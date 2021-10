Top 3 des Carry Heroes à surveiller à TI 10

La méta de transport est quelque chose à espérer dans The International.

Le rôle de Safe Lane Carry verra de nouveaux héros intéressants. À mesure que le tournoi se rapproche, les héros du carry qui prévalent dans les jeux de niveau supérieur semblent être très différents de ceux que nous avons l’habitude de voir. Cela est dû aux correctifs et aux méta-changements. La plupart des exploitations agricoles typiques écartant les héros, examinons les héros qui peuvent dominer TI.

Méduse

Medusa offre une voie solide avec la plupart des héros de soutien. Si la voie est difficile, elle peut simplement exploiter des vagues rampantes rapidement à l’aide de son serpent mystique et de son tir fractionné, et se déplacer vers les camps secondaires. Dans les couloirs plus faciles, elle peut chercher à se coordonner avec son soutien afin de dominer l’offlaner. Medusa a un taux de victoire absurdement élevé dans les tranches 7k+, ce qui suggère qu’elle est l’un des meilleurs choix de la méta.

Medusa est difficile à ganker dans la voie de sécurité et cultive ses objets rapidement. Une fois qu’elle a son ensemble d’objets de base, son équipe peut chercher à atteindre des objectifs sur la carte. Sans un compteur approprié, les équipes ennemies peuvent perdre la partie. Cependant, la plupart de ses compteurs ne sont pas très bons dans la méta.

Minuscule

Tiny est un autre ajout intéressant à la méta des voies de sécurité. Il est un peu plus équilibré après avoir été nerfé récemment, mais se qualifie pour être un excellent carry. Tiny est particulièrement bon dans la tranche MMR la plus élevée, avec un taux de victoire sain de plus de 52,5% actuellement. Tiny peut devenir un grand laner s’il a un bon soutien avec lui. Il a un moyen fiable de sécuriser les derniers coups et de neutraliser les ennemis avec Tree Grab.

Tiny prend du retard en termes de vitesse d’attaque par rapport aux autres héros porteurs d’agilité sur les voies de sécurité. Cependant, avec les bons objets et buffs de l’équipe, il peut être efficace même en fin de partie. Le héros a besoin de très peu d’objets avant de pouvoir participer à des combats en équipe. Cependant, Tiny nécessite une gamme de héros appropriée pour être efficace dans les jeux.

Tisserand

Weaver est toujours un bon choix même après avoir reçu des nerfs dans les quelques patchs précédents. Il a un taux de victoire décent et est l’un des favoris dans le rôle de la voie sûre. Weaver est excellent dans la plupart des situations 1v1 dans les premières phases de la voie. Il se bat contre des équipes coordonnées qui peuvent l’étourdir ou le faire taire pendant plusieurs secondes, l’empêchant de lancer Time Lapse.

Manquant de sustain, Weaver est génial avec un Falcon Blade en début de partie. Il est extrêmement mobile et inflige des tonnes de dégâts, ce qui en fait une option viable pour la fin de partie.

Mentions honorables

Outre les meilleurs choix mentionnés ci-dessus, nous avons compilé une liste de héros qui peuvent également devenir les favoris du tournoi The International 10. Morphling avec un taux de victoire de plus de 51%, Naga Siren avec un faible nombre de jeux mais un taux de victoire de plus de 55%, Monkey King qui a également un taux de victoire décent dans les jeux MMR élevés et Faceless Void qui était génial dans la méta précédente, mais peut être un choix décent dans quelques situations.

Image vedette : Dota 2 Fandom