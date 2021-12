Top 3 des crypto-monnaies de couche 2 à acheter en décembre 2021

Ethereum est la principale plate-forme pour la création d’applications décentralisées (DAPP) et d’autres organisations autonomes décentralisées (DAO). Il représente plus de 80% de tous les projets blockchain. Mais ce n’est pas une plate-forme parfaite en raison de sa faible vitesse et de ses coûts de transaction élevés. C’est là qu’interviennent les projets de couche 2. Ce sont des projets de blockchain qui aident les développeurs à optimiser leurs applications. Jetons un coup d’œil aux meilleures crypto-monnaies de couche 2 dans lesquelles investir.

Polygone

Polygon (MATIC / USD) est le plus grand projet de couche 2 au monde. MATIC, son token natif, a vu son prix augmenter de plus de 10 000% cette année. Cela a porté sa capitalisation boursière totale à plus de 14 milliards de dollars US et en a fait la quatorzième plus grande crypto-monnaie au monde.

La croissance de Polygon est due au fait que de plus en plus de développeurs l’utilisent pour faire évoluer leurs applications Ethereum. Certains des meilleurs développeurs qui l’utilisent actuellement sont Aave, Curve Finance et QuickSwap. Selon DeFi Llama, il existe plus de 130 projets DeFi construits sur Polygon qui ont une valeur verrouillée totale de plus de 4 milliards de dollars.

Polygon a noué des partenariats notables et est devenu la plate-forme incontournable pour les personnes qui construisent sur Ethereum. Je m’attends à ce que le prix de Polygon continue de grimper pour les années à venir.

Boucle

Loopring est une plate-forme de couche 2 relativement différente de Polygon. Il s’agit d’une plate-forme de connaissances zéro qui gère un échange décentralisé (DEX) où les gens peuvent acheter et échanger des actifs. L’objectif est relativement simple.

Les développeurs voulaient fournir une plate-forme où les gens pourraient acheter des actifs de manière décentralisée sans passer directement par Ethereum. Ceci est important car de nombreux DEX Ethereum ont tendance à être relativement lents. Cela se produit parce qu’Ethereum ne peut effectuer que moins de 20 transactions par seconde (tps).

Le jeton natif de Loopring est connu sous le nom de LRC. Son prix a augmenté de plus de 1 200 % cette année. Il a une capitalisation boursière de plus de 2,8 milliards de dollars.

X immuable

L’industrie des jetons non fongibles (NFT) se porte relativement bien. Cette année seulement, des milliards de dollars d’accords NFT ont été mis en œuvre. Et les analystes s’attendent à ce que l’industrie continue de bien performer pour les années à venir.

Ethereum est la plus grande plate-forme blockchain pour NFT et Immutable X est la plus grande plate-forme de couche 2 ciblant l’industrie. Cela permet de garantir que les utilisateurs paient des tarifs de gaz proches de zéro et que les gens peuvent effectuer des transactions instantanément. Immutable X a un jeton connu sous le nom d’IMX qui a une capitalisation boursière de plus de 1 milliard de dollars US.

La publication Top 3 des crypto-monnaies de couche 2 à acheter en décembre 2021 est apparue en premier sur Invezz.