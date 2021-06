Top 3 des cryptos mèmes à acheter en juillet : le prochain Dogecoin ?

Les pièces meme ont pris de l’importance cette année, car de nombreux altcoins aux fondamentaux douteux ont pris de la valeur grâce au sentiment du marché. Alors que le marché de la crypto dans son ensemble a connu des difficultés ces dernières semaines, il reste encore beaucoup de joyaux à ramasser avant une croissance exponentielle.

Cet article répertorie les 3 meilleures pièces meme que vous pouvez acheter en ligne dès maintenant et explique pourquoi elles présentent une proposition de valeur aussi intrigante. Si vous recherchez une opportunité d’investissement à haut risque / haute récompense, ces 3 mèmes crypto-monnaies pourraient être une excellente option.

Où acheter des crypto-monnaies en ligne

Si vous souhaitez acheter des crypto-monnaies meme mais que vous n’avez pas les connaissances pour le faire, consultez nos guides étape par étape pour acheter de la crypto en 2021 pour vous aider à comprendre les bases et à faire un investissement.

Le top 3 des crypto-monnaies à acheter en ce moment

Les 3 meilleures pièces meme à acheter en juillet sont répertoriées ci-dessous :

1) Pièce Shiba Inu ($ SHIB)

Cette crypto-monnaie est très similaire à Dogecoin, bien qu’elle se présente comme le « tueur de Dogecoin ». Également connu sous le nom de Shiba Token, Shiba Inu est un projet de crypto-monnaie axé sur la communauté qui a été lancé en août 2020 par le créateur anonyme Ryoshi.

SHIB fonctionne sur la blockchain Ethereum, et depuis sa récente cotation sur Coinbase Pro, il n’a cessé de se renforcer, connaissant une augmentation du volume des transactions et une flambée des prix.

La crypto-monnaie a déjà augmenté de plusieurs milliers de pour cent et ne montre aucun signe de ralentissement, et avec l’introduction de ShibaSwap, l’échange officiel du projet, des opportunités de participation symbolique seront également présentées aux investisseurs.

Alors que la valeur fondamentale du projet est discutable, le prix de la pièce Shiba Inu continue d’augmenter grâce à une communauté d’investisseurs enthousiastes et à une adoption croissante.

2) Bébé Dogecoin ($ BabyDoge)

Fonctionnant sur la chaîne intelligente Binance et promu par les fans de DOGE, Baby Dogecoin est une crypto-monnaie tendance de plus en plus populaire et la progéniture de son père, Dogecoin.

Avec un système de pari intelligent intégré, la pièce BabyDoge est un altcoin hyper déflationniste, avec une taxe de 5% sur toutes les transactions de l’écosystème qui vont directement aux portefeuilles des détenteurs de jetons.

Le prix des pièces BabyDoge s’est exceptionnellement bien comporté ces dernières semaines, augmentant en valeur et générant une grande valeur pour les actionnaires, et cette tendance devrait se poursuivre. En termes de principes fondamentaux, Baby Doge Coin a des tarifs d’essence moins chers, des vitesses de transaction plus rapides et une plus grande évolutivité par rapport à Dogecoin grâce à son temps de bloc de 5 secondes (par opposition aux 60 secondes de DOGE). Cependant, il s’agit principalement d’une histoire axée sur les sentiments.

3) PAWGcoin ($ PAWG)

Nous sommes très optimistes quant au potentiel d’investissement de PAWGcoin. Son objectif est d’être un rival blockchain direct de la plate-forme OnlyFans, un service avec 30 millions d’utilisateurs enregistrés et 450 000 créateurs de contenu qui permet aux gens de monétiser leur travail pour les « fans ».

La véritable base de code open source derrière OnlyFans existe déjà et est facile à reproduire pour toute équipe de développement compétente. PAWGcoin est donc un projet à faible risque technique, et l’aspect blockchain ajoute l’anonymat, ce qui est particulièrement utile pour une telle plateforme.

Avec plusieurs célébrités majeures avec des millions d’adeptes chacune à bord, la feuille de route marketing de la pièce PAWG est encourageante. Le prix du PAWGcoin a considérablement augmenté depuis sa première mise sur le marché public, et cette tendance devrait se poursuivre si l’équipe de développement parvient à réussir.

Pour un « meme coin », le PAWG a un grand potentiel fondamental, ce qui en fait un projet légèrement moins risqué que certains de ses contemporains les plus creux.

Dois-je acheter une pièce meme?

Les pièces ‘Meme’, également connues sous le nom de sh * tcoins par les membres de la communauté, ont beaucoup à offrir, tant que vous reconnaissez leurs limites. Si vous reconnaissez que la plupart ont peu de valeur fondamentale et présentent un risque incroyablement élevé, vous pouvez être plus pragmatique quant aux résultats possibles.

En bref, bon nombre de ces pièces meme sont essentiellement des billets de loterie avec des cotes plus élevées. Préférez-vous acheter un billet de loterie avec une chance infinitésimale de gagner gros, ou rechercher une variété de crypto-monnaies à haut risque et répartir votre pari entre plusieurs ?

En tant que petite partie spéculative de votre portefeuille, investir dans des memecoins est logique.

