Top 12 des fonds communs de placement à investir en 2021 qui peuvent vous rendre riche

Vous pouvez investir dans ces régimes MF en préparant / construisant votre propre portefeuille qui convient à votre âge, à votre objectif d’investissement et à votre appétit pour le risque.

Traditionnellement, les Indiens ont l’habitude de choisir des placements qui offrent un rendement fixe et une garantie sur la sécurité du capital investi. D’une part, au fil des ans, les investisseurs ont gagné en confiance dans la Banque FD, les dépôts récurrents, les plans d’épargne postaux et d’autres petits plans d’épargne offerts par le gouvernement, car ils ont fourni des rendements réguliers. Mais d’un autre côté, les fonds communs de placement, même s’ils ne comportent pas de rendement fixe ni de protection du capital, sont en train de devenir l’une des meilleures avenues d’investissement, même pour les nouveaux investisseurs.

Récemment, les gens ont commencé à se rendre compte qu’à un certain niveau, les fonds communs de placement donnent des rendements plus élevés que n’importe lequel des placements traditionnels. Ils savent désormais l’importance de la diversification, une gestion professionnelle, une réglementation stricte, une meilleure efficacité fiscale, etc. sont plus que suffisants pour vaincre les inquiétudes à court terme créées par la volatilité des marchés. En raison de cela, l’industrie des fonds communs de placement dans le pays a connu une croissance incroyable, en particulier au cours des 10 dernières années. Selon les dernières données AMFI publiées le 31 mars 2021, l’industrie indienne des MF a Rs 31,42 lakh crore AUM, 9,79 crore folios et 3,73 crore actifs SIP comptes. Les chiffres augmentent régulièrement.

Un investisseur ordinaire doit se préparer avant de décider d’investir de l’argent dans des fonds communs de placement. Il doit être parfaitement clair sur son objectif d’investissement, la période pendant laquelle il peut rester investi et surtout la capacité de prise de risque dont il dispose en tant qu’investisseur. L’âge, le niveau de revenu, les engagements financiers familiaux, etc. sont quelques facteurs qui déterminent le niveau de tolérance au risque d’un individu. Sur la base de l’appétit pour le risque, les investisseurs peuvent être globalement classés en trois.

Un investisseur agressif est un individu qui sera prêt à continuer de rester investi sur le marché indépendamment de ses fluctuations. Ils sont prêts à rester sur le marché pendant longtemps car ils sont convaincus que les fonds communs de placement d’actions sont la meilleure avenue d’investissement à long terme. Un jeune salarié avec un bon revenu régulier et sans engagement financier peut être considéré comme un exemple d’investisseur agressif.

Un investisseur modéré est une personne consciente du risque de marché mais disposée à accepter un certain niveau de risque de marché pour rechercher des rendements à long terme plus élevés. Ils seront même prêts à conserver leur investissement pendant une période de 3 à 5 ans. Un père de famille d’âge moyen avec un revenu stable et ayant des objectifs financiers à long terme dans la vie peut être un exemple d’investisseur modéré.

Un investisseur conservateur est un individu qui veut que son argent fructifie mais ne veut pas risquer son investissement principal. Ils sont heureux d’obtenir des rendements juste au-dessus des instruments sans risque comme la banque FD. Une personne qui approche de sa retraite ou un retraité ayant de nombreux engagements familiaux est considéré comme un investisseur conservateur.

Idéalement, un investisseur devrait d’abord découvrir la catégorie à laquelle il appartient, puis développer un portefeuille modèle en sélectionnant des régimes appropriés parmi les différentes catégories de fonds communs de placement. La présence de divers régimes dans le portefeuille modèle apportera une diversification qui est essentielle pour les investissements dans les fonds communs de placement.

Maintenant, voici quelques plans de fonds communs de placement qui ont bien performé dans les moments difficiles ainsi que pendant la reprise en 2020 et pourraient être envisagés pour un investissement au cours du nouvel exercice. Les ratios clés, les rendements glissants pour différentes périodes, la cohérence des performances, etc. sont pris en compte pour la sélection.

Les lecteurs peuvent noter qu’il existe de nombreux autres programmes performants disponibles sur le marché. Ici, nous avons appliqué les critères de sélection ci-dessus et en avons sélectionné quelques-uns.

* Avant de vous lancer dans les différentes catégories de plans d’actions mentionnées ci-dessous, veuillez avoir une idée de base sur la capitalisation boursière et comment SEBI définit les sociétés à grande capitalisation, à moyenne capitalisation et à petite capitalisation.

En termes simples, la capitalisation boursière est la valeur marchande totale des actions en circulation d’une entreprise. Par exemple, la société A a 10 parts de lakh sur le marché et la valeur marchande par action est de Rs 50. Ensuite, la capitalisation boursière de la société serait de 1000000 * 50 = Rs 5 crore.

Sur la base de la taille de la capitalisation boursière, SEBI a classé les sociétés dans les catégories Large cap, Mid cap et Small cap.

Large capitalisation: entreprises classées de 1 à 100

Moyenne capitalisation: rangs de 101 à 250

Small cap: à partir de 251 en termes de capitalisation boursière

FONDS DE GRANDE CAPACITÉ

L’investissement minimum en actions et instruments liés aux actions des sociétés à grande capitalisation sera de 80% du total des actifs. Le repos est à la discrétion du gestionnaire de fonds. Le segment des grandes capitalisations comprend les grands géants des entreprises indiennes. Ils sont considérés comme les paris sur les actions les plus sûrs et présentent le moins de volatilité des cours des actions pendant les incertitudes du marché. Ils conviennent aux investisseurs novices et à ceux qui détiennent une allocation prudente en actions.

FONDS GRANDS ET MIDCAP

Investissement minimum en actions et instruments liés aux actions des sociétés à grande capitalisation – 35% du total des actifs. Investissement minimum en actions et instruments liés aux actions des actions de moyenne capitalisation – 35% du total des actifs. L’exposition aux moyennes capitalisations ainsi que le portefeuille discrétionnaire restant de 30% augmenteront le ratio risque-rendement du régime au-dessus de la pure grande capitalisation. Les investisseurs à moyen et long terme ayant de meilleurs niveaux de tolérance au risque pourraient choisir ce programme. En termes de risque et de récompense, cette catégorie se situe au-dessus des grandes capitalisations et en dessous des multi-capitalisations.

FONDS MID CAP

Investissement minimum en actions et instruments liés aux actions de sociétés à moyenne capitalisation – 65% du total des actifs. L’exposition de 65% aux moyennes capitalisations la rend plus risquée que les grandes capitalisations. Par conséquent, on ne peut pas compter sur des valeurs moyennes pour des objectifs à court terme. L’investisseur peut choisir cette catégorie pour des objectifs à long terme comme la retraite.

FONDS À PETITE PAC

Investissement minimum en actions et instruments liés aux actions des sociétés à petite capitalisation – 65% du total des actifs. Les fonds à petite capitalisation présentent généralement un risque-rendement élevé et sont donc utilisés pour des objectifs à long terme. La volatilité à court terme est une nature inhérente à cette catégorie et ne devrait pas affecter vos décisions d’investissement à moins que vous n’ayez atteint votre objectif d’investissement.

FONDS FLEXICAP

Les fonds flexi cap doivent détenir au moins 65% de leur portefeuille en actions et instruments liés aux actions. Il s’agira d’un programme d’actions dynamique ouvert investissant dans des actions de grande, moyenne et petite capitalisation. Choisissez d’investir dans ce fonds en examinant les références du gestionnaire de fonds plutôt qu’en regardant le portefeuille, car la répartition des actions entre les capitalisations peut changer à tout moment.

FONDS AVANTAGE ÉQUILIBRÉS

Les fonds Balanced Advantage sont de nature hybride, ce qui signifie qu’ils sont libres de gérer leur exposition aux actions et aux titres de créance sans plafonnement ni limite d’exposition minimale du SEBI. Les décisions d’achat et de vente ainsi que les décisions de constitution de portefeuille se font selon des modèles prédéfinis. Par conséquent, même s’il ne produit pas de rendement élevé, le système tente de gérer efficacement la volatilité.

(Source: Recherche sur les fonds communs de placement, Geojit Financial Services Ltd)

(La colonne vide indique que le régime n’a pas franchi l’année d’existence respective)

Comme mentionné au début, nous avons essayé d’inclure ici certains des systèmes les plus performants appartenant à des catégories importantes de l’industrie des fonds communs de placement. Vous pouvez investir dans les programmes mentionnés ci-dessus en préparant / construisant votre propre portefeuille qui convient à votre âge, à votre objectif d’investissement et à votre appétit pour le risque. Idéalement, une allocation de dette plus élevée pour les objectifs à court terme et une allocation élevée de capitaux propres vers des objectifs à long terme pour de meilleurs résultats.

Laissez votre richesse grandir avec le temps.

(Par Jeevan Kumar, responsable du conseil en investissement chez Geojit Financial Services)

(Avis de non-responsabilité: Ces fonds communs de placement ont été recommandés par Geojit Financial Services. Bien qu’ils aient pu être prudents lors de la sélection de ces fonds, les lecteurs sont invités à consulter leur conseiller financier avant d’investir dans l’un de ces fonds.)

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.