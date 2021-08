Top 11 des musiciens du Yorkshire qui ont eu un impact mondial

Le plus grand comté d’Angleterre, le Yorkshire élève des gens fiers et résistants qui connaissent une chose ou trois sur la survie. Célèbre pour avoir produit des héros sportifs dans les ligues de cricket, de football et de rugby, le Yorkshire est un foyer de création depuis des siècles, inspirant des écrivains des Brontë Sisters à GP Taylor, sans oublier d’avoir engendré une multitude de musiciens du Yorkshire aux sonorités diverses, à partir des années 60.

En fait, le comté de White Rose est si profondément imbriqué dans la riche tapisserie du rock et de la pop que nous n’avons de la place que pour reconnaître les contributions de beaucoup, notamment Ed Sheeran, Kaiser Chiefs, Bill Nelson, Cabaret Voltaire, Comsat Angels, The Cribs, Embrace, John Newman, New Model Army, The Sisters Of Mercy, The Wedding Present, Black Lace (oui, ‘Agadoo’ est né et a grandi dans le Yorkshire) et Filles aux épices – ce dernier obtenant une wild card car Mel B est une fille fougueuse du Yorkshire. Cependant, alors que le Yorkshire Day tombe chaque année le 1er août, uDiscover va un peu plus fort que le Top 10 habituel et lève son verre aux 11 meilleurs musiciens du Yorkshire qui ont eu un impact mondial.

Déf Leppard

Première percée à la fin des années 70, les piliers de la New Wave Of British Heavy Metal Déf Leppard se sont fait un nom aux États-Unis avec leur troisième LP, Pyromania (1983). Cependant, le quatrième album du quintette de Sheffield, qui s’est vendu à plusieurs millions de Réédition 30e anniversaire le 4 août) a fait le tour du monde en supernova, ses cinq succès retentissants, dont le célèbre palmarès Billboard “Love Bites”.

Cellule douce

Pionniers de la synth-pop Cellule douce étaient techniquement un duo trans-Pennine, en tant que chanteur Marc Amande est originaire de Southport. Il a rencontré Dave Ball et a formé le groupe à l’école polytechnique de Leeds, ils sont donc qualifiés de musiciens du Yorkshire ici. Depuis ses débuts en 1981, un disque de platine, Non-Stop Erotic Cabaret, leur version transcendante de l’incontournable de la soul nordique de Gloria Jones, “Tainted Love”, a été le premier des 11 succès du Top 40 britannique.

La Ligue humaine

Pionniers de l’électro-pop basés à Sheffield, La Ligue humaineReproduction et Carnet de route ont été salués par la critique, mais leur troisième élégant, produit par Martin Rushent, Dare, est monté en flèche au sommet. Son tube phare, « Don’t You Want Me ? », a dominé les charts aux États-Unis et au Royaume-Uni.

abc

Menés par le flamboyant Martin Fry, les nouveaux prétendants romantiques de Sheffield sont devenus de nouvelles superstars de la pop abc a séduit tout le monde avec leur premier album stylé en 1982, The Lexicon Of Love, qui a dominé les charts britanniques. “The Look Of Love” était le troisième des quatre smashs britanniques du Top 20 du LP.

Robert Palmer

Originaire de la ville de Batley dans le West Yorkshire, auteur-compositeur-interprète émouvant Robert Palmer à l’origine fait équipe avec Elkie Brooks dans les prétendants d’Island Records Vinegar Joe. Sa carrière solo a commencé au milieu des années 70, mais son huitième LP solo, Riptide (1985), incluait son hit signature, le numéro un des charts américains “Addicted To Love”.

Le beau sud

Ils se sont modestement décrits comme « assez bons », mais les popsters de Hull, The Housemartins, ont atteint la première place avec leur tube a cappella inspiré « Caravan Of Love » en 1986. Le leader Paul Heaton a ensuite connu un succès soutenu avec The Beautiful South, dont le 22 Top UK 40 tubes de 1989 à 2006 leur valent une place parmi cette liste de musiciens du Yorkshire. À partir des années 1990, Choke, “A Little Time” était leur seul sommet des charts au Royaume-Uni.

Joe Cocker

Originaire d’un stock granuleux du Yorkshire, Sheffield blues-rock belter Joe Cocker a percé avec sa réinterprétation émouvante et en tête des charts britanniques de Les Beatles‘ “Avec un peu d’aide de mes amis” en 1968. Parmi ses nombreuses distinctions figurait également le Grammy Award 1983 qu’il a remporté pour le numéro 1 américain “Up Where We Belong”, un duo avec Jennifer Warnes.

Pulpe

Blur et Oasis ont peut-être dominé les gros titres de la Britpop en 1995, mais la même année, les chevaux noirs de Sheffield Pulpe est monté sur les rails, s’emparant d’un numéro 1 britannique avec leur influent LP, Different Class, lauréat du Mercury Music Prize. À partir de là, le brillant hit “Common People” a finalement fait du leader Jarvis Cocker un nom familier.

Arctic Monkeys

Usurpation des superstars du rock indé du début de l’an 2000 The Strokes et Les libertins, le quatuor de Sheffield Arctic Monkeys a construit une base massive de fans via MySpace et le bouche à oreille lié à Internet, et le phénoménal What People Say I Am, That’s What I’m Not est devenu le premier album le plus vendu de l’histoire du Royaume-Uni en 2005, prouvant que les musiciens du Yorkshire avaient encore quelque chose à dire au 21e siècle. Basé sur des événements néfastes dans le quartier chaud de Sheffield, son deuxième single, “When The Sun Goes Down”. également tiré au n ° 1.

Zayn

Né et élevé à Bradford, Zayn Malik a goûté à la célébrité avec le groupe de garçons stratosphérique One Direction. Son palmarès transatlantique « Pillowtalk » (2016) et le succès de son premier album, Mind Of Mine, ont montré qu’il était également sérieux en tant qu’artiste solo.

Richard Hawley

Avec un vrai grain du Yorkshire, Richard Hawley de Sheffield a fait son apprentissage avec The Longpigs and Pulp, avant qu’une carrière solo à combustion lente ne prenne la lumière avec Coles Corner, nominé au Mercury Music Prize en 2005. Il est depuis devenu une source d’inspiration pour les musiciens du Yorkshire partageant les mêmes idées, parmi lesquels Arctic Monkeys. Le sixième des huit albums solo acclamés, le hit du Top 10 britannique de 2012, Standing At The Sky’s Edge, comprend le point culminant et psychédélique “Down In The Woods”.