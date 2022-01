Top 3 des crypto-monnaies de confidentialité pour janvier 2022

Un objectif clé de l’industrie de la crypto-monnaie avait à voir avec la confidentialité. Satoshi Nakamoto et d’autres « évangélistes » de la crypto pensent que les monnaies fiduciaires font du mal en donnant trop de pouvoir aux agences gouvernementales. Pourtant, les crypto-monnaies populaires comme Bitcoin présentent des failles de confidentialité qui ont été violées par des acteurs comme le FBI. Jetons donc un œil au top 3 des crypto-monnaies de confidentialité à acheter.

Monero

Monero (XMR / USD) est la plus grande crypto-monnaie au monde axée sur la confidentialité. Il a une capitalisation boursière totale de plus de 4,5 milliards de dollars US, ce qui en fait la 45e plus grande crypto-monnaie au monde.

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Monero utilise un cryptage fort qui rend le suivi des transactions relativement impossible à quiconque. En fait, l’Internal Revenue Service (IRS) était profondément préoccupé par la devise qui a payé 600 000 $ pour que les gens cassent leur toile.

Cependant, le prix Monero n’a pas bien fonctionné ces derniers mois. Son prix a chuté d’environ 55% par rapport à son plus haut niveau en 2021. Son classement a également suivi une tendance à la baisse alors même que le volume de transactions de Monero a augmenté.

Cette lenteur des performances est en partie due au fait que Monero est un réseau de preuve de travail (PoW) et non une crypto-monnaie sexy. Contrairement à beaucoup d’autres, il fait rarement la une des journaux.

Décrété

Decred (DCR / USD) est une crypto-monnaie de premier plan axée sur la confidentialité combinant la technologie de preuve de travail (PoW) et de preuve de participation (PoS). Son mécanisme PoW a un BLAKE-256 a un algorithme et est exploité exclusivement par les mineurs ASIC. Il utilise également une technologie de preuve de participation qui garantit que les blocs doivent être vérifiés par 3 tickets ou plus.

Le prix de Decred s’est bien comporté en 2021, augmentant d’environ 100 %. Il a maintenant diminué d’environ 71% par rapport à son pic de 2021. Cette baisse a également traîné son classement parmi les crypto-monnaies. Pourtant, il y a une chance qu’il se rétablisse en janvier 2022.

ZCash

ZCash (ZEC / USD) est la deuxième plus grande pièce de confidentialité au monde après Monero. Il a une capitalisation boursière combinée de plus de 1,8 milliard de dollars. Il a atteint un sommet historique de 260 $ en 2021 et a ensuite effacé la plupart de ces gains et se négocie à 70 $.

ZCash utilise une approche simple pour augmenter la sécurité de votre réseau. Vous avez deux types de transactions, appelées t et z. Les adresses Z commencent par az, tandis que les transactions t commencent par un t. Une transaction de Z à Z apparaît sur la blockchain publique, mais les adresses et la note ne sont pas visibles. Une transaction tat se produit comme Bitcoin et ses détails sont visibles sur la blockchain publique.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

10/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent