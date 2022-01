Top 3 des altcoins avec un catalyseur

Les prix des crypto-monnaies ont chuté cette année en raison des inquiétudes concernant un resserrement de la Fed qui ont contrarié les investisseurs. Bitcoin a chuté à environ 42 000 $ tandis que la capitalisation boursière totale de la plupart des crypto-monnaies a chuté à environ 2,1 billions de dollars. Voici donc les meilleures crypto-monnaies à acheter qui ont un catalyseur.

Ethereum

Le prix d’Ethereum a chuté d’environ 35% par rapport à son plus haut historique et se négocie actuellement à son plus bas niveau depuis le 2 octobre.

La baisse est principalement due au fait que la Fed va continuer à s’ajuster et à mettre en œuvre environ 3 hausses de taux cette année. En outre, certains investisseurs craignent que de nombreux tueurs d’Ethereum comme Terra et Solana ne commencent à gagner des parts de marché.

Pourtant, il existe un catalyseur majeur qui est susceptible de faire monter le prix de l’ETH. Les développeurs d’Ethereum travaillent actuellement d’arrache-pied pour faire passer le réseau de la technologie de preuve de travail à la technologie de preuve de mise.

Cette transition résoudra certains des plus grands défis auxquels Ethereum est confronté. Par exemple, vous augmenterez votre vitesse et réduirez votre empreinte carbone. Par conséquent, il est possible que la paire ETH/USD fonctionne bien avant la transition.

Historiquement, Ethereum a tendance à fonctionner bien avant une mise à jour majeure. Par exemple, en 2021, il est passé devant le hard fork de Londres. Il a également augmenté en 2020 avant le lancement de l’ETH 2.0.

PRÈS

NEAR (NEAR / USD) est un projet de blockchain à croissance rapide qui gagne en popularité. C’est un tueur d’Ethereum dont le prix a augmenté de plus de 887% par rapport à son plus bas niveau en octobre de l’année dernière. Il est même devenu l’une des plus grandes crypto-monnaies au monde, contestant le fait que son écosystème est un peu petit.

Le récent rassemblement pour le protocole NEAR s’est produit après que les développeurs ont publié la technologie de partitionnement Nightshade. Il s’agit d’une technologie qui divise les blocs en morceaux pour améliorer la vitesse.

Le catalyseur clé qui fera monter le prix de NEAR sera le lancement de la phase 1 du processus de déchiquetage.

Cosmos

Cosmos (ATOM / USD) est un projet de blockchain qui permet à différentes crypto-monnaies de coexister et d’interagir les unes avec les autres. C’est une plate-forme populaire qui est utilisée par des centaines de crypto-monnaies telles que Binance USD et LUNA.

Le prix du Cosmos a suivi une tendance à la hausse ces derniers mois. Le catalyseur qui pourrait le pousser plus haut est le prochain pont avec Ethereum. Ce pont aidera les applications créées avec la technologie Cosmos à communiquer avec celles créées avec Ethereum.

