, Manchester United et la Juventus marquant bien plus de 100 buts pour les trois géants.

Mascherano n’a joué pour les Hammers que cinq fois au cours de sa seule saison à Upton Park, car il a souvent été exclu du onze de départ pour Hayden Mullins au milieu de terrain.

Cependant, son héritage footballistique s’est fait à Barcelone et à Liverpool, apparaissant près de 300 fois pour les deux clubs où il a passé 11 ans.