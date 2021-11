Top 3 des alternatives Ethereum en novembre 2021

Le prix de l’Ethereum (ETH / USD) a atteint un nouveau sommet historique mercredi alors que les investisseurs se sont précipités pour rechercher des couvertures contre l’inflation. Ces gains signifient que le prix d’Ethereum a augmenté de plus de 580% cette année. Cela lui permet de surpasser Bitcoin, qui a augmenté d’environ 130%. Pourtant, sous la surface, il existe des alternatives Ethereum populaires qui ont bien fonctionné cette année. Certains d’entre eux ont une trajectoire de croissance plus longue qu’Ethereum.

Solana (SOL)

Solana (SOL / USD) est un tueur d’Ethereum à croissance rapide. La plate-forme, qui était à peine inconnue au début de l’année, est devenue l’une des plus grandes plates-formes au monde. En fait, le prix de Solana a augmenté de plus de 12 000 % cette année. Cela a porté la capitalisation boursière totale des jetons SOL à plus de 72 milliards de dollars US.

Solana a vu la croissance de son écosystème se renforcer. Par exemple, selon DeFi Llama, la plate-forme compte environ 32 plates-formes DeFi qui ont une valeur verrouillée totale (TVL) de plus de 21 milliards de dollars. Il s’agit d’une reprise spectaculaire étant donné que le réseau principal de Solana a été mis en service en 2020.

Les développeurs aiment Solana pour sa vitesse. D’une part, il peut gérer environ 2 000 transactions par seconde (tps). Ethereum, en revanche, ne peut gérer que moins de 20 tps. Solana est également très évolutif et relativement moins cher à construire. En plus de cela, Solana est une bonne alternative à Ethereum car il a une longue trajectoire de croissance. Dans une récente note de sondage, les analystes interrogés par Solana ont déclaré s’attendre à ce que le prix de Solana augmente bientôt à plus de 1 000 $.

Avalanche (AVAX)

Avalanche (AVAX / USD) est une autre alternative à Ethereum qui devrait connaître une croissance spectaculaire dans les années à venir. Le réseau a été construit à partir de zéro en utilisant la technologie de preuve de participation. Il compte également des milliers de validateurs du monde entier.

Tout cela fait d’Avalanche un réseau incroyablement plus rapide qui peut gérer plus de 4 500 transactions par seconde. Il a également un objectif de transaction plus rapide et des milliers de nœuds.

Comme Solana, Avalanche a connu une croissance rapide. Le prix d’AVAX s’est redressé de plus de 2 800 % cette année. Dans le même temps, le nombre de plates-formes DeFi dans son écosystème est passé à 62, tandis que la valeur totale verrouillée a atteint plus de 10 milliards de dollars. Par conséquent, il est possible que le prix d’AVAX continue d’augmenter.

Kadena (KDA)

Kadena est un projet de blockchain relativement nouveau qui est devenu relativement populaire cette semaine. La plate-forme a été développée par d’anciens dirigeants de JP Morgan. Ces dirigeants étaient responsables de la création de JPM Coin, une crypto-monnaie que la banque utilise pour déplacer des milliards de dollars.

Kadena est un produit révolutionnaire qui a des vitesses plus rapides que la plupart des tueurs d’Ethereum. Il peut gérer plus de 480 000 transactions par seconde. Cela signifie qu’il peut être facilement mis à l’échelle à l’échelle mondiale. Dans le même temps, les développeurs ont déjà levé des millions de dollars, ce qui les aidera à soutenir le processus de développement.

