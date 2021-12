Top 3 des altcoins à acheter en baisse alors que les crypto-monnaies reculent

Les prix des crypto-monnaies ont subi un grave revers cette semaine après leur remontée au cours du week-end de Noël. On ne sait pas pourquoi cela s’est produit lorsque Bitcoin est passé de 52 000 $ à environ 47 000 $. Sa capitalisation boursière totale est passée de 2 600 milliards de dollars à environ 2 400 milliards de dollars. Cet article examinera les 3 meilleurs altcoins pour acheter le plongeon.

Polygone

Le prix de Polygon (MATIC) a baissé d’environ 2% le jour dernier. Il se négocie à 2,58 $, ce qui est proche de son plus haut historique.

Polygon est un réseau de couche 2 qui aide les développeurs à optimiser leurs applications Ethereum. De nombreux développeurs envisagent également de créer leurs applications directement sur la plate-forme.

En conséquence, Polygon a récemment connu une croissance significative, le nombre d’applications DeFi dans son écosystème étant passé à 149 et la valeur totale verrouillée (TVL) est passée à 5,5 milliards de dollars. L’ajout récent le plus populaire au réseau était Uniswap, l’une des plus grandes plates-formes DeFi au monde.

De plus en plus d’applications migrent vers Polygon. Cela signifie qu’il est possible que le prix de Polygon continue de croître à court terme.

Terre

Terra (LUNA) est un projet de blockchain sud-coréen qui a récemment connu une croissance explosive. Le réseau permet aux développeurs de créer des applications comme l’industrie DeFi.

Alors que Terra n’a que 13 applications dans son écosystème, elles ont un TVL de 18,1 milliards de dollars. Cela en fait la deuxième plus grande plate-forme après Ethereum. Il est encore plus gros que des noms populaires comme Solana et Binance Smart Chain.

Terra est également connu pour ses pièces stables. La plus populaire d’entre elles est TerraUST, qui est devenue la quatrième plus grosse pièce au monde. Par conséquent, à mesure que son adoption se développe, il est possible que le prix de Terra rebondisse.

Fantome

Fantom (FTM) est un autre tueur d’Ethereum qui est également populaire auprès des développeurs. La société aide également les développeurs à créer des applications décentralisées. Récemment, il a vu le nombre d’applications dans son écosystème passer à 102 et son TVL à 5,79 milliards de dollars. Cela en a fait la sixième plus grande plate-forme de construction DeFi au monde.

Le prix de Fantom a considérablement augmenté ces derniers jours, portant sa capitalisation boursière totale à plus de 5,87 milliards de dollars. Au fur et à mesure que sa popularité augmente, il y a une chance que son prix rebondisse.

Le post Top 3 des Altcoins à acheter chutent alors que les crypto-monnaies se retirent est apparu en premier sur Invezz.