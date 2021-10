Top 15 des DApps Binance Smart Chain par les utilisateurs actifs

Les 15 meilleurs DApps Binance Smart Chain par les utilisateurs actifs sont PancakeSwap, Alien worlds.

Les meilleurs DApps pour l’année 2021 que vous devez examiner. Mais avant tout, nous discuterons de DAPPS, DeFi Coins. Ce sont des actifs numériques qui peuvent être achetés, vendus et échangés à l’aide de solutions décentralisées connues sous le nom de DApps. Ces tickets sont générés par le peuple par le peuple, sans droit de veto de l’autorité.

Liste des 15 meilleures pièces et solutions Defi pour 2021

DeFi est comparable au système financier en ce qu’il est peer-to-peer et dépend d’une monnaie décentralisée connue sous le nom de crypto-monnaies ainsi que des services décentralisés sont connus sous le nom de DApps pour permettre les paiements.

Les pièces DeFi sont distribuées sur blockchain dans un environnement inclusif utilisant des structures modulaires immunisées contre la censure. Ces devises peuvent être liées au dollar américain, varier en fonction des forces du marché ou être modifiées automatiquement en fonction des variations de coûts, et un processus est connu pour se produire à un niveau inférieur.

Et maintenant, les 15 meilleurs DAPPS BSC sont

1. PanecakeSwap

2. Mondes extraterrestres

3. Terres éclatées

4. Arc8

5. Uniswap

6. Actifs atomiques

7. OpenSea

8. Blocs Galaxy

9. Uniswap V3

10. Échange rapide

11. Boîte NFT Fermier

12. ApeSwap

13. Hautes terres

14. Marché atomique

15. Dés sérieux

Et toutes ces pièces DApp sont les mieux classées du marché.

Le financement décentralisé, ou Defi, est un secteur en expansion rapide des marchés des capitaux. Defi, qui repose sur une blockchain publique, propose des applications logicielles capables d’éliminer les intermédiaires dans les opérations monétaires, permettant de fournir des services financiers, notamment des prêts hypothécaires et des investissements, à des prix réduits.

Defi dispose désormais d’une industrie importante et en expansion pour les échanges cryptographiques et les paiements dans des devises telles que Bitcoin. Par conséquent, la majorité de cette action est encore canalisée via des acteurs centralisés.