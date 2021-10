Top 3 des héros Offlane à surveiller dans TI 10

Certains des méta-offlaners les plus forts qui, selon nous, pourraient figurer à The International 10.

Valve a bien changé la méta avec la mise à jour 7.30. Les autres mises à jour plus petites mais extrêmement importantes qui ont suivi le vaste patch ont également équilibré et ajusté la méta. À l’approche du plus grand tournoi de Dota 2, nous avons vu de nombreux joueurs professionnels se tourner vers des héros spécifiques dans le patch. Il en est de même pour l’offlane. Regardons de plus près trois héros offlanes que nous avons pu voir sur la scène de TI 10. Ou bien, ces héros seront souvent choisis ou bannis selon les jeux. Dans tous les cas, ils seront certainement populaires.

Énigme

Enigma a été dans et hors des favoris dans la méta précédente. Cependant, après 7h30, il s’est solidement implanté sur le terrain. Bénéficiant d’un taux de victoire de plus de 53% sur Dotabuff, Enigma est l’un des rares héros dépourvus de la plupart des traits communs d’un offlaner, mais il brille toujours dans cette position.

Dans la phase de laning, Enigma utilise la conversion démoniaque pour manger son propre fluage à distance, ce qui refuse l’expérience et l’or à l’ennemi. Il cultive également rapidement avec les eidolons et peut harceler les ennemis avec des dégâts ou en refusant les creeps dans la voie. Enigma est excellent dans les combats d’équipe à partir du moment où il a Black Hole. En plus de désactiver, il fait des tonnes de dégâts en utilisant Midnight Pulse.

Avec un potentiel incroyable dans les combats d’équipe et la capacité d’effacer les vagues rampantes et les voies de poussée, Enigma est l’un des offlaners préférés du tournoi à venir.

Rodeur nocturne

Night Stalker est devenu une énorme menace dans le monde extérieur. Après l’avoir amélioré dans le patch 7.30, Valve l’a nerfé dans les mises à jour 7.30c et 7.30d, mais des changements mineurs n’ont pas fait une énorme brèche dans son succès. Le héros a toujours un taux de victoire de plus de 52% sur Dotabuff et est l’un des choix préférés des joueurs professionnels.

Il y a plusieurs facteurs qui rendent Night Stalker si bon. Premièrement, il possède une incroyable capacité d’éclat qui fait de Hunter in the Night une compétence lançable sur les creeps, accordant 35% des PV maximum de Night Stalker et 25% du mana maximum toutes les 20 secondes. C’est une affaire énorme surtout dans les combats. Night Stalker est tanky et inflige une tonne de dégâts. Il accorde la vision à l’équipe pendant la nuit et peut désactiver les héros ennemis avec silence. Dans l’ensemble, il est un atout considérable pour toute équipe qui cherche à dominer du début à la mi-match.

Roi des sables

Même après plusieurs nerfs pour le héros, Sand King reste un souverain dans le hors-jeu. Avec un taux de victoire de plus de 51%, il est l’un des offlaners les plus choisis de la méta actuelle. Sand King a un grand ensemble de capacités qui correspond au scénario actuel des jeux. Il a un étourdissement fiable, il peut bien cultiver et éliminer les vagues rampantes avec Sand Storm et Caustic Finale, mais c’est avant tout un excellent combattant en équipe.

Sand King est assez tanky avec les bons objets et il n’est pas surprenant qu’il puisse obtenir des objets rapidement. Il n’a pas besoin d’une voie fantastique pour démarrer rapidement et peut cultiver la jungle et prendre de l’avance. Des objets comme Aether Lens, Shiva’s Guard et Octarine Core, il est une menace sur la carte.

Mentions honorables

Bien que nous ayons couvert les trois principaux héros qui pourraient dominer dans TI 10, examinons certains qui peuvent également figurer sur la liste. Legion Commander, Beastmaster, Bloodseeker, Lycan, Venomlancer et Magnus sont quelques-uns des choix les plus populaires sur la scène professionnelle en ce moment.