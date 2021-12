Top 3 des crypto-monnaies de jeu et NFT à acheter en décembre

Les jeux sont une industrie mondiale majeure d’une valeur de plus de 500 milliards de dollars. L’un des sous-secteurs à la croissance la plus rapide de l’industrie est associé à la blockchain. En utilisant la blockchain, les gens peuvent jouer pour gagner et éviter les plateformes de jeu centralisées. Voici donc les meilleurs projets de crypto-monnaie et de jeux dans lesquels investir.

Axie Infini

Axie Infinity (AXS / USD) est la plus grande plateforme de jeu décentralisée au monde. Selon CoinGecko, la capitalisation boursière totale du jeton AXS est supérieure à 6,6 milliards de dollars, ce qui en fait la 26e plus grande pièce au monde. C’est encore plus grand que Zynga, la société mère de Farmville, Mafia Wars et Zynga Poker.

Axie Infinity est une plate-forme qui permet aux gens du monde entier de jouer à des jeux sur leurs ordinateurs de bureau et leurs ordinateurs. Les gagnants de ces jeux sont payés avec le jeton AXS.

Axie Infinity construit également une plate-forme numérique terrestre où les gens peuvent acheter des parcelles et les développer pour leur métaverse. C’est également l’une des principales plates-formes pour les jetons non fongibles (NFT).

Le prix du jeton AXS s’est bien comporté en 2021. Il a augmenté de plus de 15 000 % cette année alors que l’industrie est devenue populaire. Il pourrait continuer à augmenter à l’avenir, faisant d’AXS une bonne crypto-monnaie de jeu à acheter.

Jeux de gala

Gala Games (GALA / USD) est également une plateforme de jeu décentralisée de premier plan. La plate-forme permet aux gens de jouer à des jeux de manière décentralisée, puis de gagner des jetons GALA. Les développeurs ont déjà sorti quelques jeux, dont Walking Dead, Mirandus, Legacy, Echoes of Empire, Last Expedition et Town Star, entre autres.

Tous ces jeux sont joués pour gagner, ce qui signifie que les gagnants sont récompensés par le jeton GALA. Comme Axie Infinity, Gala Games est également un acteur majeur de l’industrie du NFT. Un examen plus approfondi de votre marché montre qu’il existe de nombreux NFT à vendre d’une valeur de plus de 100 000 $. D’autres sont épuisés.

Le prix de GALA a augmenté de plus de 600 % au cours des trois derniers mois et la tendance devrait se poursuivre. GALA est une bonne crypto-monnaie de jeu à acheter.

Decentraland

Decentraland (MANA / USD) est un autre bon jeu et crypto-monnaie NFT à acheter. C’est une plate-forme qui permet aux gens de créer leur propre métaverse. On peut acheter une propriété virtuelle et jouer à des jeux en ligne avec les membres de la communauté. Toutes les transactions sur le réseau sont implémentées dans MANA, le jeton natif.

Decentraland est une plateforme NFT leader. En fait, ces derniers mois, les prix des articles clés sur le Web sont devenus plus chers. Les gens dépensent même des millions de dollars pour acheter leur terrain virtuel. Par conséquent, à mesure que l’industrie se développe, il est possible que le prix du MANA continue d’augmenter.

La publication Top 3 des jeux et crypto-monnaies NFT à acheter en décembre est apparue en premier sur Invezz.