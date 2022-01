Top 20 des marchés NFT où vous pouvez acheter et vendre des objets de collection numériques

Source : AdobeStock / metamorworks

Les jetons non fongibles (NFT) sont (encore) à la hausse, de nouveaux marchés apparaissent presque chaque semaine pour répondre à la demande croissante. Cela peut rendre difficile pour les nouveaux arrivants de savoir où acheter et vendre en toute sécurité des biens virtuels et de l’art cryptographique.

Lisez la suite pour découvrir une liste des 20 principaux marchés NFT sur diverses blockchains où vous pouvez acheter et vendre des objets de collection numériques.

Mer ouverte

OpenSea est le marché NFT original et de loin le plus grand. La plate-forme basée à New York vous permet d’acheter et de vendre des NFT allant des objets et objets de collection du jeu aux illustrations, cartes à collectionner, noms de domaine, mondes virtuels, etc.

Bizarre

Rarible est une plate-forme NFT communautaire qui fonctionne sur la blockchain Ethereum (ETH). La plate-forme vous permet d’acheter, de vendre et de frapper une large gamme d’art numérique et d’objets de collection.

Le marché offre une interface utilisateur simple. Vous pouvez répertorier NFT sur la plate-forme à l’aide du jeton Rarible (RARI).

super rare

SuperRare est un marché NFT basé sur Ethereum qui présente une large gamme d’objets d’art et de collection de haute qualité. L’interface utilisateur de la plate-forme est livrée avec de superbes GIF et des enchères en direct.

SuperRare offre à ses utilisateurs une expérience presque sociale avec un contenu sélectionné en fonction de leurs préférences. La plate-forme travaille en étroite collaboration avec des artistes pour s’assurer que l’art et les médias cryptographiques de haute qualité sont répertoriés sur leur marché.

Fondation

Foundation est une plate-forme NFT communautaire qui permet aux artistes de frapper et de vendre leurs NFT. La plateforme a enregistré de nombreuses ventes très médiatisées, dont le célèbre Nyan Cat NFT, le premier art cryptographique d’Edward Snowden, et bien d’autres. Le Nyan Cat NFT a été vendu à la Fondation pour plus de 800 000 $.

Passerelle astucieuse

Nifty Gateway est une plate-forme NFT de premier plan basée à New York qui permet aux utilisateurs de vendre NFT sur la plate-forme en utilisant des dollars américains. La plate-forme est soutenue par Gemini, un important échange de crypto-monnaies réglementé aux États-Unis.

Nifty Gateway lance des objets de collection et des supports d’artistes via une fonction de lancement à durée limitée. De plus, la plate-forme permet aux utilisateurs de suivre le calendrier de lancement des gouttes NFT via une minuterie.

Fait intéressant, la plate-forme permet aux artistes de décider du taux de redevance qu’ils reçoivent des ventes secondaires. Nifty facturera des frais de 5 % pour chaque vente secondaire.

Imprimable

Mintable est une place de marché NFT qui permet aux utilisateurs de frapper, acheter et vendre NFT. Fondée en 2018, la plate-forme basée à Singapour prend en charge les NFT basés sur Ethereum et Zilliqa (ZIL).

Les utilisateurs peuvent acheter diverses catégories NFT sur Mintable, notamment des œuvres d’art et des objets de collection, des articles de jeu et de la musique. Les éléments de deck sont en outre classés comme normaux, fixes et imprimables.

Il existe des fonctionnalités supplémentaires dans Mintable, telles que des magasins personnalisés et des packages publicitaires, accessibles en passant au plan Pro. Créer votre propre NFT est facile sur la plate-forme.

Lieu des fabricants

Makers Place est une place de marché NFT sur invitation uniquement pour les créateurs numériques, qui vise à créer une communauté de créatifs talentueux.

Fondée en 2018, la NFT Marketplace basée à San Francisco dispose d’une fonction d’entiercement et facture des frais de 15 % sur tous les achats d’ETH. Les paiements secondaires des ventes peuvent être effectués à l’aide de cartes de crédit.

Comme Nifty Gateway, la plate-forme publie périodiquement de nouvelles versions NFT et a reçu plusieurs versions mémorables de T-Pain et Shakira. Au début de 2021, la plate-forme Makers Place s’est temporairement arrêtée lorsqu’elle a lancé une collection de NFT de l’artiste crypto Beeple.

Empiler l’art

Stacks Art est une place de marché NFT qui fonctionne sur la blockchain Stacks (STX), permettant aux NFT d’être sécurisés par la blockchain Bitcoin (BTC). Sur la plate-forme, les utilisateurs peuvent explorer, acheter et vendre des objets de collection numériques d’une variété de créateurs. Ils doivent utiliser un portefeuille Hiro pour se connecter au marché.

En répertoriant une collection sur la plateforme, vous pouvez gagner une redevance sur chaque vente secondaire. Stacks Art facturera une commission de 2,5% pour chaque vente secondaire de NFT.

STX NFT

STX NFT est un autre marché important sur Stacks, qui vous permet de répertorier les bitcoins NFT, qui sont devenus plus populaires au cours de la dernière année.

Les versions Stacks NFT sont de plus en plus courantes et les prix du marché des collections populaires montent en flèche pour atteindre des évaluations impressionnantes.

Byzance

Byzantion est une autre nouvelle place de marché NFT qui a été lancée pour fournir aux utilisateurs de Stacks une plate-forme facile à utiliser pour acheter, vendre et créer une collection NFT protégée par Bitcoin.

Origine connue

KnowOrigin est un marché NFT sélectionné qui offre une expérience de visionnage mature aux utilisateurs. La plate-forme évite les aspects farfelus de la scène NFT en se concentrant sur la liste des crypto-arts de qualité.

AirNFT

AirNFTs est une place de marché construite sur Binance Smart Chain (BSC) qui permet aux utilisateurs d’acheter et de vendre des NFT. Selon le site, la plateforme a frappé environ 200 000 NFT.

La Binance Coin (BNB) de l’échange de crypto-monnaie et le jeton de la plate-forme, AIRT, peuvent être utilisés comme devises sur le marché, et les utilisateurs peuvent profiter de la fonction de rampe de lancement d’AirNFT pour faire connaître leur collection si vous êtes un artiste qui cherche à vendre NFT .

tofuNFT

tofuNFT est une place de marché NFT sur Binance Smart Chain qui permet l’achat et le trading d’art cryptographique. La plateforme a été conçue par SCV.Finance (SCV) et peut être implémentée sur d’autres blockchains comme Polygon (MATIC). La plate-forme offre une expérience utilisateur supérieure à celle du marché SCV.Finance NFT, aujourd’hui disparu.

tofuNFT fue diseñado para satisfacer las necesidades de los creadores de NFT y ofrece a los equipos de creadores lo más destacado en la página de inicio, un filtro avanzado y un mecanismo de búsqueda, el intercambio de regalías para equipos con volúmenes superiores a BNB 50 y attention au client.

Pays au trésor

Treasureland est un protocole NFT multi-chaînes qui prend en charge la frappe, l’émission et la mise aux enchères NFT. Il offre une expérience sociale en connectant les créateurs, les utilisateurs et les consommateurs NFT de manière décentralisée.

ITAM

ITAM est une place de marché NFT soutenue par Binance Smart Chain qui permet aux utilisateurs d’échanger des NFT et fournit une plate-forme d’interopérabilité multi-chaînes.

Le marché dispose d’un système de filtrage unique qui permet aux utilisateurs de se limiter facilement aux articles qu’ils souhaitent acheter. Par exemple, ils peuvent rechercher des NFT récemment frappés, récemment vendus, des prix inférieurs, etc.

Solanart

Solanart est une place de marché NFT sélectionnée offrant une sélection relativement limitée de NFT à vendre. La plate-forme a récemment connu une augmentation du volume des transactions à partir de collections telles que Degenerate Ape Academy, Aurory et SolPunks.

Solsea

Solsea est la première plate-forme de frappe de NFT qui permet aux créateurs d’incorporer des licences de droit d’auteur dans NFT. Vous pouvez répertorier, créer et échanger des NFT sur la plate-forme en solana (SOL), tether (USDT) et en USD (USDC) et avec des frais réduits. Une caractéristique importante de Solsea est qu’un créateur peut rendre sa collection visible au public ou la définir comme privée.

Pour chaque NFT entièrement créé, Solsea calcule le rang de rareté, le score et les statistiques de trait.

Marché DigitalEyes

DigitalEyes Market est une plate-forme NFT ouverte à Solana qui propose une large gamme de NFT aux acheteurs et fournit une plate-forme aux créateurs pour répertorier leurs objets de collection. La plate-forme facture des frais de service de 2,5% lors de la vente d’un NFT et un pourcentage de redevance. Ce dernier taux est fixé par le créateur au moment de la frappe. DigitaEyes est actuellement en mode bêta.

Marché atomique

AtomicMarket est un marché NFT à liquidité partagée où les utilisateurs peuvent lister un NFT sur un marché et il apparaîtra sur tous les autres marchés Atomic. La plate-forme facture des frais de 2% pour les ventes et les enchères. En outre, un créateur peut spécifier le montant d’argent qu’il souhaite recevoir pour chaque vente.

objkt.com

objkt.com est l’une des plus grandes places de marché NFT du réseau Tezos (XTZ). L’objectif de la plateforme est de fournir des outils permettant à la communauté d’acheter et d’échanger plus facilement des NFT sur Tezos.

objkt.com facture des frais minimum de 0,0011 XTZ aux utilisateurs pour inclure l’art cryptographique sur la plate-forme. Des frais de 2,5% sont également facturés sur les transactions réussies. Les utilisateurs peuvent se connecter à la plate-forme à l’aide de n’importe quel portefeuille compatible Tezos , comme Gelleon, Kukai Oui Umami .

