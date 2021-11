Top 10 des stratégies de Growth Hacking pour les entreprises SaaS

Saviez-vous que si une entreprise SaaS ne croît que de 20 % par an, il y a 92 % de chances qu’elle cesse d’exister dans les années à venir ? Cela montre qu’avoir une croissance marginale n’est pas acceptable en SaaS. Lorsqu’il s’agit de cette industrie, les experts se réfèrent souvent au terme « Growth Hacking » – Une méthode par laquelle les spécialistes du marketing SaaS utilisent des stratégies créatives et peu coûteuses pour augmenter leurs inscriptions et leurs ventes dans le cloud. Compte tenu des enjeux élevés et de la concurrence féroce sur le marché du SaaS, le piratage de croissance est probablement la seule lueur d’espoir pour que l’industrie du SaaS se développe au-delà de la terrible limite des 20 %.

Une industrie SaaS doit avoir une stratégie bien planifiée et exécutée qui peut l’aider à surmonter la concurrence, à atteindre ses objectifs et à réussir.

Nous vous proposons les 10 meilleures techniques de Growth Hacking éprouvées dans l’industrie SaaS !

#1 – Soyez listé dans les annuaires en ligne

Il ne suffit pas de construire un produit qui se vende. Il faut des efforts supplémentaires pour aider votre produit à être découvert, et les annuaires en ligne sont un excellent moyen de démarrer une croissance organique. 97% des consommateurs prennent en compte les avis sur les produits lorsqu’ils prennent une décision d’achat. Cela montre que les annuaires en ligne ne sont pas seulement les remplaçants numériques des Pages Jaunes. Leur cas d’utilisation va au-delà du traditionnel « trouver le bon fournisseur ».

Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des annuaires les plus populaires pour les entreprises SaaS,

Il est vrai que les annuaires spécifiques à l’industrie ont déjà un trafic pertinent, des entreprises qui cherchent à acheter exactement ce que vous vendez. Mais les annuaires sont également un lieu de revues communautaires qui donnent la crédibilité et la confiance des clients dont votre entreprise SaaS a besoin.

#2 – Outils CRO

L’une des principales raisons des faibles ventes est un entonnoir de vente qui fuit. C’est là qu’interviennent les outils CRO (Conversion Rate Optimization). Les entreprises SaaS sont constamment en train de transformer les visiteurs en utilisateurs, les prospects en PQL (Product Qualified Leads) et les PQL en clients payants. Cela signifie surveiller et réviser en permanence les conversions, l’engagement et la vente incitative pour maintenir la croissance intacte. Les outils CRO illustrés ci-dessous donnent la poussée indispensable entre les étapes où le processus stagne.

Popups d’intention de sortie : De nombreuses entreprises pensent que les popups sont morts car ils altèrent l’expérience du site Web. La seule astuce ici est de l’utiliser après avoir connu le problème, l’intention et la solution. Si elles sont bien faites, les popups peuvent avoir un taux de conversion de 10% à 60%. Mais ils doivent être spécifiques au contenu et comportementaux.

Tenez compte des cinq grands paramètres : contenu, conception, valeur, emplacement de la page et déclencheur lors du déploiement d’une fenêtre contextuelle. La définition de ces paramètres dépend de votre message principal, mais il y a des chances d’obtenir un taux de conversion élevé si vous les obtenez correctement.

Dans l’exemple ci-dessus, nous avons déployé une fenêtre contextuelle pour notre outil de chat en direct, qui a eu beaucoup de succès en raison de son design et de son contenu simples et élégants. En conséquence, cette fenêtre contextuelle d’intention de sortie a généré un CTR d’environ 26 % et augmenté nos prospects de 9 %.

Barres collantes : Une barre collante est une barre horizontale sur le site Web utilisée pour augmenter les conversions. Il a souvent un message clair avec un puissant CTA. Les barres collantes sont une excellente alternative pour les entreprises qui ne veulent pas utiliser de fenêtres contextuelles car elles ne sont pas aussi intrusives. Vous avez peut-être remarqué que de nombreuses startups qui l’utilisent font des annonces ou des promotions pour un webinaire, un cycle de financement, une nouvelle fonctionnalité, etc.

#3 – Des chatbots pour améliorer l’engagement et les conversions

75% des visiteurs de votre site Web partiront sans vous donner aucune information, et vos visiteurs anonymes ne seront que cela – anonymes. Et une grande raison pour laquelle nous devons examiner cela est parce que vous dépensez beaucoup d’argent publicitaire dans ces globes oculaires sur votre site Web, et il est logique de déployer un mécanisme qui offre un meilleur engagement, une meilleure conversion et un meilleur retour sur investissement.

Entrez les chatbots !

Actuellement, 58% des entreprises utilisant des chatbots sont des entreprises b2b, car les bots améliorent le taux de conversion des sites Web de 33% dans l’industrie ! Dans un marché très saturé, il est sage d’aller au-delà des stratégies marketing conventionnelles. 77% des professionnels du marketing SaaS pensent que la personnalisation peut alimenter la croissance B2B en offrant une meilleure expérience client.

Les bots augmentent considérablement les activités de génération et de qualification de leads sur les plateformes numériques grâce à des conversations automatisées et à des efforts humains réduits.

Par exemple, nous avons déployé un bot sur notre propre site Web pour interagir avec notre public et capturer son intention. Et de plus, pour le rendre plus contextuel, nous avons déployé différents bots sur nos pages les plus populaires, comme les prix et les fonctionnalités, afin que le bot puisse avoir des conversations spécifiques au contexte avec eux.

En termes simples, voici ce que fait le bot,

S’engage avec les visiteurs sur notre site WebDémarre une conversation amicale avec euxSonde-les de comprendre leur motif sur le site WebEn fonction du motif, le bot pose des questions de qualificationRegarde les données et décide si le prospect est qualifiéSi oui, transmet l’information à notre CRM SalesforceEt suggère le visiteur de lire certains de nos sujets de blog de signature

Et en le faisant, cela nous a donné des résultats fous, comme vous le voyez dans notre rapport hebdomadaire ci-dessous. Plus de 350 leads par semaine, c’est tout simplement génial !

La raison pour laquelle les chatbots sont l’une des principales techniques de piratage de croissance dans l’industrie du SaaS est que les chatbots facilitent le marketing conversationnel – une technique qui permet un engagement en temps réel sur vos plateformes numériques.

#4 – Lancement de la chasse aux produits

Si vous avez ajouté un nouvel outil ou déployé un produit complémentaire, Product Hunt est l’endroit idéal pour lancer votre produit. Il s’agit d’une communauté de niche de fondateurs SaaS passionnés et de passionnés de produits à la recherche des meilleurs nouveaux produits. Une présence là-bas peut vous apporter un éclat de reconnaissance et faire des merveilles pour la notoriété de votre marque.

Êtes-vous déjà monté sur scène pour un spectacle quand vous étiez enfant en pensant que cette expérience vous ferait ou vous briserait ? Pensez à Product Hunt pour le lancement de votre produit SaaS. Un lancement réussi sur la plate-forme peut vous placer en première position et apporter avec lui une chaîne d’abonnés potentiels. Mais un lancement infructueux peut faire le contraire.

Alors avant de lancer votre produit, demandez-vous si vous avez un produit bien construit dans le domaine des startups technologiques ? Votre produit est-il quelque chose qui offre de la valeur ? Avez-vous un public pour ce produit ? Le public paiera-t-il pour votre produit ? Une fois que vous êtes clair, commencez à promouvoir le lancement de votre produit pour atteindre le sommet de la liste Product Hunt.

Récemment, nous avons lancé une mise à jour importante de notre fonctionnalité de chat en direct sur Product Hunt. Après une planification méticuleuse du lancement, notre produit a terminé à la 1ère position de la liste avec un trophée pour afficher notre popularité et à la fin de la journée, il s’est installé à la 5ème position. Pas mal, hein !

Voici une liste de choses que nous avons faites pour atteindre le sommet,

Trouvez/embauchez un chasseur de haut niveau.Déterminez le bon moment pour lancer (généralement 12 h 00 IST)Informez votre équipe et assurez vos propres votes positifsRépondez aux commentairesFaites la promotion au sein de votre cercle social serait intéressé par votre lancement.

Product Hunt peut vous donner un énorme coup de pouce pendant les premières semaines de votre lancement. Mais vous devez comprendre que ce trafic n’est qu’un coup de pouce ponctuel. Vous ne devriez pas vous attendre à un trafic constant d’ici après vos activités de lancement. Mais dans le délai imparti, vous pouvez vous attendre à un trafic élevé et mettre en place des stratégies pour le convertir en prospects. Le plus gros avantage de cette chaîne est que vous trouvez des personnes partageant les mêmes idées qui sont toujours à la recherche des meilleurs et des plus récents outils pour résoudre les problèmes.

#5 – Avis d’influenceurs

Les avis d’influenceurs ne sont pas réservés qu’au b2c. Ils sont aussi efficaces en mode SaaS que dans d’autres entreprises b2b. Avant d’acheter un logiciel, toute entreprise SaaS identifierait les fournisseurs, comparerait les fonctionnalités et examinerait à l’aide de portails d’examen. Un avis par un expert du secteur et une personnalité influente obtiendrait, par défaut, plus de reconnaissance et de crédibilité.

Une majorité de la population utilise également les réseaux sociaux et suit les influenceurs sur ces plateformes. Alors, quel excellent moyen de commercialiser votre produit là où se trouvent déjà vos prospects ? Vous avez déjà un public pertinent. L’un des principaux obstacles rencontrés par les entreprises en utilisant cette stratégie est probablement le budget. Mais cela peut être réglé.

Tout d’abord, recherchez les meilleurs influenceurs dans leur domaine et ayez un public établi qui correspond à la personnalité de votre acheteur. Commencez à interagir avec eux sur leurs réseaux sociaux. Réagissez à leur contenu, commentez leurs publications et participez à leurs diffusions en direct. Lorsqu’ils partagent votre contenu, repartagez ou retweetez toujours pour les reconnaître et les apprécier. Une fois que vous avez établi une relation avec eux, vous pouvez offrir une incitation à promouvoir votre produit. Il ne doit pas seulement être monétaire, mais aussi un abonnement gratuit à vie ou un abonnement de 12 mois à votre produit, etc. Permettez-leur d’essayer le produit et d’écrire une critique honnête à leur public.

Les bons influenceurs qui ont une bonne portée ont besoin d’être constamment encouragés et convaincants. Alors ne vous attendez pas comme par magie à ce qu’ils vous donnent une critique, mais parlez-leur comme si vous leur souhaitiez réellement une faveur. Les relations sont essentielles dans les affaires, et plus vous entretenez de bonnes relations avec les influenceurs, plus ils pourraient vous être utiles.

Le marketing d’influence doit également être une situation gagnant-gagnant. Un influenceur doit profiter de votre produit/contenu autant que vous pouvez profiter de son audience. Même si vous dépensez de l’argent, faites des recherches sur la portée et l’authenticité de l’influenceur pour savoir que vous obtiendrez un bon retour sur investissement.

Auteur : Mitul Makadia

Mitul Makadia est le fondateur de Maruti Techlabs et un vrai technophile.

Mitul Makadia est le fondateur de Maruti Techlabs et un vrai technophile.

Fort de son expérience dans l'industrie, il a rapidement développé Maruti Techlabs dans des services spécialisés tels que le développement de chatbot, l'intelligence artificielle, le traitement du langage naturel et l'apprentissage automatique. Makadia possède une expertise considérable dans le développement de Chatbot et la PNL.