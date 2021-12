Top 3 des crypto-monnaies DeFi à acheter en décembre 2021

La finance décentralisée (DeFi) est devenue une industrie leader dans le secteur financier. Selon DeFi Llama, l’industrie a plus de 250 milliards de dollars en valeur verrouillée totale (TVL). Il s’agit d’un montant considérable étant donné que l’industrie n’existait pas il y a quelques années. Ainsi, dans cet article, nous examinerons certaines des meilleures crypto-monnaies DeFi dans lesquelles investir.

courbe DAO | CRV

Curve DAO (CRV/USD) est le token natif de la plateforme Curve Finance. Il s’agit d’un réseau multi-chaînes qui est devenu la plus grande plate-forme DeFi au monde. Selon DeFi Llama, Curve a un TVL de plus de 22,2 milliards de dollars. Curve compte des millions d’utilisateurs du monde entier.

Le jeton Curve DAO a une capitalisation boursière totale de plus de 1,7 milliard de dollars, ce qui en fait la 76e plus grande crypto-monnaie au monde. Le jeton a augmenté de plus de 1 450 % par rapport à son plus bas niveau en novembre de l’année dernière. Cela en fait l’une de leurs devises les plus performantes au monde.

Le prix du jeton Curve DAO continuera probablement d’augmenter en raison de sa forte part de marché dans le secteur et du nombre d’utilisateurs qui l’utilisent. Comme indiqué ci-dessous, la pièce approche de son plus haut historique et est soutenue par les moyennes mobiles à 25 et 50 jours.

Fabricant | MKR

Maker (MKR / USD) est une plate-forme DeFi de premier plan qui est surtout connue pour Dai, son stablecoin. Dai est un stablecoin de premier plan qui a une capitalisation boursière de plus de 8,9 milliards de dollars. C’est une monnaie stable adossée au dollar américain. En termes d’actifs, seuls quatre autres stablecoins sont plus gros : Tether, USD Coin, Binance USD et TerraUST.

MKR est le jeton natif de l’écosystème MakerDAO. Les détenteurs de pièces peuvent voter sur les principaux changements de protocole.

En 2021, le prix de MKR a augmenté de plus de 400% et sa capitalisation boursière totale est passée à plus de 2,2 milliards de dollars. C’est la 71e plus grande crypto-monnaie au monde.

Aave | AAVE

Aave (AAVE / USD) est l’une des principales plateformes DeFi au monde. La plate-forme principale a été construite à l’aide du réseau Ethereum. En 2021, les développeurs ont créé des versions de Polygon et Avalanche. Aujourd’hui, Aave a une valeur verrouillée totale de plus de 14,76 milliards de dollars.

Aave est simplement une plate-forme où les gens peuvent contracter des prêts garantis de manière anonyme. D’autre part, les utilisateurs peuvent déposer leurs crypto-monnaies et gagner des intérêts.

Le prix de l’Aave a augmenté de plus de 150 % en 2021 et son prix devrait continuer à augmenter dans les prochains mois.

