Top 15 des prix des crypto-monnaies pour les investisseurs en 2021

Prix ​​des crypto-monnaies en 2021 : les prix de plusieurs actifs cryptographiques ont littéralement bondi de façon astronomique cette année.

Top 15 des prix des crypto-monnaies en 2021: Presque tous les principaux actifs cryptographiques ont apporté de gros rendements aux investisseurs en 2021. Malgré l’extrême volatilité des marchés de la cryptographie tout au long de l’année, les investisseurs à long terme (hodlers) ont réalisé des gains importants cette année.

Bitcoin, qui est également souvent appelé l’équivalent numérique de l’or, a continué de rester le principal actif cryptographique par capitalisation boursière. Même s’il y a eu plusieurs occasions au cours de l’année, lorsque le prix du Bitcoin a connu de fortes baisses, il semble prêt à terminer l’année à un niveau élevé par rapport à son prix de début d’année.

Selon les données disponibles au moment de la rédaction de ce rapport sur CoinmarketCap, le prix du Bitcoin au 1er janvier 2021 était de 29 131 $. Son prix aujourd’hui est de 49 104 $. Cela montre que la richesse d’un investisseur aurait augmenté de 68,56 % s’il était resté investi dans Bitcoin depuis le début de l’année.

Autres prix des crypto-monnaies

Les prix de plusieurs autres pièces ont fait un bond astronomique, littéralement.

Le prix de Binance Coin, qui est répertorié comme le troisième plus grand actif crypto sur CoinmarketCap, a augmenté de 1292 %, passant de seulement 38 $ le 1er janvier 2021 à 543 $ le 16 décembre 2021.

LIRE AUSSI | Investir et oublier est-il le meilleur moyen de créer de la richesse ?

Au cours de la même période, le prix du crypto-actif indien Polygon (MATIC) a bondi de 13263,3 %, passant de 0,01781 $ à 2,38 $.

Le prix de la pièce Avalanche (AVAX), qui est classée 10e sur CoinmarketCap, a bondi de 2825%, passant de 3,66 $ à 107 $ du 1er janvier 2021 au 16 décembre 2021. (Voir le tableau ci-dessous pour les 15 autres principales pièces)

Top 15 des piècesPrix ​​au 01-01-2021Prix ​​au 16-12-2021Bitcoin (BTC)29 131 $49 104 $Ethereum (ETH)730 $4 080 $Binance Coin (BNB)38 $543 $Tether (USDT)1 $Solana (SOL)1,80 $186$Cardano (ADA)0,17 $1,32 $USD Coin (USDC)0,90 $1XRP0,23 $0,83$Polkadot ) 8,30 $ 27,54 $ Avalanche (AVAX) 3,66 $ 107,05 $ Terra (LUNA) 0,64 $ 65,23 $ Dogecoin (DOGE) 0,005685 $ 0,18 $ Shiba Inu (SHIB) 0,00000000001 $ 0,00003405 $

Plusieurs bourses indiennes ont également signalé une augmentation massive des volumes de transactions cette année. Le principal échange cryptographique WazirX a enregistré un volume de transactions record de plus de 43 milliards de dollars en 2021, une croissance de 1735 % par rapport à 2020. L’échange a également enregistré une augmentation significative des inscriptions d’utilisateurs et a franchi une base d’utilisateurs de 10 millions.

LIRE AUSSI | Est-il vraiment possible d’interdire complètement la crypto-monnaie en Inde ?

Bitcoin (BTC), Tether (USDT), Shiba Inu (SHIB), Dogecoin (DOGE), WazirX Token (WRX) et Matic (MATIC) étaient les cryptos les plus échangés sur la bourse WazirX cette année.

Les sauts astronomiques des prix des crypto-monnaies se poursuivront-ils ?

Il est vrai que les prix de plusieurs actifs cryptographiques ont connu des sauts massifs en 2021. Mais la tendance pourrait ne pas rester la même l’année prochaine. Les experts sont d’avis que les prix pourraient se stabiliser l’année prochaine avec une maturité croissante sur les marchés de la cryptographie.

Pendant ce temps, le gouvernement indien prévoit également de présenter bientôt un projet de loi visant à réglementer les actifs cryptographiques et les échanges opérant dans le pays. On s’attend à ce que les lois sur la cryptographie aident à lever plusieurs incertitudes pour les investisseurs.

(Les crypto-monnaies sont des actifs non régularisés en Inde. Y investir peut être risqué. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir dans des crypto-monnaies.)

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.