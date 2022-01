Top 3 des altcoins qui pourraient monter en flèche en 2022

Les altcoins ont bien fonctionné en 2021 lorsque les crypto-monnaies se sont généralisées. Alors que le prix du Bitcoin a augmenté de moins de 150% en 2021, la plupart des altcoins tels que Terra, Solana et Shiba Inu ont augmenté de plus de 1 000 %. Cette tendance devrait se poursuivre jusqu’en 2022. Voici les trois principaux altcoins à surveiller en 2022.

avalanche

Avalanche (AVAX / USD) est un projet de blockchain relativement nouveau qui a été créé pour être une alternative à Ethereum. Il s’agit d’une plate-forme de preuve de participation qui est généralement plus rapide qu’Ethereum et d’autres réseaux de preuve de travail.

Avalanche a connu une forte croissance ces dernières années. C’est devenu une plate-forme de finance décentralisée (DeFi) préférée dont les applications ont une valeur verrouillée totale (TVL) de plus de 11,7 milliards de dollars.

Cela en fait la quatrième plus grande plate-forme au monde après Ethereum, Terra et Binance Smart Chain (BSc). Certaines des plus grandes plates-formes DeFi construites à Avalanche sont Aave, Trader Joe. Benqi et courbe. Cinq de ses plus grandes applications ont un TVL de plus d’un milliard de dollars.

Le prix d’Avalanche a bondi de près de 3 000% en 2021, les investisseurs applaudissant la croissance de son écosystème. Il est possible que le prix d’AVAX continue d’augmenter en 2022 à mesure que de plus en plus de personnes adoptent la technologie.

Cosmos

Cosmos (ATOM / USD) est un projet de blockchain populaire connu pour son protocole Inter-Blockchain Communication (IBC). Ce protocole permet de relier la communication des projets blockchain, qui fonctionnent souvent dans un environnement isolé.

Aujourd’hui, l’écosystème Cosmos compte plus de 260 applications. Ces réseaux ont plus de 170 milliards de dollars d’actifs numériques sous gestion. Certaines des plates-formes les plus populaires de l’écosystème Cosmos sont Binance Coin, KuCoin Token et Terra.

Le prix de Cosmos a augmenté de plus de 700% en 2021 et devrait continuer de croître en 2022 à mesure que de plus en plus de développeurs adopteront la plate-forme.

Fantome

Fantom (FTM / USD) est un autre tueur d’Ethereum qui est devenu relativement populaire ces derniers mois. C’est une plate-forme qui compte plus de 100 applications financières décentralisées (DeFi) qui ont une valeur verrouillée totale (TVL) de plus de 6,6 milliards de dollars. Certaines des applications les plus connues de la plate-forme sont Multichain, Tomb Finance, SpokySwap et Geist Finance, qui ont chacune un TVL de plus d’un milliard de dollars.

Le prix de Fantom a augmenté de plus de 15 000% en 2021 alors que la demande de tueurs Ethereum continuait d’augmenter. Le prix de la pièce fonctionnera probablement bien en 2022, car de plus en plus d’investisseurs et de développeurs adopteront le réseau.

Le post Top 3 des altcoins qui pourraient monter en flèche en 2022 est apparu en premier sur Invezz.