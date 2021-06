Top 15 des émissions pour enfants sur Hulu 2021

Alors que Hulu s’est imposé comme l’un des meilleurs services de streaming pour le contenu original et l’accès le lendemain aux séries en cours, c’est également un endroit idéal pour trouver du contenu frais pour les jeunes téléspectateurs dans votre maison. Dans cet esprit, nous avons compilé une liste des 15 meilleures émissions pour enfants sur Hulu en ce moment.

En plus de sa liste impressionnante de Hulu Originals, la médiathèque de Hulu comprend une sélection variée de contenu animé et d’action en direct approprié pour toute la famille.

Spectacles d’animation pour enfants

En plus d’offrir une poignée d’originaux animés exclusifs, Hulu constitue une impressionnante collection de dessins animés nouveaux et classiques diffusés à l’origine sur d’autres réseaux. Voici cinq des meilleures émissions animées pour enfants sur Hulu en ce moment:

Animanes

Source : BM

Animaniacs est une émission de variétés de dessins animés qui présente aux enfants The Warner Brothers et The Warner Sister, Dot. Profitez de 99 épisodes classiques du début des années 90, ainsi que d’une toute nouvelle saison exclusive à Hulu.

Madagascar : un peu sauvage

Source : DreamWorks

Inspiré de la célèbre franchise de films de Madagascar, Madagascar: A Little Wild est une série de comédie musicale en CG qui suit les jeunes amis animaux Alex, Marty, Gloria et Melman, qui résident dans l’habitat de sauvetage du zoo de Central Park à New York.

Razmoket

Source : Nickelodeon

Préparez-vous pour le redémarrage des Razmoket sur Paramount+ en revisitant la série OG Razmoket sur Hulu. Le classique animé suit les mésaventures hilarantes des bébés copains Tommy, Chuckie, Phil et Lil alors qu’ils apprennent des leçons de vie et font preuve d’esprit avec la cousine aînée espiègle de Tommy, Angelica.

Teen Titans Go!

Source : Réseau de dessins animés

Les super-héros peuvent aussi être super drôles, comme le prouve Teen Titans Go !, qui plonge les jeunes super-héros dans une sitcom surréaliste. Regardez Robin, Beast Boy, Cyborg, Starfire et Raven apprendre à se battre et à vivre dans des circonstances folles.

Trolls : TrollsTopia

Source : DreamWorks

Trolls: TrollsTopia se déroule après les événements de Trolls: World Tour et trouve Poppy réunissant des délégués des tribus Country Western, Classique, Funk, Techno et Hard Rock pour vivre ensemble dans un nouveau village appelé TrollsTopia.

Spectacles pour enfants en direct

L’une des meilleures façons de mélanger la consommation télévisuelle de vos enfants est d’ajouter des séries d’action en direct. Voici un aperçu des meilleures émissions pour enfants en direct sur Hulu en ce moment.

le mec parfait spectacle

Source : Nickelodeon

Le Dude Perfect Show suit les cinq gars derrière la chaîne YouTube virale Dude Perfect alors qu’ils font équipe avec des invités célèbres et travaillent sur leur prochaine vidéo de bataille à leur siège à Frisco, au Texas.

Fins

Source : Télévision CBC

Se déroulant en 2041, la série de science-fiction canadienne Endlings suit quatre enfants en famille d’accueil qui apprennent qu’ils ne sont pas seuls dans l’univers après la disparition du dernier éléphant sur Terre.

Trouvez-moi à Paris

Source : Cottonwood Media

Find Me in Paris suit une princesse russe et étudiante à l’École de ballet de l’Opéra de Paris nommée Lena Grisky qui voyage accidentellement dans le temps jusqu’à nos jours. Elle doit trouver l’équilibre entre s’intégrer et se cacher des dangereux collectionneurs de temps.

KC infiltré

Source : Disney Channel

KC Undercover met en vedette Zendaya dans le rôle du lycéen KC Cooper, qui est recruté pour devenir le plus récent agent secret du gouvernement. Rejoignez KC alors qu’elle utilise son intelligence et sa collection de gadgets de haute technologie pour des missions secrètes et des devoirs difficiles.

Ryan’s World Specials présenté par pocket.watch

Source : pocket.watch

Ryan’s World Specials suit la star de YouTube Ryan et ses amis Gus le Gummy Gator et Combo Panda alors qu’ils examinent des jouets, relèvent des défis extrêmes et font la démonstration d’une variété d’expériences scientifiques adaptées aux enfants.

Des spectacles pour toute la famille

L’un des plus grands défis au sein des familles est de trouver un contenu adapté aux enfants qui soit également agréable pour les parents. Voici une collection des meilleures émissions pour enfants animées et en direct sur Hulu qui sont amusantes pour les téléspectateurs de tous âges.

Salut Arnold !

Source : Nickelodeon

Salut Arnold ! suit les aventures d’Arnold et de son ami Gerald alors qu’ils naviguent dans la vie d’enfants dans la grande ville. Arnold a aussi un cochon de compagnie nommé Abner qui aime manger… du bacon ?

Championnat de pâtisserie pour enfants

Source : Réseau alimentaire

Kids Baking Championship suit un groupe des meilleurs enfants boulangers du pays alors qu’ils s’affrontent dans une série de défis délicieux et sont critiqués par des célébrités telles que Duff Goldman et Valerie Bertinelli.

MasterChef Junior

Source : RENARD

Les concours de cuisine sont très populaires et MasterChef Junior met la cuisine des enfants au premier plan. Le célèbre chef Gordon Ramsay encadre et juge les enfants à travers des tests et des défis pour préparer des plats incroyables.

Sauvé !

Source : Dodo Kids

Sauvé ! est hébergé par un enfant et un vrai sauveteur de chiens nommé Roman, qui met chaque semaine en lumière une nouvelle et incroyable histoire de sauvetage d’animaux.

Steven Univers

Source : Réseau de dessins animés

Steven Universe raconte les épreuves et les tribulations d’un garçon nommé Steven, qui est le “petit frère” ennuyeux d’une équipe de gardiens magiques connue sous le nom de Crystal Gems. Steven Universe Future, la série de suites d’une saison, est également diffusée sur Cartoon Network ou via Hulu + Live TV.

Les émissions pour enfants Hulu qui sont le Tip-Top

Les meilleures émissions pour enfants devraient divertir les téléspectateurs de tous âges, et c’est là que Hulu excelle. Dans le même esprit que d’autres dessins animés classiques de Warner Bros. comme Looney Toons, Animaniacs est amusant à la fois pour les enfants et les parents. Alors que les épisodes plus anciens présentent une poignée de références culturelles datées des années 90, les blagues et les intrigues sont suffisamment intemporelles pour que les rires continuent. Et si la pertinence culturelle est au sommet de vos priorités, les nouveaux épisodes satisferont plus que vos goûts.

Si vos enfants sont facilement distraits ou si vous recherchez un contenu un peu plus excitant, les défis présentés dans The Dude Perfect Show pourraient être un meilleur choix pour votre foyer. De plus, les expériences scientifiques présentées sur Ryan’s World Specials pourraient être un bon moyen de passer le temps cet été.

Hulu propose également une variété de séries amusantes à regarder ensemble pour les enfants et leurs parents. Et c’est là que des émissions comme Hey Arnold, Kids Baking Championship et Rescued! entrer en jeu.

Vous n’êtes pas abonné à Hulu ? Aucun problème! Inscrivez-vous à l’essai gratuit de Hulu pour voir si c’est le service de streaming pour vous. Vous pouvez également vous inscrire au Disney Bundle, qui combine Hulu avec Disney + et ESPN +, qui commence à seulement 13,99 $ par mois.

