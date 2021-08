Top 3 des dormeurs RB Fantasy Football que vous ne pouvez pas laisser glisser dans vos repêchages 2021 .

Avec des repêchages de football Fantasy dans leur semaine la plus accélérée, il y a des joueurs clés qui sont considérablement sous-évalués alors que la panique s’installe avec des blessures qui s’accumulent au début de la pré-saison. Heureusement, le Kit de draft Awesemo et les projections de football Fantasy disposent de tous les outils nécessaires pour conquérir votre semaine de repêchage, notamment le Draft Wingman, l’outil Sleepers/Breakouts/Busts, des classements consensuels pour chaque position et format de score, et plus encore ! Seulement 9,95 $ en utilisant le code promotionnel « FANTASYSZN » donne accès à tous les outils ci-dessus et à d’innombrables autres outils pour obtenir l’avantage ultime dans tous vos projets avant le coup d’envoi de la saison régulière. En ce qui concerne l’outil de dormeurs de football Fantasy 2021 pour un effet de levier de position dans chacun de vos repêchages cette semaine, nous examinerons plus en détail les 3 meilleurs porteurs de ballon qui glissent dans les repêchages en fonction du contraste ADP par rapport à leur classement de repêchage Awesemo.

Écrasez votre repêchage 2021 avec le kit de repêchage Awesemo. Bénéficiez de 33% de réduction aujourd’hui avec le code promo EVERYDOWNBACK.

Fantasy Football Sleepers 2021 : Top 3 des Running Backs

Sony Michel, Rams de Los Angeles

Rang Awesemo : 82

Position moyenne au repêchage : 192

Tout ce qu’il a fallu, c’est une blessure au pouce en pré-saison pour Darrell Henderson Jr pour que les Béliers échangent contre Sony Michel. L’outil Awesemo Fantasy Football Sleepers montre à quel point Michel est sous-évalué, avec un score de dormeur de 110. Bien que son ADP comprenne des repêchages avant son échange à Los Angeles, Michel va toujours à environ 110 postes de repêchage (192) sous son classement Awesemo de 82 au total. .

Les classements Fantasy Football d’Awesemo donnent à Michel une note Awesemo de 59, ce qui est juste devant Devant Parker, Drake du Kenya et James Conner (chacun avec une note de 57). Michel projette pour 128,5 points de fantaisie de saison et 8,51 points de fantaisie par match, à seulement 30 points de retard sur la projection de saison pour Henderson (159,28) et seulement 2 points de moins par match (10,55). Avec un ADP de 192 (bien que probablement plus élevé si l’on ne regarde que les brouillons depuis son métier), Michel est rédigé à proximité de Damien Williams et Devontae Booker.

La saison dernière, Michel a couru pour 449 verges et un touché et a ajouté 114 verges sur réception et un touché en neuf matchs dans un champ arrière encombré des Patriots. Les options restantes des Rams au-delà de Michel et Henderson sont Xavier Jones et Jake Funk (avec Cam Akers dans la réserve des blessés), il faut donc supposer que Michel verra une charge de travail plus importante.

Phillip Lindsay, Texans de Houston

Rang d’Awesemo : 67

Position moyenne au repêchage : 154,8

Les Texans ont un backfield new-look détaillé avec Philippe Lindsay, David Johnson et Mark Ingram II. L’outil Fantasy Football Sleepers d’Awesemo projette Lindsay pour un score de 87 Sleeper, tandis que son ADP de 154,8 le voit être sélectionné en compagnie de menottes. JD Mckissic et Rashaad Penny. Avec une position de repêchage réelle de 130,8, le glissement de Lindsay dans les repêchages peut être attribué à l’incertitude concernant les Texans et leur champ arrière.

Alors que Lindsay se classe 67e dans le classement d’Awesemo, il a une note de joueur Awesemo de 64 et des projets pour 134,52 points de fantaisie de saison. Il projette également 13,66 portées, 1,82 cibles et 59,42 verges au sol par match. L’ADP de Johnson est près de cinq tours plus tôt que Lindsay, à 104,3, et il est projeté pour un peu plus de la moitié des points fantastiques de son homologue (85,05).

Rejoignez AWESEMO+ dès aujourd’hui !

Utilisez des données précises et des outils avancés conçus par le lecteur DFS #1.

Lindsay a couru pour 502 verges et un touché en 11 matchs l’an dernier à Denver (plus 28 verges sur réception et un touché). Selon les classements d’Awesemo, Ingram n’est même pas projeté dans la même stratosphère que Lindsay ou Johnson, ce qui fait de Lindsay un excellent dormeur qui revient entre les rondes 6 et 8.

Justice Hill, Ravens de Baltimore

Rang Awesemo : 102

Position moyenne au repêchage : 192



L’avalanche de blessures d’avant-saison se poursuit, JK Dobbins subira une opération au genou de fin de saison. Projets de l’outil Fantasy Football Sleepers d’Awesemo Colline des juges en tant que meilleur dormeur parmi les running backs, avec un Sleeper Score de 90. Certes, ses positions de repêchage moyennes et réelles actuelles ne reflètent pas beaucoup d’action de repêchage depuis les nouvelles de Dobbins, mais il y a de la place pour lui de monter en flèche dans les charts.

Avec un classement Awesemo de 102, Hill devient maintenant moins un point d’interrogation dans le champ arrière des Ravens par rapport à Gus Edwards, qui est maintenant classé 27e au classement général avec une note d’Awesemo de 82. Bien que Hill n’ait jamais été un arrière à tous les coups, il projette 99,48 points de fantaisie en tant que retour de changement de rythme. Bien que ses projections par match soient plus changeantes jusqu’au début de la saison régulière, Hill projette 6,62 points fantastiques par match.

Hill n’a porté que 12 fois et a capté cinq passes pour un total de 375 mètres de mêlée en 2020, bien que le champ arrière de Baltimore soit extrêmement encombré. Maintenant, avec Dobbins sorti, et en supposant qu’il n’y ait pas d’ajout d’agent libre, Hill s’intègre en tant que dormeur de jour de repêchage dans la gamme Round 16.

Merci d’avoir lu jusqu’à la fin de cet article ! Si vous appréciez cela libre contenu et que vous voulez en voir plus chaque jour, vous pouvez nous aider en partageant cet article sur les réseaux sociaux !

Consultez nos classements NFL Fantasy, notre aide-mémoire NFL Fantasy Football, nos choix de dormeurs NFL Fantasy Football et nos profils de repêchage de joueurs NFL. Vous voulez plus d’actualités sur le football Fantasy en direct ? Nous avons également une toute nouvelle chaîne YouTube Fantasy Football où vous pouvez écouter tous les jours les meilleures vidéos fantasy du secteur. Si tout ce contenu gratuit ne vous suffit pas pour dominer votre repêchage Fantasy Football cette année, consultez le kit de repêchage Awesemo Fantasy Football, qui comprend des outils sophistiqués et des données Fantasy exclusives que vous ne pouvez obtenir que de nous.